Найдешевші пляжні напрямки: 15 ідей для обмеженого бюджету

Класичний спосіб провести відпустку в теплу погоду, ідеальний для сімейної подорожі з дітьми, романтичного відпочинку, веселого дня з друзями або сольної пригоди — це вирушити на гарні пляжі з широким вибором активностей, мальовничими краєвидами та крутими курортами. У світі існує неймовірна кількість пляжних напрямків, і, на щастя, навіть серед найкрутіших є бюджетні пляжні напрямки. Це можуть бути місця з недорогими, але якісними готелями, кемпінгами в мальовничих регіонах із доступом до розкішних піщаних берегів і чистих хвиль. Дізнайтесь більше в цьому списку найкращих дешевих пляжних напрямків світу, який підтверджує, що захоплююча відпустка на узбережжі доступна для будь-якого гаманця.

1. Лодердейл-бай-зе-Сі, Флорида

Флорида має багато популярних місць для пляжного відпочинку, таких як Палм-Біч і Маямі, але це містечко на східному узбережжі між Помпано-Біч і Лодердейлом, хоча й менш відоме, пропонує чудові бюджетні пляжні локації. Місцевий пляж відповідає стандартам відпустки у Флориді: білі піски, блакитні хвилі та безліч прибережних активностей. Але перед тим, як вирушити до них, прогуляйтеся вздовж павільйону до пірсу. На набережній площі Енджін розташовані цікаві кафе, ресторани, бари та магазини морозива, а вночі оживає барна сцена. У місті є різноманітні бюджетні варіанти проживання, від невеликих сімейних і бутік-готелів до більших курортів.

2. Панама-Сіті, Панама

Ці місця ідеально підходять для плавання та водних розваг. Джерело: Pixabay Ці місця ідеально підходять для плавання та водних розваг. Джерело: Pixabay

Панама — дуже популярний напрямок із величезною кількістю варіантів проживання та вибором активностей на будь-який смак. Але тут також можливо спланувати доступну відпустку. У низький сезон доступні значні знижки на готелі та авіаквитки. Чудові локації для недорогих пляжних відпусток можна знайти в Нуева-Горгона, приблизно за годину їзди від Панама-Сіті. Пляжі тут тихі та спокійні, з дивовижним білим і чорним піском і чистою водою, що ідеально підходить для плавання та серфінгу. Після дня на пляжі варто відвідати знаменитий Панамський канал, щоб побачити кораблі, що проходять через шлюзи, та туристичний центр Мірафлорес поблизу. Також цікаво прогулятися історичним районом Панама-Сіті, повним старих церков, ресторанів і магазинів. Тут також можна знайти доступні варіанти проживання, наприклад, недорогий Magnolia Inn або стильний хостел Selina Casco Viejo Panama City.

3. Саюліта, Мексика

Порівняно з найвідомішими курортами Мексики, такими як Канкун і Кабо, бюджетні пляжні місця для подорожей можна знайти в пляжному містечку Саюліта. Воно розташоване на західному узбережжі поблизу Пуерто-Валларта. Місто особливо популярне серед серферів, але чудово провести час біля води можна, навіть якщо ви не фанат дощок. Це тихіші місця для недорогих пляжних відпусток, тож ніщо й ніхто не завадить вам насолоджуватися сонцем і хвилями на прекрасних місцевих узбережжях Ла-Ланча, Каррісітос, Плая-де-лос-Муертос або пляжу Саюліта. Поблизу є багато чудових магазинів на будь-який смак, від спорядження для серфінгу та модного одягу до художніх галерей. Якщо шукаєте житло ближче до води, зупиніться в Casablanca Sayulita, єдиному пляжному готелі в районі з чудовими краєвидами та приємними цінами.

4. Ісламорада, Флорида

Це село в архіпелазі Флорида-Кіс може запропонувати не менш незабутні, але економні пляжні відпустки, ніж інші популярні острови, як-от Кі-Вест. Окрім чудових пляжів, ви можете урізноманітнити перебування цікавими пам’ятками. Відвідайте історичний державний парк Індійського ключа. Він охоплює 11 акрів, де виставлені рештки корабельної аварії 1800-х років, а також є гарні місця для засмагання, плавання та походів. Чудові краєвиди, коралові рифи та природні стежки серед мангрових лісів можна знайти в державному геологічному парку Віндлі-Кі-Фоссіл-Риф. Розкішне житло за доступними цінами пропонує Cheeca Lodge & Spa з тік-баром на пляжі.

5. Голд-Біч, Орегон

Орегон також має багато гідних пляжних місць для відпочинку, але популярні, як-от Кеннон-Біч, досить дорогі. Проте є чудова (і бюджетна) альтернатива. Голд-Біч не такий відомий, тому тут є прекрасні відокремлені та менш людні пляжі. Інші варіанти для туристів включають припливні басейни, морський каякінг, швидкісні човнові тури та риболовлю на річці Роуг поблизу. Якщо відвідати регіон у березні чи травні, можна спостерігати за міграцією сірих китів. Для дешевих пляжних відпусток є багато варіантів проживання. Ви можете зупинитися в готелях типу "ліжко та сніданок" або орендувати лодж на березі річки Роуг, наприклад, Tu Tu’Tu Lodge.

6. Міртл-Біч, Південна Кароліна

Це пляжне містечко, що пропонує найкращі бюджетні відпустки, має чудовий вибір активностей для всієї родини. Насамперед воно популярне серед любителів міні-гольфу, з чемпіонськими полями та понад п’ятдесятьма тематичними гольф-полями. Недарма Міртл-Біч вважається світовою столицею міні-гольфу. Але для відпочивальників, які не особливо захоплюються цим, також є багато цікавих місць для відвідування. Перш за все, дослідіть жвавий центр міста, прогуляйтеся блошиним ринком Хадсон Серфсайд і магазинами Market Common або орендуйте вітрильник для туру по винограднику La Belle Amie. Головна привабливість Міртл-Біч для відпочивальників — це 114 загальнодоступних дешевих пляжів для плавання, засмагання, серфінгу та пошуку мушель. З житлом проблем не буде: тут є квартири, котеджі та готелі на будь-який бюджет.

7. Корфу, Греція

Грецькі острови пропонують багато чудових пляжів і пам’яток. Джерело: Pixabay Грецькі острови пропонують багато чудових пляжів і пам’яток. Джерело: Pixabay

Пляжні відпустки на грецьких курортах можуть бути помітно дорогими, але поряд із найпопулярнішими місцями є дешевші варіанти. Острів Корфу омивається двома морями одразу — Адріатичним і Іонічним — і славиться мальовничими гальковими та піщаними пляжами, зв’язком із міфами та цікавими історичними пам’ятками. Місцеві пляжі дійсно чудові: чиста вода, розвинена інфраструктура, пологий берег і мілководдя ідеальні для купання з дітьми. Прогуляйтеся звивистими вуличками Старого міста та відвідайте Археологічний музей, історичний палац Ахіллеон і музей-садибу XIX століття Casa Parlante. Корфу пропонує номери для економних пляжних відпусток навіть у п’ятизіркових готелях, таких як The Olivar Suites або сімейний Domes of Corfu.

8. Тайбі-Айленд, Джорджія

Чудове місце для дешевих пляжних відпусток розташоване за 20 хвилин від історичного центру Саванни. Тут є прекрасний тримильний пляж, поділений на кілька зон. Північний пляж має гарні місця для спостереження за кораблями та птахами. На Середньому пляжі гуляйте вздовж берега, щоб знайти гарні мушлі та зуби акул, а на Південному пляжі грайте у волейбол і спостерігайте за дельфінами. Останній — людне місце, але річка Бек-Рівер — більш відокремлений пляж із пірсом, придатним для риболовлі та милування краєвидами природного заповідника Літтл-Тайбі. Поблизу також є безкоштовні парки, пішохідні стежки та дитячі майданчики на Тайбі-Айленд. Для бюджетних пляжних поїздок є різноманітні варіанти, включаючи чудові кемпінги.

9. Патонг, Таїланд

Таїланд — один із найпопулярніших дешевих пляжних напрямків у світі. Для тих, хто має обмежений бюджет, це ідеальне місце. Таїланд — це місце для невгамовних розваг, а пляж Патонг на жвавому острові Пхукет — чудовий варіант. Білий піщаний пляж із кришталевою водою наповнений барами, кафе та ресторанами. Ближче до ночі ваша пригода може продовжитись у численних кабаре на дорозі Бангла та дослідженні яскравого нічного життя. Щоб відволіктися від пляжу та водних активностей, дослідіть місцеві ринки. Наприклад, шукайте сувеніри на Malin Plaza або спробуйте вуличну їжу: мангове рис і кокосове морозиво на ринку Banzaan. У районі є багато дешевих готелів для супердешевих пляжних відпусток у мальовничих локаціях із усіма зручностями, наприклад, Amari Phuket або Burasari.

10. Острів Палаван, Філіппіни

Готелі, розваги та харчування на Філіппінах не будуть проблемою для обмеженого бюджету. Дорожнеча для мандрівників може полягати в перельоті, тому першим завданням буде знайти дешеві квитки. Після прибуття на острів Палаван проблем із цінами не повинно бути. На Філіппінах є багато доступних тропічних активностей: парасейлінг, прогулянки джунглями, снорклінг у затоці Бакуїт або тури печерами. Але головна привабливість подорожей сюди — прекрасні узбережжя з найдешевшими незайманими пляжами, такими як Ель-Нідо на північному заході острова. Також варто насолодитися одноденною поїздкою до затоки Хонда, звідки можна вирушити на екскурсії навколишніми островами. Вирушайте сюди, якщо завжди мріяли про тропічну відпустку у віллі на приватному острові, але маєте обмежений бюджет, наприклад, Flower Island Resort має все необхідне.

11. Вірджинія-Біч, Вірджинія

Чарівні місця для дешевих пляжних відпусток пропонує це приморське містечко з безліччю творчих пригод і смачною їжею в ресторанах і кафе на набережній. Воно може похвалитися кількома милями золотих піщаних пляжів, ідеальних для засмагання, плавання та прогулянок уздовж води. Це чудове місце, щоб помилуватися фантастичним феєрверком на День незалежності. Після відпочинку на пляжі продовжуйте розваги, відвідуючи місцеві пивоварні на Virginia Beach Beer Trail і насолоджуючись устрицями на патіо ресторану Terrapin. Сімейні поїздки включають відвідування місцевого акваріума, Центру морських наук і маяка на пірсі Генрі. Щоб зекономити на проживанні, шукайте готельні номери вздовж променаду. Є як дорогі варіанти, так і більш доступні готелі типу "ліжко та сніданок", наприклад, Barclay Cottage неподалік від пляжу.

12. Камбрія, Каліфорнія

Каліфорнійські пляжі — один із найпопулярніших напрямків у світі для плавання та водних пригод. Найвідоміші місця, як-от Лос-Анджелес чи Сан-Дієго, зазвичай дорогі, але є й більш доступні пляжні напрямки. Камбрія — це класичне каліфорнійське пляжне містечко, найбільш відоме своїми пляжами. Зокрема, мальовничий пляж Мунстоун — коричневі піски, оточені прихованими бухтами, скелястими кручами та хвилями, що розбиваються. Прогуляйтеся вздовж берега, щоб шукати в припливних басейнах місячний камінь або нефрит. Поєднуйте дешеві пляжні відпустки з відвідинами міських бутиків, Центру відкриттів затоки Сан-Сімеон і художніх галерей. Також варто знайти час для поїздки до замку Герста. Тут є хороші бюджетні варіанти з широким спектром зручностей, наприклад, бюджетний Cambria Pines Cottage пропонує спа, лаундж і ресторан.

13. Саут-Гейвен, Мічиган

Пляжний відпочинок можливий не лише на морських узбережжях. Джерело: Pixabay Пляжний відпочинок можливий не лише на морських узбережжях. Джерело: Pixabay

Найкращі пляжі для відвідування з обмеженим бюджетом є не лише на узбережжях океанів і морів. У Мічигані багато красивих озерних пляжів із широкими, рівними береговими лініями. Одне з найпривабливіших курортних містечок Саут-Гейвен розташоване на західному кордоні штату біля гирла річки Бек і озера Мічиган. Сюди приїжджають для пляжного відпочинку та водних активностей, таких як катання на човнах, водні види спорту та риболовля. Є щонайменше три громадські пляжі та кілька інших місць для плавання чи спуску човна, включаючи Морський музей Мічигану, історичний яскраво-червоний маяк на Південному пірсі та державні парки. Якщо приїхати сюди в серпні, можна потрапити на цікавий фестиваль лохини, що включає парад і конкурси з поїдання пирогів. Проживання для дешевих пляжних поїздок можна забронювати в місцевих атмосферних готелях, таких як Yelton Manor Boutique Hotel B&B.

14. Сан-Хуан, Пуерто-Рико

Найкращі дешеві пляжні напрямки також доступні в Карибському басейні. Наприклад, столиця Пуерто-Рико Сан-Хуан пропонує чудові піщані пляжі та культові історичні пам’ятки. Знайти дешеві авіаквитки сюди зазвичай легко, особливо з аеропортів Флориди та Східного узбережжя. Гарні місця для плавання та снорклінгу — це громадські пляжі, як-от Ель-Ескамброн із білим піском і пальмами. Після відпочинку біля води прогуляйтеся брукованими вуличками Сан-Хуана з барвистими будівлями, де розташовані ресторани та нічні клуби. Помилуйтеся архітектурою міста, відвідавши іспанські форти та фортеці в Національній історичній пам’ятці Сан-Хуана. Проживання тут є як елітним, так і для обмежених бюджетів. Для найкращих пляжних відпусток за бюджетом розгляньте курорти "все включено", щоб поєднати проживання, харчування та розваги.

15. Пенанг, Малайзія

Північно-західне узбережжя Малайзії пропонує чудові варіанти, що поєднують найкращі бюджетні пляжні відпустки, природні та історичні пам’ятки та ексклюзивні пригоди. Острів Пенанг може похвалитися чудовими пляжами, такими як Танджунг-Бунгах і Бату-Феррінгі. Ці місця з блакитно-зеленою водою та золотим узбережжям приваблюють любителів водних видів спорту та плавців, а також відомі захоплюючими краєвидами на заході сонця. Столиця острова, Джорджтаун, є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки колоніальній архітектурі та численним музеям і храмам. Багато музеїв безкоштовні, що особливо приємно для тих, хто економить. Щоб відволіктися від чудового узбережжя, вирушайте в тропічний ліс, щоб покататися на найдовшій у світі водній гірці в парку розваг Escape Penang. Інші обов’язкові пам’ятки включають Тропічний сад спецій, Ботанічний сад Пенанга та буддійський храм Кек Лок Сі. Неподалік від пляжу Бату-Феррінгі можна орендувати недорогі шикарні номери в пляжному готелі Shangri-La Golden Sands.