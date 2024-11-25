Найцікавіше з першого туру виборів у Румунії: де прорахувалися політики

У результаті президентського першого туру в Румунії найцікавіше - повний репутаційний крах довіри до електоральної соціології.

Як замовної, так і реальної науки. Всі ці графіки, діаграми, таблички - стають повітрям, хоча всі свої висновки колись на виборах я робив на підставі даних.

Реальний результат робить глибинне суспільство та прошивка його масової підкорки у відповідності до споживацьких і потаємних бажань виборця, який у постмодерні перетворився в "самого для себе політика". Такий шукає у самовпевненості можливості бути як "політик" - "карати", "милувати", "потішатись", "жаліти" тощо.

Оцей живий плебс, який вічно хоче розваг і хліба, приколу і кенселінгу, приниження політикуму і ласки свого колективного его. Такий виборець перетворює свій голос, вибачте, у "статевий орган", яким може "згвалтувати" традиційний політичний клопівник.

Поважні соціологічні дядьки та тітки помітити не можуть, не хочуть, не вміють.

Звісно, добре мати 2000 "готових" респондентів, через яких пропускають замовну анкету, а потім ці цифри крутити, як кубинську сигару, яка лише пускає пари диму на наївних студентів політологічного факультету, які вірять в демократію як у свій перший біткоїн у сні.

В цеху жартують, що якщо "історія" - це таки шанована "жінка легкої поведінки", то політична соціологія - спритна зірочка з Only Fans, яка сидить на старому дивані в мінімалістичній квартирі, покурює цю сигару, кашляє і ридає, чому відомі німецькі фільми ніколи не завершуються одруженням героїв.