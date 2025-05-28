Найрозкішніший готель Лондона з інвестиціями в мільярд доларів. Розкішне перебування в найкращому притулку світу

Лондон давно славиться своєю вишуканою сценою розкоші. Його вулиці щороку наповнюються розкішними зупинками з елітними орендованими апартаментами. Сьогодні ми зазирнемо до новачка, відомого завдяки інвестиціям у мільярд фунтів у його стіни та наповнення. Найелітніший готель Лондона The Peninsula London розкаже, куди пішов кожен фунт і що ви отримуєте, вкладаючи чималу суму в своє перебування.

Здатність зробити життя яскравішим і кращим заздалегідь вирізняє бренд Peninsula серед багатьох інших. Його представництва не лише поповнюють список розкішних готелів Лондона, але й відомі в Гонконгу, Нью-Йорку, Пекіні, Чикаго, Бангкоку, Манілі, Шанхаї, Токіо, Парижі та Беверлі-Гіллз. Відвідуючи розкішну зупинку в Лондоні від Peninsula, ви можете очікувати елегантності, гламуру, інновацій і бездоганного сервісу. Цей розкішний готель у Лондоні може похвалитися найбажанішою адресою в місті – поруч із Гайд-парком – і чудовими краєвидами з панорамних вікон, що відкривають вид на Арку Веллінгтона.

Крізь скляні двері

Відчуття виняткового сервісу починається задовго до того, як ви потрапите всередину. Ви можете розраховувати на трансфер з аеропорту або послуги паркувальника, а також на привітні люб’язності, покликані привернути увагу та підняти настрій.

Вступаючи до лобі з його високими освітленими стелями, колонами, елегантними м’якими меблями та творами мистецтва, що прикрашають стіни, вас зустрінуть лише посмішки та слова, які майстерно вловлюють ваші бажання й настрій. Забудьте про валізи – їх забрали ще в ландшафтному дворі готелю. О, так, додайте до вашої фантазії живу музику, адже її часто грають у головному лобі. Після короткої реєстрації вас проведуть до вашого, сподіваємося, заздалегідь заброньованого номера.

Номер із видом на Арку Веллінгтона в готелі Peninsula. Джерело: https://www.peninsula.com/ Номер із видом на Арку Веллінгтона в готелі Peninsula. Джерело: https://www.peninsula.com/

Вибір визначає рівень розкоші

Як і в багатьох найвишуканіших готелях Лондона, масштаб вашої розкоші залежатиме від вибору номера та бюджету, який ви готові інвестувати. Початкова точка для успіху вашого перебування стартує приблизно від 1600 доларів за ніч за "стандартний" номер. Якщо ви бажаєте покращений люкс, сума зросте на 1000 доларів. Сподіваємося, ви пам’ятаєте, що стандарти Peninsula досить високі, а в Лондоні – ще вищі. Площа стандартних номерів сягає майже 550 квадратних футів. У цьому випадку ви також можете обрати вид із вікна – на внутрішній двір Peninsula або на Арку Веллінгтона. Якщо хочете тиші вночі, обирайте перший варіант. Сподіваємося, ви розбираєтеся в техніці, адже цей розкішний готель у Лондоні керується найновішою електронікою. Планшет, підключений до кавомашини, – чудова демонстрація цього. Туалетна кімната також оснащена планшетом. Не хвилюйтеся, усе досить просто й зрозуміло.

Гардеробна в готелі Peninsula для комфортного перебування в Лондоні. Джерело: https://www.peninsula.com/ Гардеробна в готелі Peninsula для комфортного перебування в Лондоні. Джерело: https://www.peninsula.com/

Верхні поверхи займають люкси та суперлюкси. Останні мають додаткові вікна, через які кімнати наповнюються денним світлом. Люкси також пропонують додатковий простір для зустрічей і комфортнішого проживання. Тераса може стати частиною вашої покращеної розкоші та місцем для вечірнього чи ранкового відпочинку. Люкс Арка пропонує прямий вид на Веллінгтон і Гайд-парк. Номер оснащений спеціальним біноклем для детального огляду пейзажу. Камін додасть романтики, як і балкони Джульєтти. Повільно піднімаючись сходами комфорту, ви досягнете розкішного пункту призначення в найелітнішому готелі Лондона. Люкс Peninsula на 6-му поверсі стане чудовим просторим притулком із додатковою панорамною терасою з видом на парк. Номер сповнений особистих пригод, таких як: приватний тренажерний зал, кінозал на 13 місць, розкішна спальня з величезним ліжком, їдальня, вітальня з каміном і чудова ванна, яка може замінити деякі процедури в спа. Найрозкішніший люкс має дуже престижну особливість: можливість додавання ще 6 спалень на запит. Таке шикарне перебування в Лондоні стане незабутнім досвідом.

Вишнею на торті є Люкс Арка, який займає 2024 квадратних фути і стартує від 25 000 доларів за ніч. Номер має вигляд на обидва приголомшливі боки готелю та пропонує спеціальні можливості відкривання всіх дверей.

Лобі в готелі Peninsula для затишного та музичного відпочинку в Лондоні. Джерело: https://www.facebook.com/ Лобі в готелі Peninsula для затишного та музичного відпочинку в Лондоні. Джерело: https://www.facebook.com/

Елітна гастрономія

Пріоритет якості над кількістю був правильним рішенням для Peninsula, адже розкіш не терпить надмірності. Якщо ви пройдете повз The Lobby, яке займає лобі протягом дня, де пиво слугує освіжаючим лимонадом, у вас є вибір між двома гастрономічними сценами, одна цікавіша за іншу.

Царство шеф-кухаря Клода Босі, ресторан Brooklands, розташувався на верхньому поверсі та пропонує страви, відзначені двома зірками Мішлен, приправлені чудовою панорамою у вікнах. Класика завжди в моді, а британська кулінарна класика робить цей світ досконалішим.

Потрапити до святині першого поверху можна лише за попереднім бронюванням із зими до весни тощо. Зірковий ресторан Лондона Canton Blue швидко привернув увагу модної публіки та став улюбленим місцем для п’ятничних і суботніх вечорів. Пам’ятайте, гості готелю мають привілеї та всі шанси отримати доступ до чудової зали, яка стала витвором стильного мистецтва в одному з найкрасивіших готелів Лондона – The Peninsula.

Відновлення тіла й душі в готелі Peninsula у Лондоні. Джерело: https://gift.peninsula.com/ Відновлення тіла й душі в готелі Peninsula у Лондоні. Джерело: https://gift.peninsula.com/

Відпочинок і відновлення – погляд у життя

Офіційно Peninsula став готелем із найбільшим басейном у Лондоні, але неофіційно – найвеличнішим місцем спокою та зустрічі з денним світлом для тих, хто бажає відпочити подалі від натовпу. 25 метрів блакитної води подарують відчуття пляжного релаксу, особливо в сонячний день.

Тренажерний зал – друге місце, де тиша розслабляє мозок, а новітні технології від Technogym підкачують фізичні можливості.

Розкішний спа – це катарсис із сімома процедурними кабінетами, які пропонують широкий спектр процедур для всього тіла, як відновлювальних, так і терапевтичних. Співпраця з косметичними компаніями, такими як Subtle Energies і Margy, дозволяє спа працювати над омолодженням.

The Peninsula став вишуканою та розкішною зупинкою в Лондоні, поєднуючи всі важливі аспекти відпочинку та можливостей, доводячи їх до ідеалістичного рівня.