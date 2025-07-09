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Росіяни отримали бумеранг війни

Віктор Небоженко

Росіяни отримали бумеранг війни
Росіяни отримали бумеранг війни

Унаслідок успішної масової атаки українських дронів на європейську частину РФ, Москва змушена була скасувати або затримати на невизначений час близько 2 тис. авіарейсів у всі боки Росії.

Таким чином, середній клас путінської Росії, що поспішає у своїх справах, познайомився з труднощами воєнного часу і дізнався, що далеко на Заході, в Україні йде війна. Росіянам стає зрозумілим, що знаменита міжнародна та історична перевага безпеки Росії – величезні простори, поступово перетворюється на пастку для населення і серйозну проблему для ППО РФ.

Росії доведеться звикати, що такі масові нальоти українських дронів і ракет тепер будуть регулярними. Росії доведеться усвідомити, що слідом за порушення їхнього "мирного" способу життя настане примусовий перехід до тягот і жорстокості воєнного часу – смерті, руйнувань, втрати здоров'я і майна, цинізму влади і ЗМІ, і масової втечі вглиб Сибіру і Півночі, наприклад у Комі.

Джерело:facebook.com

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