Росіяни повинні відчути удар у відповідь

Спостерігаючи за тим, як Росія б'є по наших регіонах балістикою і шахедами, вкотре хочу повторити: ефективна ППО необхідна, як повітря.

Але вона не головна в питанні наших "взаємин" із кінченим сусідом.

Потрібно, щоб кожного дня і кожної ночі по його військових об'єктах, особливо по тих, що розташовані в Москві, Пітері та в їхній конгломерації, летіли наші важкі дрони і балістичні ракети. Багато і регулярно. І не треба соромитися, якщо що-небудь буде не потрапляти прямо в ціль. Вони ж не переживають із цього приводу?

Немає іншого методу для зупинки агресора, як удар у відповідь. Маніяка не можна зупинити вмовляннями, а ось пострілом у пах – можна.

ППО не захистить нас на 100%, і ми не зможемо зрівняти Москву із землею, як вони зробили з Бахмутом. Але росіяни повинні відчувати, що їхні дії не безкарні. Прості росіяни. Ті, які підтримують "наших мальчіков" і здають гроші на СВО.

Я без людожерства і розлюднення кажу. Мова про справедливість.

Зуміємо відповісти, значить, є шанс, що коли-небудь хтось із того боку задумається: а чи варто продовжувати?

Поки відповіді немає, вони будуть розстрілювати нас, як у тирі.