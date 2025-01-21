Росія 'надійний партнер, який ніколи тебе не покине': Венесуела 'підтвердить'

У Венесуелі практично всі танки Т-72 виведені з боєздатного стану.

Протягом тривалого часу росія не постачає режиму Ніколаса Мадуро запчастин до танків Т-72Б1В, які стоять на озброєнні сухопутних військ Венесуели у кількості бригади. Але після початку повномасштабного вторгнення в Україну обслуговування танків ускладнилося і зараз не проводиться від слова зовсім.

Режим Мадуро зараз шукає шляхи, щоб компенсувати нестачу ОБТ у військах.

Загалом нічого дивного. Ще 2020 року ВПС Венесуели, наприклад, зіштовхнулися з проблемою обслуговування винищувачів Су-30МК2V.

У 2006 році між росією та Венесуелою було укладено контракт на поставку 24 винищувачів Су-30МК2V (модифікація винищувача Су-30МК для Венесуели, на яку встановлювався двигун АЛ-31Ф, РЛС Н001 та контейнер РЕП).

Однак у 2019, під час перевірки боєздатності ВПС Венесуели, було зафіксовано лише 10 придатних до польотів винищувачів. В даний час авіапарк Су-30МК2V порідшав ще на половину, а боєздатні літаки підтримують свою боєздатність за рахунок канібалізму.

Що тут скажеш… росія – надійний партнер, який ніколи тебе не покине!