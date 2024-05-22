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Війна в Україні

Росія змінює морські кордони. Якщо Путіна не зупиняють, він іде далі

Віталій Портніков

Росія змінює морські кордони. Якщо Путіна не зупиняють, він іде далі
Росія змінює морські кордони. Якщо Путіна не зупиняють, він іде далі

Издание The Moscow Times отыскало информацию, согласно которой Россия в одностороннем порядке решила скорректировать морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Министерство обороны России предлагаетобъявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

При этом предлагается признать частично недействующим постановление Совета Министров СССР еще 40-летней давности. Просто потому, что это постановление не соответствует "современной географической обстановке". Что это за обстановка такая, даже не спрашивайте. Просто захотелось получить контроль над чужими водами – потому, что, видимо, так удобнее и потому, что, уверен, так можно устроить провокацию.

Россия же не просто оккупировала и аннексировала Крым, она еще и объявила своими прибрежные территориальные воды

То есть, по большому счету, повторяется история с Черным и Азовским морями. Россия же не просто оккупировала и аннексировала Крым, она еще и объявила своими прибрежные территориальные воды. И хочется напомнить, что нежелание других государств соглашаться с этим решением Москвы не раз приводило к серьезным конфликтам. Переговоры об Азовском море между Украиной и Россией продолжались несколько лет, Москва настаивала на том, чтобы вообще не проводить морскую границу, чтобы Азовское море оставалось "общим" для России и Украины. Результаты известны: Россия оккупировала Азов, воспользовавшись для этого еще и правом, которое позволяло ее кораблям находиться в непосредственной близости от украинских портов. И теперь, после оккупации и аннексии Донецкой области, считает Азовское море "внутренним морем России".

Российская военная техника движется по шоссе в районе осажденного Мариуполя, 18 апреля 2022 года

Но в истории с Балтийским морем есть одно важное отличие: Россия хочет изменить морскую границу со странами – членами НАТО. Изменить в одностороннем порядке, после "общественного обсуждения" в самой России, а вовсе не после переговоров с Литвой и Финляндией. И это воскрешает в памяти требование Москвы к Финляндии о переносе границ во времена Иосифа Сталина. Опять-таки с тем отличием, что НАТО тогда не было.

Изменение морской границы на Балтике – продолжение дестабилизации границ с помощью мигрантов

Но этот "черноморский маневр" России на Балтике, уверен, не должен оставлять сомнений: Москва продолжает идти путем эскалации отношений со странами Запада. По сути, изменение морской границы на Балтике – продолжение дестабилизации границ с помощью мигрантов. И если Беларусь промышляла этим на границах Польши и той же Литвы, то Россия направляла миграционные потоки на границу с Финляндией. Почему бы теперь не проверить, как Финляндия и Литва отнесутся к переносу морских границ?

Мигранты прибывают на международный пограничный переход в Салле, провинция Лаппи в северной части Финляндии, 23 ноября 2023 года

Это, уверен, очень опасный путь – тонкая грань, которая отделяет "гибридную войну" от настоящей. Но Россия сознательно идет по этому пути, рассчитывая, что западные страны просто побоятся открытого конфликта, отступят ну или, в крайнем случае, введут какие-либо экономические санкции, с которыми Россия уже научилась жить.

Учения Балтийского флота ВМФ России по высадке морского десанта на полигоне Хмелевка в Калининградской области России, 4 апреля 2019 года

Однако украинский опыт доказывает, что "гибридной войной" и морскими границами российская агрессия никогда не исчерпывается. Если Владимира Путина не останавливают, он идет дальше.

Джерело:krymr.com

Війна в Україні