Російські чиновники ''війни на виснаження''

Коментуючи підсумки останнього з'їзду Компартії Китаю, західні спостерігачі зазначали, що новий склад Військової ради ЦК КПК – мабуть навіть більш впливового органу, ніж сам Центральний комітет – сформований лідером партії Сі Цзіньпіном як "військова рада з Тайваню". Тобто мало на увазі, що генерали, які увійшли до Військової ради ЦК, добре ознайомлені із ситуацією в Тайванській протоці і, можливо, Сі Цзіньпін таким чином подає сигнал про можливість силового вирішення проблеми Тайваню.

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Нечто подобное, думаю, можно сказать и о российском руководстве, состав которого несколько изменился после очередных "выборов" президента России. Владимир Путин не стал проводить каких-либо революционных перестановок в ближайшем окружении – да и вообще Путин совсем не революционер. Тем не менее, он решил отставить чиновников времен аннексии Крыма. Ведь в 2014 году министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, премьер-министр Дмитрий Медведев находились на первых ролях.

Через десять лет после этого Шойгу отставили с должности, а его ближайших сотрудников в Министерстве обороны РФ отправляют в изолятор, Патрушев становится помощником президента РФ по кораблестроению, Медведев давно уже не премьер, зато один из главных пропагандистов страны в роли заместителя главы Совета безопасности России.

Теперь Медведев будет работать вместе с Шойгу сразу в нескольких структурах – и во всех случаях эта деятельность явно лишена практического смысла.

А все потому, что сейчас Путин заинтересован в экономике выживания и войне на истощение. Ему теперь нужны не просто болтуны, как Медведев, не просто помешанные на рептилоидах с Запада диверсанты, как Патрушев и не просто заслуженные коррупционеры, как в команде Шойгу.

Ему нужны специалисты. По крайней мере, в путинском понимании этого слова. Собственно, таким, уверен, был подход Путина к государственному управлению всегда. Он мог позволить себе случайных людей во главе ведомств, главной функцией которых было расхищение бюджета и помощь в обогащении его близких друзей. Но не во главе Центрального банка или министерства экономики России.

То, что сейчас к этим ведомствам присоединилось министерство обороны, еще раз напоминает, насколько Путин заинтересован в войне. Дело вовсе не в том, что Андрей Белоусов – "гражданский министр".

Назвать Сергея Шойгу военным может только очень большой шутник. Дело в том, что Шойгу – просто не менеджер. Он был полезен Путину в роли "самого популярного министра" – чрезвычайных ситуаций или обороны, все равно. Но непопулярный министр и плохой бюрократ может найти себе применение в Совете безопасности России. Патрушев, конечно, останется хорошим приятелем Путина, но он может больше не заниматься аппаратной текучкой и уж тем более курировать силовиков.

Потому что заниматься армией и другими силовыми структурами в новой старой власти будут люди, способные поработать с их бюджетом – а это явно не сильная сторона Патрушева. Как и не сильная сторона Шойгу. Путин явно хочет превратить войну в менеджмент, в этом смысл его "военного кабинета". И многие в Украине и на Западе могут считать, что это плохо –профессиональный министр обороны путинской России всегда хуже коррупционера из рядов политических динозавров.

Однако Андрей Белоусов, думаю, может сказать Путину то, что никогда не решился бы сказать российскому правителю Сергей Шойгу – что военные ресурсы России не безграничны и что война на истощение Украины может оказаться еще и войной на истощение России. Я не стану предсказывать, к каким именно выводам придет Путин после получения такой информации. Но он просто должен быть в курсе.