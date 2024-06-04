Російська армія поставила абсолютний рекорд із втрат за весь період повномасштабної війни в Україні

У травні 2024 року командування РОВ здійснило зухвалу та недостатньо підготовлену рейдову операцію в Харківській області. При цьому на інших ділянках фронту ступінь тиску та інтенсивності боїв росіяни не знижували, а навіть нарощували – особливо на Покровському та Краматорському напрямках. Це призвело до різкого зростання втрат окупаційних військ та встановлення цілої низки абсолютних рекордів.

Докладніше про це – у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

Втрати особового складу

У травні російські окупаційні війська втратили рекордну кількість людей – 38 940. Це абсолютний рекордний показник втрат особового складу РОВ за весь час від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Раніше рекордний показник був зафіксований у грудні 2023 р. (у розпал наступу на м. Авдіївка Донецької області) – 29 970, а також у лютому 2024 р. – 28 450 (у період завершальної фази боїв за Авдіївку).

Травневий абсолютний рекорд зумовлений тим, що до двох епіцентрів зіткнень – Часів Яр та Покровський напрямок (північний захід Авдіївки) – додалася харківська м'ясорубка. Вона настільки перемолола російське угруповання, що без істотних результатів рейду окупанти дуже швидко взяли оперативну паузу для поповнення ресурсів.

Загалом прогнозований мною у грудні 2023 року план стратегії Сил оборони України ведення бойових дій на 2024 р. продовжує здійснюватись, а саме – переважно оборона із виснаженням ворога високими втратами. У травні ця фаза війни на виснаження себе виявила найяскравішим чином, але зазначу – це ще не межа.

Втрати танків

У травні РОВ втратили 428 танків – це другий результат втрат за весь період повномасштабної війни. Варто зазначити, що військово-промисловий комплекс РФ має можливість в середньому в місяць відправляти в зону бойових дій 350-400 основних бойових танків. Це переважно відновлені та по можливості модернізовані після зберігання танки, а також пошкоджені в боях і що пройшли після цього ремонт. Вкрай, вкрай незначна частина танків, що відправляються в зону БД, – вироблені з нуля, в основному це Т-90.

Фактично у травні втрати ОБТ у російських окупаційних військ перевищили можливості їхнього ВПК компенсувати втрати, не кажучи вже про накопичення.

Втрати бойових броньованих машин

Втрати ББМ у травні становили 880 одиниць – і це також другий показник втрат за весь період повномасштабної війни.

Рекордна кількість втрат у російських окупаційних військ була зафіксована на початку вторгнення, у березні 2022 року, – 889 ББМ. Як бачите, різниця не велика і її практично можна порівняти зі статистичною помилкою. Тому я навіть не виключаю того, що з ББМ також було встановлено рекорд – просто недогледіли кілька одиниць.

Важливо розуміти й те, що на третій рік війни у РОВ виникли серйозні проблеми із забезпеченням військ пропорційним, що відповідає штатній комплектації підрозділів кількістю ББМ, через що в більшості випадків їх замінюють неброньованим автотранспортом, що також призводить до зростання втрат особового складу.

Втрати ствольної артилерії

У травні у РОВ було зафіксовано рекордний показник втрат ствольної артилерії – 1 160. Це абсолютний рекорд за весь період повномасштабної війни, і причиною цього стало поповнення боєкомплекту Сил оборони України артилерійськими боєприпасами та поновлення контрбатарейної боротьби.

Проте зазначу, що ми ще не отримуємо повною мірою обіцяні обсяги артилерійських боєприпасів та артсистем, тому справжня м'ясорубка чекає на російських окупантів ще попереду.

Втрати РСЗВ

Показник знищених реактивних систем залпового вогню за травень у окупантів становить – 35.

Настільки низький показник тримається з грудня 2023 року і зумовлений тим, що РСЗВ через їхню невелику кількість у військах порівняно зі ствольною артилерією намагаються тримати на граничному віддаленні від лінії зіткнення, що й ускладнює знищення цієї компоненти.

За травень російські окупанти втратили 35 систем протиповітряної оборони. Це також середньостатистичний показник втрат у даній компоненті, і обумовлений він стабільним і рутинним процесом полювання та ліквідації систем ППО.

Але в травні Сили оборони України активізували полювання за дорогими комплексами великого радіусу дії ЗРС С-400, і протягом місяця було знищено кілька дивізіонів цих комплексів із приданими РЛС різних типів.

Полювання на російську ППО триває успішно!

Втрати авіації

Давно не було цієї категорії в моїх щомісячних оглядах втрат, і ось вона повертається. І на те є причина, адже протягом травня було збито 9 російських бойових літаків. Саме збито, оскільки також минулого місяця фіксувалося знищення на аеродромах, де базуються ПКС РФ, енної кількості авіатехніки. Наприклад, тільки на аеродромі "Бельбек" були верифіковані втрати щонайменше двох МіГ-31БМ та по одному МіГ-29 та Су-27.

Якщо ж говорити про збиті літаки, то це були переважно штурмовики Су-25, що виводить такий показник знищення штурмової авіації РОВ на рівень жовтня 2023 року.

Втрати автотранспорту

У травні в окупантів було зафіксовано черговий рекорд знищення автомобільного транспорту – 1 831!

Попередні рекорди, як не дивно, також фіксувалися у 2024 році: у березні – 1 546 одиниць, а у квітні другий результат – 1 423.

Настільки високий показник знищення автомобільної техніки зумовлений тим, що неброньований транспорт цивільного типу стає штатною комплектацією російських підрозділів через гострий, навіть критичний дефіцит і брак бронеавтомобілів.

Не потрібно бути віщуном, щоб констатувати для РОВ вкрай негативну в цьому плані тенденцію, що збільшує взаємопов'язані з цією компонентою втрати особового складу.

Втрати спецтехніки

За втратами спецтехніки російські окупаційні війська в травні також зайняли другу позицію з показником – 201.

Фактично з початку 2024 року втрати у цій категорії у РОВ зберігають високі показники з рекордом, встановленим у березні, – 215 одиниць.

Такі втрати обумовлені збільшенням необхідності евакуації пошкодженої техніки з лінії бойового зіткнення для подальшого ремонту, внаслідок чого вона виявляється під ударом. У низці випадків використовується техніка, непридатна для тих функцій, які на неї покладають.

Висновки

У травні було зафіксовано одразу кілька абсолютних рекордів із втрат РОВ. Причому найгучнішим став рекорд втрат особового складу.

В умовах, коли мобілізаційна система в Росії в середньому на місяць постачає в зону бойових дій до 30 тисяч нових окупантів, втрати в 38 940 створюють серйозний провал у цій збалансованій системі компенсації і навіть нарощування сил.

У минулому огляді, за квітень, я писав наступне: "Очевидно, що, поки не станеться насичення лінії фронту через допомогу від США і Європи, говорити про зростання та інтенсивність знищення противника не доводиться, але цей процес вже почне себе проявляти до другої половини – кінця травня. Таким чином, саме цей період травня може стати показовим за кількістю знищуваної російської техніки та живої сили".

Так воно і сталося, і показники надалі зростатимуть. Російському командуванню потрібно буде найближчими не місяцями, а тижнями і навіть днями приймати рішення – чи запускати конвеєр загальної мобілізації і як саме, відкрито чи гібридно (приховано). У будь-якому випадку очевидно, що нинішні рекордні показники знищення живої сили та механізованої компоненти РОВ не протримаються довго.