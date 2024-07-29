Роль Китаю у досягненні стійкого та справедливого миру

Відбувся візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю на запрошення китайського колеги Ван Ї. Головною темою переговорів став пошук шляхів припинення російської агресії та роль Китаю у досягнення сталого і справедливого миру.

Україна готова до діалогу з усіма потенційними посередниками у справі досягнення миру, а Пекін має серйозні важелі впливу на Москву, тому його позиція може стати визначальною для припинення російської агресії. Китай та Україна зацікавлені у верховенстві міжнародного права, дотриманні принципів нерозповсюдження та незастосування ядерної зброї.

Візит українського посадовця на такому рівні до КНР відбувся вперше за 8 років, і це є чітким сигналом відкритості Пекіну до діалогу з Києвом. Китай заявив, що підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, а також запевнив, що не постачатиме зброю Росії. Україна готова до дипломатичного врегулювання війни з РФ, але такої готовності немає з російського боку, яка уникає вести переговори доброчесно. Українська сторона ще раз запросила КНР взяти участь у другому саміті миру, і повідомила, що докладає зусиль для залучення російських представників для участі в ньому. Київ переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає також стратегічним інтересам Пекіну, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою в досягненні миру в Україні.

В рамках візиту до КНР міністр закордонних справ України провів зустріч з губернатором провінції Гуандун та делегацією регіональних урядовців. Провінція Гуандун є одним з найбільш технологічно розвинених китайських регіонів, який забезпечує ⅕ ВВП Китаю, в якій мешкають 150 мільйонів людей. Дмитро Кулеба наголосив на важливості регіональної співпраці. Враховуючи, що між провінцією Гуандун та Миколаївською областю з 1994 року встановлено партнерські відносини, пролунало запрошення активізації регіональної співпраці, інвестицій та реалізації бізнес-проєктів. Україна прагне відновлення та розвитку, створенні робочих місць та підвищення якості життя людей. Миколаївська область сильно постраждала на початку повномасштабного вторгнення Росії, тому є великий попит на будівництво, відбудови промисловості, відновлюваної енергетики. Дмитро Кулеба також відвідав Гонконг. Глава МЗС закликав Адміністрацію Гонконгу вжити заходів, щоб позбавити Росію та російські компанії можливості використовувати Гонконг для обходу обмежувальних заходів, запроваджених за російську агресію проти України. Вони необхідні для послаблення потенціалу Росії до ведення війни в Україні, тому російські махінації не мають псувати репутацію Гонконгу як високорозвиненої ліберальної економіки, яка ґрунтується на непохитній повазі до верховенства права.

Під час переговорів глави МЗС України з міністром закордонних справ КНР Ван Ї головною темою став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. Адже справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а його роль як глобальної сили миру є важливою. Російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток. Тому потрібно завершити війну проти України, відновити мир і прискорити відновлення української держави. Д.Кулеба окремо поінформував про результати Саміту миру в Швейцарії, розʼяснивши логіку подальших кроків у впровадженні Формули миру як шляху до справедливого завершення російської агресії. Було доведено позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною, коли РФ буде готова їх вести доброчесно. У ході переговорів Д. Кулеба нагадав, що нещодавно Україна розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу і це рішення є незворотним, тому доцільно розвивати двосторонні відносини через призму майбутнього членства України в ЄС та відносин Китаю з Європою. Проте російська агресія стоїть не лише на заваді розвитку України, але і міжнародної стабільності, розвитку добросусідських відносин, зокрема розвитку торгівлі між Китаєм та Європою. Зі свого боку, офіційний Пекін заявив, що Китай не шукає тимчасових рішень, а працює над стратегічним розв'язанням проблеми повномасштабної російської агресії. За словами Ван Ї, "ті, хто вважає, що Китай стоятиме на боці Росії або на боці України, вони глибоко помиляються. Китай буде стояти тільки на боці Китаю. Тому Китай розглядає двосторонні відносини з Україною поза контекстом відносин із Росією та відносин зі Сполученими Штатами". Це означає, що у КНР є чітке розуміння, що відносини з Україною є окремим напрямом зовнішньої політики Пекіна.

В цей же час міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Китай зробити кроки заради миру в Україні. Бербок зазначила, що "КНР як постійний член Ради безпеки ООН зобов'язана зробити все, щоб відновити мир. Це означає жодної підтримки агресору, жодної підтримки Росії", зазначивши, що візит глави МЗС України до Пекіна був важливим. При цьому міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі також закликав Китай в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн ASEAN (Асоціація держав Південно-Східної Азії) в Лаосі не допустити, щоб його компанії підтримували російську армію. Він указав на непохитну прихильність Великобританії до України й закликав Китай не допустити, щоб його компанії підтримували російський військово-промисловий комплекс, який становить загрозу міжнародній безпеці та процвітанню. Там же в Лаосі Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї закликав китайську сторону сприяти мирному процесу в Україні та припинити експорт в Росію товарів подвійного призначення, що дозволяє агресору нарощувати виробництво озброєнь. Високий представник пояснив, чому Європейський Союз вважає російську війну проти України екзистенційною загрозою для Європи. Жозеп Боррель попросив Китай скористатися своїм впливом на Росію, щоб зробити власний внесок у завершення цієї війни, підтримавши мирний процес в Україні та зауваживши, що спільна заява Китаю з Бразилією від травня 2024 року не є рухом у цьому напрямку. Нагадаємо, що Китай і Бразилія наприкінці травня ц.р. оприлюднили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні", сформулювавши шість пунктів, не згадавши при цьому відновлення територіальної цілісності й суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також провів зустріч з главою МЗС Китаю Ван Ї на полях міністерських зустрічей АСЕАН, висловивши серйозне занепокоєння підтримкою КНР російської оборонно-промислової бази, давши зрозуміти, що якщо КНР не вживатиме заходів для усунення цієї загрози європейській безпеці, Сполучені Штати будуть реагувати. У свою чергу, Ван Ї заявив, що позиція Китаю з українського питання "відкрита і чесна і буде сприяти миру і переговорам. Разом з тим, на думку глави китайського МЗС, "Сполученим Штатам слід припинити без розбору вводити односторонні санкції та використовувати юрисдикцію "з довгими руками". Тому Китай не допустить тиску та шантажу та вживе рішучих заходів для захисту своїх основних інтересів та законних прав". В рамках саміту у Лаосі також відбулася зустріч міністрів закордонних справ Китаю та Росії.

Уся міжнародна спільнота з великою увагою слідкує за діями Пекіну в контексті розв’язаної Росією агресії проти України. З одного боку, Китай та РФ мають встановлені стратегічні відносини, які вони плекають вже майже два десятиліття, а з іншого, Москва намагається максимально використати величезний економічний потенціал Китаю для обходу міжнародних санкцій та амбіції Пекіну стати ще однією супер-державою, що може реагувати на будь-які дії США. Пекін свідомий, що тісні відносини з РФ як допомагають Китаю просувати свої інтереси в різних регіонах світу, так і заважають і приводять до конфронтації з усім демократичним світом, перш за все ЄС та США, які засуджують агресивну політику Кремля і вимагають дієвого реагування на злам Москвою системи міжнародної безпеки.