Рекордні втрати окупантів: з'явилися нові дані

Є рекорд!

Як і очікувалося, листопад стає рекордним за втратами у РОВ. Станом на ранок 29 листопада вже - 42 250.

Очевидно, що підсумковий показник перевищуватиме 45 тис. тіл.

На такому рівні втрат мобілізаційна система Росії починає працювати в глибокий мінус.

Рішення - або кардинальне підвищення виплат, або загальна мобілізація.

По суті, три основні категорії цього місяця продемонструють як рекорди, так і срібло за весь період повномасштабної війни, що, своєю чергою, вказує на те, якою компонентою найактивніше користується противник.

По-перше, незаперечно вже, що в листопаді у РОВ буде відзначено черговий абсолютний рекорд втрат у людському ресурсі. Це зайвий раз підтверджує факт зростаючого дефіциту техніки і пропорційно зростаючої кількості втрат серед особового складу. Крім того, свідчить і про поступовий перехід РОВ на формат маршових батальйонів, що особливо буде каталізовано у 2025 році.

По-друге, категорії ББМ і автотранспорт якщо не стануть у листопаді рекордними за втратами, то щонайменше "срібними". Це так само вказує на, з одного боку, поспіх РОВ у спробах захоплення територій України за умови недостатньої штатної комплектації підрозділів і задіяння наявного в резерві ресурсу ББМ, якого так само бракує для механізованих накатів, так і на повсюдної заміни його неспеціалізованим цивільним автотранспортом, що, зокрема, і призводить до зростання як втрат у категорії о/л/з, так і самого автотранспорту.