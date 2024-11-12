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Економіка

Чи зростають доходи українців? Будьте обережні із відповіддю

Сергій Фурса

Чи зростають доходи українців? Будьте обережні із відповіддю
Чи зростають доходи українців? Будьте обережні із відповіддю

Українці так звикли до ниття і помиральної ями, що немає більшого гріха, ніж зруйнувати цей комфортний світ, де все погано і буде ще гірше.

А якщо ти дозволив собі це зробити, то гнів народний впаде на твою голову.

Варто лише сказати, що в українців стрімко зростають доходи, як люди проклянуть тебе. І що це зростання доходів є одним із факторів зростання цін, яке дійсно прискорилось у другий половині 2024 року.

Тому люди бідкаютьсяі ненавидять за розмови про зростання доходів. А між тим, цифри говорять про інше. Да і досвід українців, які б шукали когось для отримання послуги чи не дай боже шукали б персонал, має говорити про зовсім інші речі.

То про що говорять факти?

Доходи українців сильно впали у 2022 році. Війна зробила нас всіх біднішими. Інфляція 2022 року була на рівні 26%. Девальвація привела до падіння середньої зарплати в Україні з рекордного рівня у 514 доларів (рекорд за всю історію) до 460 доларів.

Таким чином, у 2022 року реальні доходи українців (доходи, із врахування інфляції) впали. На тлі війни, девальвації гривні і загальної рекордної інфляції у світі. От в Америці Трампа вибрали, бо там інфляція була рекордна за 40 років у 2022 році і простий американський нарід не пробачив це демократам. І це був єдиний рік під час повномасштабного вторгнення коли падали доходи українців і коли падав рівень життя.

Але потім був 2023 рік. І зараз йде 2024 рік.

Це ті роки, коли в Україні завдяки західній допомозі тримається макрофінансова стабільність і зростають зарплати. В тому числі зростають тому, що бізнес відчуває гострий брак кадрів. Людей не вистачає. І це змушує піднімати зарплати. Все просто.

В результаті це були роки стрімкого зростання заробітної плати. В результаті, середня зарплата в доларах на кінець 2024 року вийде на рівень 515 доларів (по результату 2023 року середня зарплата зросла до 477 доларів), що відповідає рівню довоєнного 2021 року.

А в 2025 році середня зарплата в доларах має досягнути рівня 543 долари, що виведе реальну зарплату (з урахування інфляції) на рівень 2021 року. І, звісно, буде новим історичним рекордом. Але це поки що прогноз. А що по факту?

А по факту, реальні доходи українців, які впали на 11,7% у 2022 році в результаті зросли на 4% у 2023 році і 11,9% в 2024 році.

Ще раз, реальні доходи українців, із врахування інфляції, вийдуть у 2025 році на рівень 2021 року, року до повномасштабного вторгнення. І це прогноз, який є у і НБУ, і аналітиків.

Як це можливо? Бо доходи зростають швидше ніж інфляція. Гривнева зарплата зростає швидше, ніж ціни зростають у гривні. Не по конкретним товарам, а вцілому. Інфляція в Україні за три роки повномасштабного вторгнення склала 46% (гривневий показник). Зарплата в гривні зросла більше. Кожен може взяти калькулятор і порахувати, згадуючи, який курс гривні ми мали у 2021 році.

Це можна не сприймати. Можна рвати на собі волосся і кричати про зубожіння. Але це математичний факт. Який побіжно підтверджується постійним ростом покупок, які українці роблять у магазинах.

І так, це і є те саме економічне диво під час війни. Забезпечено допомогою Заходу.

І це дійсно одна з причин зростання цін. Бо таке радикальне збільшення доходів (2023 і 2024) без зростання продуктивності праці не могло б не приводити до інфляційного тиску. Разом з енергетичними проблемами і іншими факторами.

Джерело:facebook.com

Війна в Україні