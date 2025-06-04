Путін випросив у Трампа згоду на атаку по Україні

Трамп сьогодні мав телефонну розмову з путіним, яка тривала 75 хв.

Під час розмови путін зробив дві речі:

1. Поскаржився Трампу на атаку по аеродромах стратегічної авіації, які вже пізніше у своєму відеозверненні назвав терористичними;

Хоча цікаво, що внаслідок такого "теракту" постраждали ТІЛЬКИ військові літаки з ВЖЕ підвішеними на пілони бойовими ракетами для атаки по тилових областях України.

2. путін повідомив/попередив Трампа, що зробить по Україні удар у відповідь.

Тобто путін по великому рахунку просто випросив у Трампа згоду на таку атаку.

Звісно нам цікаво, а що ж Трамп сказав?

А нічого!

Далі тема перейшла на проблему Ірану.

І це навіть після підписання мінеральної угоди з Україною.

Трохи пізніше, голова сенатського комітету у справах збройних сил Роджер Уікер повідомив: "Президент США Дональд Трамп звернувся до сенаторів від Республіканської партії з проханням відкласти розгляд санкційного законопроекту проти Росії, що включає обмеження для третіх країн".

Резюме:

Спочатку путін отримав від Трампа мовчазну згоду на "Акцию возмездия по Украине", а вже пізніше Трамп в ручному режимі загальмував санкції проти рф.

Тобто Кремль отримав від США зелене світло на помсту та імунітет від покарання!

P.s.

4 червня посольство США в Україні опублікувало попередження про зростання ризику масованого російського обстрілу.