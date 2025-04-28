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Політика

Путін завжди діє так, він підставив свого північнокорейського колегу

Віталій Портніков

Путін завжди діє так, він підставив свого північнокорейського колегу
Путін завжди діє так, він підставив свого північнокорейського колегу

Можна, звичайно, вважати сенсаційним той факт, що північнокорейський лідер визнав участь своіх військових у війні Росії проти України. Але насправді у диктатора не залишалося жодного іншого виходу після того, як Путін подякував північнокорейським військовослужбовцям.

Можна, звичайно, припустити, що це узгоджували по дипломатичних каналах, але я схильний до думки, що російський очільник просто підставив свого північнокорейського колегу — він завжди діє саме так, тому з ним небезпечно домовлятися не лише ворогам, а й друзям.

Джерело:facebook.com

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