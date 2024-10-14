Путін у складній ситуації, чекає на зручний момент, щоб довести, хто в будинку господар

Путін віджимає Wildberries у Кадирова.

Так, суть конфлікту саме у цьому. Путін, ймовірно, - прямий бенефіціар віджиму Керимовим Wildberries у Кадирова, який, за визнанням Владислава Бокальчука, багато років був дахом цієї компанії. Справа в тому, що Керімов давно і багато платить особисто Путіну через номіналу Ролдугіна та іншими каналами. Читаємо у розслідуванні паперів офшорів Mossack Fonseca Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ):

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"Структуры, близкие к Сулейману Керимову, проводили непрямые платежи на счета офшоров, связанных с Сергеем Ролдугиным. В результате двух сложных сделок с компаниями Керимова офшоры Ролдугина заимели права на получение 4 млрд рублей (59 млн долларов) и 200 млн долларов соответственно, заплатив за это всего 2 доллара".

Этот только две такие взятки Керимова Путину. А он платит ему регулярно. Именно в этом секрет беспрецедентного хапка Керимовым компании Wildberries, стоящей более 7 миллиардов долларов. Нет сомнений, что значительная часть навара Керимова опять пойдет в карман Путину через офшоры номиналов.

Кадыров этого не может не знать, однако не сдается и даже пытается перейти в наступление. Это означает, что Путин теряет контроль над свои чеченским сатрапом. Дело идёт к самому опасному кризису в российской власти со времен путча Пригожина. Как и в тот раз, проигравший имеет высокие шансы потерять не только место в российской верхушке, но и жизнь.

Сейчас Путин, как всегда в сложной ситуации, вероятно, затихарится и будет ожидать удобного момента, чтобы доказать, кто в доме хозяин. А вот его противник пока демонстрирует, что готов наломать дров. В общем, запасемся попкорном, впереди интересное продолжение жабагадюкинга, способного окончиться плохо для обеих сторон противостояния.