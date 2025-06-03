Путін таки увійде в історію: покласти мільйон населення, щоб отримати негативний результат, потрібно вміти

Минулої доби російські загарбники втратили на фронті вбитими та пораненими 1 100 військових. Загальні втрати ворога з початку агресії сягнули 990 800 військових. Тобто за цей тиждень максимум за півтора буде закрито цифру в мільйон. Навіть якось безглуздо порівнювати із втратами СРСР в Афганістані, щоправда. А Валерій Залужний (та й не він один) вважав, що за втрат у 100 тисяч путін жахнеться і припинить війну. Я, до речі, вважав таку оцінку цілком логічною. Але логіку в Росії давно заборонили, довго тримали в ізоляції від населення та благополучно вивели із обігу. Патріотизмом замінили і істериками, так реально зручніше

Ну, гаразд, вони успішно поклали вбитими та пораненими мільйон. За що? Ось просто з погляду їхньої логіки – за що вони заплатили таку страшну, нереальну ціну? За Бахмут, Курахове, Вугледар та Авдіївку? Тобто купу руїн, де ніхто не збирається жити? За два роки завзятих боїв із сотнями тисяч втрат вони окупували 1% території України. Це того варте? Чи були політичні бонуси? Та які там бонуси – лише зі знаком "мінус"

На світовому рівні росія замість авторитету набула статусу ізгоя. Репутація "другої армії світу" просто впала на дно. Це побачили, що ніякої грізної сили там не було, і Україна її б'є сильно та навіть без участі союзників. Заявлені "мети СВО" провалено все повністю. Денацифікація? Навпаки, навіть далекі від політики українці стали патріотами та русоненависниками на роки та покоління вперед. Демілітаризація? Та в нас майже на рівному місці тепер найсильніша в Європі армія, найсучасніша та найефективніша. Ліквідація біолабораторій? Так їх і не було, але тепер ми замислились

Епічні провали на всіх напрямках. Покласти мільйон населення, щоби отримати негативний результат. Найсмішніше, що реальна мета була у бункерного щура одна – увійти до історії. І він її досяг, просто не так, як хотів. Йому ще пам'ятник поставлять. На центральній площі із повними штанами. Або у вигляді щура, що виглядає з бункера – обидва варіанти заслужені…