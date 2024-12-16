''Путін'' став молодшим партнером Нетаньяху у Сирії

Повстання та початок революції, що призвело до падіння режиму партії БААС та втечі Асада, викликало прогнози про можливий розпад Сирії. Але її розпад менш імовірний, ніж розпад РФ, і варто подумати, чи збережеться держава Ізраїль.

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В распаде Сирии никто не заинтересован, кроме – "путина", Нетаньяху и Курдской рабочей партии (КРП) и её ответвлений. Нетаньяху и "путин" сейчас союзники в Сирии, но у них разная мотивация.

Бегство Асада и исход армии РФ из Сирии – это крупный имиджевый, политический и военный провал Москвы. Распад Сирии с боевыми действиями по сценарию похожему на ливийский – это бальзам для расстроенной "русской души". Ещё одна "горячая точка" для отвлечения внимания от российско-украинской войны и ещё одна строчка в нарративе – ликвидировали диктатуры Хусейна, Каддафи, Асада, Януковича и смотрите что из этого вышло.

О своей роли РФ скромно молчит. Некоторые "хорошие русские" даже позволяют себе высказывания, смотрите, сколько в мире войн, а все прицепились к российско-украинской. Но не могут назвать ни одной войны между двумя государствами, кроме войн Израиля с сектором Газа и Хезболлой, притом, что последняя это партия, а не государство.

Сейчас РФ в Сирии становится младшим партнёром Израиля. Звучит унизительно для Москвы и престижно для Иерусалима. Это связано с падением возможностей рашистов в Сирии и ростом амбиций у авторитарного режима Нетаньяху на фоне военных побед.

Захарова на брифинге 11 декабря на вопрос об отношении к вторжению Израиля в Сирию без всякой патетики ответила – это забота международного сообщества, а не РФ, как и вопрос возврата Голан. Это при том, что неделю назад небензя при голосовании в ООН резолюции, призывающей вернуть Голаны, не жалел слов для порицания Израиля. Впервые за 70 лет Москва не орёт о сионистах и израильской военщине, которая бомбит Сирию. Не орёт, притом, что раньше этой самой военщине доставалось от неё по совсем надуманным поводам. Сейчас есть очень жирная причина, но Москва не пользуется ею и проявляет фантастическую сдержанность.

Традиционная антиизраильская риторика бесследно испарилась. Более того, московские СМИ начали информационно обслуживать Нетаньяху. Англоязычное "Время Израиля" поместило 13 декабря видеозапись выступления на собрании в оккупированном Израилем после революции поселении друзов одного из жителей, призывавшего всех войти в состав Израиля. Он назвал Израиль меньшим злом, чем "Комитет освобождения Шама", который якобы хочет отнять у друзов их дочерей, жён и дома. Эту топорную советскую пропаганду в израильском исполнении в тот же день стали тиражировать московские СМИ, снабдив от себя комментарием "Часть сирийских друзов попросила о присоединении к Израилю". Аналогичное партнёрство в московских и израильских СМИ наблюдается и относительно курдов.

Отказ Москвы с 13 декабря отправлять по контрактам зерно в Сирию можно назвать ярко – "Удушение революции костлявой рукой голода". Но это также похоже на попытку надавить на правительство Сирии, чтобы сохранить за собой порт в Тартусе и аэродромы в Хмеймиме или в Камышлы и Кобани в курдских районах, куда 14 декабря зашли войска США и других участников Коалиции против ИГИЛ.

"Путин" и Нетаньяху рука об руку начали сотрудничать над разделом Сирии на четыре или пять государств. На первый взгляд это может показаться странным, если вспомнить историю. В том числе с тоннами российского оружия, обнаруженного у Хезболлы, или то, что Хамас к нападению в 2023 г. на Израиль подтолкнула Москва.

Но когда сейчас из всех щелей вылазит, что Асад был агентом влияния Израиля, а не только РФ и Ирана, то ситуация "крот" в президентском кресле не вызывает удивления. В иранских СМИ ещё весной, когда началась дистанционная перестрелка между Израилем и Ираном, были публикации, обвинявшие Асада в работе на сионистов. Тогда же в этом его обвинила и Хезболла, указав, что асадисты сдают координаты её отрядов армии Израиля.

Эта одна из причин, по которой Иран и Хезболла не стали спасать Асада, и он скрылся не в Тегеране, а в Москве. По этой же причине Нетаньяху разбомбил 8 декабря в Дамаске здания таможни и разведки, чтобы бумаги о его сотрудничестве с Асадом не попали в руки революционеров, а от них в мировые СМИ. Заголовок в газете – "демократ" Нетаньяху плотно дружил с Асадом, наследственным борцом с сионистским режимом, по прозвищу "Дамасский мясник", – это бомба не только для политикума Израиля. Особенно в момент, когда израильский суд разбирает три дела с обвинениями Нетаньяху в коррупции, а в Гааге лежит ордер на его арест за военные преступления в Газе.

"Крот" в президентском кресле – не сенсация. Классический пример – Милаш Земан, дважды избиравшийся президентом Чехии. В Грузии целая партия таких "кротов" и крыс в "Мечте". Более интересны два других вопроса – смогут ли "путин" с Нетаньяху расколоть Сирию и смогут ли демократы расколоть коалицию вокруг Нетаньяху, провести выборы и выиграть их.

Ответ на первый – не смогут, ответ на второй пока неизвестен.

Нетаньяху не одинок в своём заблуждении, что разделенная на четыре-пять государств Сирия – это лучшая гарантия безопасности для Израиля. Мог бы понять это на примере крохотного сектора Газа и уроков войн с Хезболлой. Но не все евреи одинаково лауреаты нобелевских и других премий, как принято считать. Шнобелевскую премию за попытку расколоть Сирию коалиция Нетаньяху уже заслужила, а если будет и дальше продолжать, то это может закончиться ликвидацией государства Израиль, или его разделом по картам ООН середины ХХ в.

Нетаньяху, вопреки намерениям, бомбардировками Сирии с 8 декабря не запугал её жителей, а сплотил в неприязни к Израилю, независимо от их политических, религиозных и других воззрений. Исключение составляют курды, опасающиеся, что революция снесёт их марксистский режим, родственный Асаду. Как результат "просвещённые социалисты" курды отключают Интернет в Ракке, Табке, Дейр-эз-Зоре и других городах на Ефрате, а "дикие исламисты" его восстанавливают.

За курдскими марксистами из РПК с 2016 г. тянется шлейф предательств революции. В 2016 г. афринские курды, стоявшие к северу от Алеппо, сдали свои позиции армии РФ и асадистам и помогли им захватить город. После чего ушли в горы Африна. За это Аллах и Маркс в январе 2018 г. наслали на них Эрдогана с операцией "Оливковая ветвь".

В 2019 г. курды пытались спровоцировать войну США с Турцией. Но Трамп не повёлся, отвёл свои войска от границы Турции с Сирией и предоставил Эрдогану свободу рук, в результате чего за Ефратом появилась обширная зона, занятая армией Турции и Сирийской национальной армией. Тогда же РПК впустила войска РФ и Асада в левобережную Сирию, которую она контролировала через многонациональный "Союз демократических сил", в расчёте, что те начнут войну с Турцией. Но этого тоже не произошло. В итоге курды лишь бросали камни в след проезжавшим мимо них совместным военным патрулям США, РФ и Турции. Более того, курдам пришлось делиться властью с асадистами там, где раньше они были полными хозяевами.

Это было неприятно, но не очень сложно, так как РПК создала режим аналогичный Асаду, с той разницей, что главными в нём были курды, а не алавиты, и социалистическая риторика его ещё не успела стереться в труху. В текущей революционной волне курды опять повели себя как предатели и были единственным отрядом режима Асада, который собирался жёстко сражаться за Алеппо. Но так как первыми оттуда сбежали русские, а затем и Сирийская арабская армия Асада, то курды тоже были вынуждены уйти и стали готовиться к боям на переправах через Ефрат. Наивный расчёт, так как с севера в тыл к ним легко могли войти армия Турции и Сирийская национальная армия. Если бы это произошло, то на юге подконтрольной курдам территории от Дейр-эз-Зоре и дальше за два-три дня всё было бы охвачено восстаниями, как и к югу от Дамаска.

На такой сценарий явно рассчитывал Эрдоган, но товарищ Байден сказал ему, что мы пойдём другим путём через всеобщие выборы и разоружение отрядов РПК. Эрдоган с ним согласил, и курды тоже согласились после двух дней боёв за город Манбидж. Уход курдов из него за Ефрат был принципиальным пунктом для Эрдогана.

Численно курдов около 10% населения, как и алавитов. Репутация у курдских партий уже даже хуже, чем у асадовской БААС, объявившей о приостановке деятельности и сдаче оружия новому правительству. Хуже, так как несколько курдских деятелей обратились к правительству Нетаньяху с заявлениями о готовности поучаствовать в расколе Сирию, а из Иерусалима им ответили о связях евреев с курдами, возникших сразу после всемирного Потопа.

Эрдоган на съезде своей партии 14 декабря ответил на всё это Нетаньяху, что у Турции тоже давние связи с сирийцами, и если бы итоги первой мировой войны были бы другими, то часть областей Сирии, включая Дамаск, были бы турецкими. Министр обороны Турции 15 декабря более прозаично заявил, что он начнёт сбивать израильские самолёты, если они продолжат бомбить Сирию и пообещал сирийцам самую широкую военную поддержку.

В Дамаске 14 декабря возобновило работу посольство Турции, стоявшее закрытым 12 лет, а Ахмед Аль-Шараа (Джолани) предупредил Нетаньяху, что тот бомбардировкой Дамаска в этот день "перешёл черту". Аль-Шараа сейчас в Сирии гораздо популярней, чем Нетаньяху в Израиле, и Иерусалиму следует к нему прислушаться. Тем более, что его псевдоним Голани (Джолани) прямо указывает на Голаны, откуда армия Нетаньяху сейчас вбила клин вдоль границы Ливана и Сирии длинной 24 км и шириной 8 км. Кого и от кого там собрался защищать Нетаньяху?

Расчёт Нетаньяху на друзов ещё менее реалистичен, чем на курдов, живущих далеко на севере Сирии. Друзы с 2011 г. не принимали массового участия в революции, и Нетаньяху сам их от этого удерживал, заключив об этом пакт с Асадом. Нетаньяху требовал 13 лет от них максимума аполитичности, а теперь будет срочно внушать им, что вера в переселение душ – это веская причина для создания отдельного государства. Вряд ли это у него быстро получится, а крымский сценарий "путина" у Нетаньяху в Сирии не пройдёт.

Все указанные заявления турок и сирийцев прозвучали сразу после 13 декабря, когда произошла встреча Блинкена и Фидана. Это означает, готовность Турции к защите Сирии полностью согласована с США, и нет оснований предполагать, что Трамп поменяет её, как и сценарий Байдена в отношении курдов. У Трампа есть два подарка израильтянам – это обещание новой волны авраамических соглашений и выдачи Хамас всех заложников к 20 января. Второе обещание Трампа уже реализуется – Хамас передал Израилю через Египет список всех заложников и готов возвращать их по одному в день в обмен на прекращение Израилем стрельбы в Газе. Хамас планирует вернуть так 32 человека ко дню инаугурации Трампа и посмотреть, что дальше, оставив у себя около 70 заложников.

Нетаньяху со своими планами по расчленению Сирии и дружбой с "путиным" может не только всё это поломать, но и довести ситуацию до исчезновения государства Израиля. Он большая угроза Израилю, чем Хамас, Хезболла и аятолла Хомейни вместе взятые. Трамп созванивался 15 декабря с Нетаньяху – явно убеждал перестать бомбить Сирию и не идти по пути "путина". Но тот пока упорствует.