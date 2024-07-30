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Путін не зможе вести війну

Ігор Ейдман

Путін не зможе вести війну
Путін не зможе вести війну

Вже наступного року Путін не зможе продовжувати війну проти України так, як іде зараз. А вести війну інакше він не хоче і не вміє. Війна стимулює розвиток відразу кількох процесів, згубних для російської сторони.

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1. Ресурсы экономики на грани исчерпания. Набиуллина заявила о максимальном за последние 16 лет экономическом перегреве. Как отмечают эксперты: экономика работает на пределе своих возможностей, на износ — это не может долго длиться.

2. Дефицит и дороговизна пушечного мяса. Выплаты контрактникам в регионах достигли рекордных высот и растут буквально от месяца к месяцу. Однако желающих пойти на войну становится все меньше.

3. Западные разведки свидетельствуют, что у России заканчиваются советские запасы военной техники. Она не способна компенсировать огромные потери танков, БМП и артиллерии.

4. После того, как США объявили о вторичных санкциях для банков других стран, китайские банки стали возвращать в Россию около 80% переводов в юанях. Bloomberg пишет, что платежи между Россией и Китаем практически невозможны.

Таким образом у России заканчиваются экономические ресурсы, пушечное мясо и оружие, а Китай больше не в состояние поддерживать ее на плаву. Помощь Запада Украине при этом не прекращается и даже по некоторым направлениям растёт.

Выиграть войну теми силами и ресурсами, которые есть сейчас у российских властей очевидно невозможно. А радикально мобилизовать общество и вести тотальную войну в стиле Сталина или Гитлера Путин неспособен.

Кажется самое логичное, что могла бы сделать в этой ситуации Россия - это просить мир у Украины. Однако Путин блефует и пытается заставить саму Украину просить мирные переговоры на российских условиях. Для этого проводится специальная дезинформационная операция, о которой я неоднократно писал в телеграм-канале eidnannews. В ней участвуют фигуры разного масштаба: от Орбана, Абрамовича и некоторых других олигархов обеих стран, до целого хора украинских и оппозиционных российских блогеров и спикеров, разгоняющих предательские нарративы о каком-то мифическом поражении Украины в войне (которого и в помине нет), о предательстве Запада (тоже ложь), о неизбежности в этой ситуации территориальных и других уступок Кремлю.

Всё просто. У Путина сейчас конкретно подгорает. Ситуация с дефицитом ресурсов и перегревом экономики может стать критической уже к началу будущего года. Силой оружия он победить в войне не в состоянии, поэтому пытается расколоть и ослабить Украину с помощью манипулятивных технологий.

Время для этого у него ограничено - примерно до нового года. Российская агентура запускает в украинское информационное пространство слух о неизбежном мире в это время. Однако она не мир готовит, а ловушку для Украины.

Джерело:Telegram

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