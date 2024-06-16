Путін хоче захопити частину України, називаючи це мирним планом

Заява президента Росії В. Путіна про можливість миру в Україні, зроблена в Москві напередодні Саміту у Швейцарії, має кілька цілей. Путін марно намагається перехопити ініціативу, наголошуючи, що припинення війни в Україні залежить тільки від Москви. Російський президент цинічно звинувачує Україну у розв’язанні війни і, що нібито Київ не хоче миру, тоді як начебто Росія бореться зі світовим злом, західним неоколоніалізмом і хоче закінчення війни. Напередодні Саміту російські ЗМІ оголосили Україну чи не центром неоколоніальної експансії на багато країн глобального півдня, в тому числі, на пострадянські держави. Кремль у такий спосіб намагається відволікти увагу цих країни від усвідомлення небезпеки реальної загрози втручання Росії у їхні справи, включаючи спроби здійснення державних переворотів. Ці країни, особливо ті, що слабкі у військовому та фінансовому плані, можуть реально стати наступною здобиччю Росії. При цьому ряд країн Африки та Латинської Америки можуть бути використані Москвою як плацдарм для витіснення західного впливу в цих регіонах.

Виступ Путіна свідчить, що російська влада перебуває у полоні своїх геополітичних імперських ілюзій. Путін та російська влада загалом мислять категоріями імперіалістичних воєн 19 ст., нахабно вимагаючи чотири області України. Насправді, Росія намагається захопити багаті природні родовища України та ресурси на суму 10 трильйонів дол. Москва бажає встановити контроль над запасами родючих українських чорноземів, тим самим спровокувавши нестачу продовольства у планетарних масштабах, перш за все, для країн "глобального Півдня", а намагання Кремля встановити контроль над великими українськими містами означає не що інше, як формування плацдармів для подальшої територіальної експансії. Вимога до України відмовитися від територіального суверенітету є найнебезпечнішим прецедентом. З такими вимогами Москви може зіткнутися будь-яка держава світу, тому така деструктивна практика має бути рішуче припинена міжнародним співтовариством.

Виступ Путіна також став сигналом для мобілізації російського суспільства на війну "до переможного кінця", "повної капітуляції України та Заходу". Після введення останніх жорстких санкцій США та Великобританії Путін намагається "зберегти обличчя" та показати силу своїм соратникам. Тому максималізація вимог щодо захоплення української території стала спробою показати своєму оточенню, союзникам та сателітам намагання Росії стати третім "геополітичним полюсом". І в цьому сенсі заява Путіна практично не залишає вибору російським елітам. Лише продовження війни в Україні та згуртованість навколо президента. Відкидаючи пропозиції світової спільноти, глава Кремля прирікає Росію на подальшу ізоляцію від зовнішнього світу, санкції, деградацію життєвого середовища в цілому, безглузду загибель сотень тисяч росіян для реалізації маніакальних планів щодо створення великої Росії.

"Насправді всі пропозиції кремлівського диктатора щодо припинення війни в Україні є ні чим іншим, як ультиматумом", - заявив президент України Володимир Зеленський. Путін не зупиниться і продовжить свій наступ навіть тоді, коли його вимоги щодо припинення вогню будуть виконані. При цьому український президент звернув увагу на те, що у своїх "пропозиціях" щодо миру кремлівський диктатор хоче, щоб Україна віддала Росії не тільки окуповані території, а і навіть ті, які росіяни не змогли захопити.На його думку, всі слова Путіна є "новою хвилею російського нацизму". Кремлівський диктатор хоче, щоб в Україні відбулася "денацифікація" та "демілітаризація", а російськомовні громадяни отримали особливі права. При тому, що Росія є найбільш мілітаризованою державою в світі, де панує пропаганда російського фашизму – рашизму, а мільйони українці в РФ не мають жодної школи чи навіть класів з вивчення рідної мови, вже давно закриті всі нечисельні українські бібліотеки. Відреагував і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначивши, що не Україна має відводити війська з української території, як того вимагає Путін, а Росія має вивести свої війська з окупованих українських земель. При цьому міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "російський диктатор Путін не в змозі висувати вимоги до Києва щодо припинення війни. Путін не в тому положенні, щоб диктувати Україні, що вона має робити для встановлення миру".

Путін зробив чергову низку маніпулятивних заяв з метою ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН. Абсурдною є спроба Путіна виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення розпочатої ним війни, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН. Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви і нічого нового в цих чергових заявах немає. Його пропозиція настільки дивна, настільки нереалістична, що вона, ймовірно, призведе до протилежного, тому що учасники мирного саміту сильніше згуртуються на противагу російським цілям. Водночас показовим є час озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії, Росія боїться справжнього миру.