Путівник по Будві, Чорногорія: Поради що подивитися і зробити в місті та його околицях

Прибережне місто Будва в Чорногорії часто називають місцевим "Маямі", адже воно приваблює мандрівників з усього світу своїми чарівними та мальовничими пляжами. Але навіть поза цим тут є стародавнє місто та безліч інших пам’яток, які можуть зацікавити любителів історії, гурманів, шукачів пригод тощо. У Будві кожен мандрівник знайде щось для себе. Відвідування цього мальовничого міста на узбережжі Адріатичного моря – чудовий спосіб розпочати знайомство з Балканським регіоном. Дізнайтесь більше про нього з цим вичерпним путівником по Будві, який охоплює всі основні аспекти подорожі до Чорногорії у 2024 році: від головних пам’яток і місць, які варто відвідати, до найкращих розваг і гастрономії.

Коротка історія Будви

Міський пейзаж гармонійно поєднується з морем і горами. Джерело: Image Martina Kouřílková/Pixabay Міський пейзаж гармонійно поєднується з морем і горами. Джерело: Image Martina Kouřílková/Pixabay

Багато з найкращих пам’яток і атракцій Будви пов’язані з багатою історією цього міста, тому перед тим, як зануритися в подорож, варто приділити трохи уваги його минулому. Місто має стародавнє походження: спочатку ці землі заселяли іллірійці, а згодом, унаслідок завоювань, тут побували римляни, візантійці, венеційці та османи. Стародавні мури, добре збережене старе місто та історичні пам’ятники свідчать про цю мультикультурну спадщину, що формувалася століттями.

Історична прогулянка старим містом Будви

Ця частина міста з брукованими вуличками, витонченими площами та стародавніми мурами має бути обов’язковою у ваших планах для дослідження Будви. Почніть із однієї з найважливіших пам’яток – цитаделі XV століття, розташованої на пагорбі. Горда фортеця з оборонними стінами, створеними для захисту міста століття тому, розповість про військову історію регіону та пояснить його стратегічне значення. Ви також зможете помилуватися панорамою міста, узбережжя Адріатичного моря та Будванської Рив’єри.

Далі прямуйте до чарівних площ старого міста, щоб зробити зупинку для кави чи перекусу в місцевих кафе. На Церковній площі ви можете оглянути Церкву Святої Трійці, збудовану в XIX столітті в візантійському стилі, яка діє й досі, або середньовічну Церкву Святого Іоанна, розташовану в самому серці старого міста. Любителі мистецтва, історії та архітектури обов’язково повинні включити старе місто до свого маршруту подорожі Будвою.

Екскурсія в минуле: Цитадель

Наступна пам’ятка, яку варто побачити в Будві, – це історична споруда XV століття, також відома як Цитадель Будви. Прогулянка її мурами нагадує подорож у часі: ви зможете на власні очі оцінити оборонну стратегію міста. Вхід до мурів коштує невелику плату (близько 4,5 євро), яка також включає доступ до Міського музею Будви. Цитадель – це місце, де історія зустрічається з красою природи: пагорб, на якому вона розташована, пропонує одні з найкращих краєвидів у місті. Заплануйте відвідування вдень, щоб побачити мальовничий захід сонця над морем. І не забудьте про місцеву туристичну традицію: потріть символ двох риб на стіні цитаделі, який, за легендою, обов’язково принесе вам удачу.

Природні пам’ятки Будви

Будва славиться не лише багатою та захоплюючою історією, а й приголомшливими природними красотами. Пляжі, гідні листівок, чарівні острови та мальовничі озера створюють безліч цікавих місць для відвідування в Будві та її околицях. Прогуляйтеся піщаною береговою лінією, поплавайте вздовж узбережжя та помилуйтеся чудовими пейзажами гір і затоки.

Найкрасивіші пляжі

Светі-Стефан славиться своїм мальовничим пляжем. Джерело: Image Marcel/Pixabay Светі-Стефан славиться своїм мальовничим пляжем. Джерело: Image Marcel/Pixabay

Будванська Рив’єра пропонує чудові місця для відпочинку для кожного любителя сонця та води. Тут є як відокремлені, так і жваві пляжі з піщаними барами та водними видами спорту. Ось найкращі пляжі Будви:

Могрен – за кілька хвилин ходьби від старого міста. Один із наймальовничіших пляжів із прекрасною піщаною береговою лінією, ідеальною для купання та засмагання, прозорою бірюзовою водою та величними скелями.

– за кілька хвилин ходьби від старого міста. Один із наймальовничіших пляжів із прекрасною піщаною береговою лінією, ідеальною для купання та засмагання, прозорою бірюзовою водою та величними скелями. Яз – жвавий пляж із енергійною атмосферою, довжиною 1,2 км. Його чисті води та піщаний берег із пляжними барами популярні серед відпочивальників різного віку. Влітку тут проходять концерти та фестивалі.

– жвавий пляж із енергійною атмосферою, довжиною 1,2 км. Його чисті води та піщаний берег із пляжними барами популярні серед відпочивальників різного віку. Влітку тут проходять концерти та фестивалі. Бечічі – за коротку поїздку від старого міста. Один із найгарніших і найдовших пляжів із численними ресторанами, пляжними клубами та водними видами спорту.

– за коротку поїздку від старого міста. Один із найгарніших і найдовших пляжів із численними ресторанами, пляжними клубами та водними видами спорту. Светі-Стефан – відомий курорт неподалік Будви. На невеликий острів, з’єднаний із материком вузькою косою, можна дістатися за кілька хвилин. Тут розташований розкішний готель і чудовий пляж. Хоча острів є приватним, пляж відкритий для загального доступу.

Райський острів Светі-Нікола

Якщо ви шукаєте, чим зайнятися в Будві, щоб відпочити від міської метушні, вирушайте до тихої гавані поблизу міста. Ви відкриєте для себе незаймані природні скарби острова Светі-Нікола – ідеального місця для спокійного відпочинку з приголомшливими краєвидами. Піщані пляжі та вражаючі скелі створюють безтурботну картину, що відображає прибережний шарм Будви.

Озеро Скадар

Приблизно за годину їзди від Будви розташоване одне з найгарніших місць Чорногорії, яке залишається невідкритим для багатьох мандрівників. Однак, якщо ви вирішите його відвідати, ваші зусилля будуть щедро винагороджені. Є кілька способів зануритися в цю ідилічну красу зелених пейзажів і різноманітної дикої природи: вирушайте в розслаблюючу прогулянку на човні, відвідайте винно-гастрономічний тур сімейними виноробнями навколо озера, займіться каякінгом, досліджуйте піші маршрути до водоспадів і джерел тощо. Протягом усієї подорожі вас супроводжуватимуть чудові краєвиди та спів птахів, тому це одна з найкращих активностей поблизу Будви для любителів природи та орнітологів.

Пам’ятки Будви

Стіни Цитаделі відкривають прекрасну панораму моря. Джерело: Image Wistula, CC BY-SA 4.0/Wikimedia.org Стіни Цитаделі відкривають прекрасну панораму моря. Джерело: Image Wistula, CC BY-SA 4.0/Wikimedia.org

Досліджуючи Будву, ви швидко зрозумієте, що це місто – це значно більше, ніж золоті пляжі. Ви відкриєте для себе такі перлини, як Міський музей, історична Церква Святого Іоанна, село Крапина, монастир Подмаїне або печера Ліпа. Досліджуйте знакові пам’ятки Будви, щоб зрозуміти причини її чарівності.

Церква Святого Іоанна

Вражаюча архітектура та дивовижна деталізація внутрішнього оздоблення створюють враження стриманої краси та спокійної атмосфери в цій приголомшливій споруді. Зупиніться тут для тихих роздумів і спокійного відпочинку. Це одна з головних і найвизначніших пам’яток Будви, а її імпозантна дзвіниця робить її найвпізнаванішою спорудою старого міста та популярним місцем для фотографій. Протягом століть церква зазнавала різних змін і реконструкцій, тому тепер поєднує візантійський, романський і готичний стилі. Обов’язково підніміться на її верхівку, щоб насолодитися мальовничою панорамою міста та Адріатичного моря.

Міський музей Будви

Щоб дослідити історію та культуру Будви, мандрівникам найпростіше почати з міського музею. Тут можна побачити археологічні скарби, цікаве мистецтво та історичні документи, які забезпечують захоплююче занурення в минуле Будви – від венеційської спадщини до історії сучасної Чорногорії. Досліджуйте інтерактивні експозиції та беріть участь у екскурсіях із гідом, щоб дізнатися більше про повсякденне життя та місцеві традиції.

Печера Ліпа

До найкращих місць для відвідування поблизу Будви в муніципалітеті Цетинє входить підземне природне диво – Печера Ліпа. Це величезна печерна система, що складається з 2,6 миль камер, залів і проходів із фантастичними сталактитами, сталагмітами та містичними підземними водними шляхами. Наразі Ліпа – єдина печера в Чорногорії, відкрита для туристів. Тут облаштовані комфортні доріжки з яскравим освітленням, що дозволяють дістатися до підземної річки та краще роздивитися красу печери. Якщо вас цікавлять історія та геологія, візьміть екскурсію з гідом. За наявності часу відвідування печери можна поєднати з поїздкою до чарівного історичного міста Цетинє, колишньої королівської столиці країни.

Село Крапина

Відкрийте справжній сільський шарм Чорногорії, вирушивши в одноденну поїздку до села Крапина поблизу Будви. Це ідеальне місце для відпочинку в спокійній обстановці та ближчого знайомства з культурною спадщиною та традиційним способом життя. Його вузькі звивисті вулички сповнені старих будинків, невеликих кафе та ресторанів, що пропонують регіональну кухню, а також магазинів із місцевими ремісничими товарами. Центром громади села є проста, але красива церква Крапини, яку також варто відвідати. Під час поїздки до села ви можете відпочити на пляжах Яз і Могрен, дослідити руїни стародавньої цитаделі або вирушити в човнову подорож до островів Светі-Стефан чи Светі-Нікола. Недалеко від села розташований приголомшливий каньйон Крапина, улюблене місце для любителів пригод і туристів.

Культура та місцеве життя Будви

Подорож до Цетинє залишить багато яскравих вражень. Джерело: Image falco/Pixabay Подорож до Цетинє залишить багато яскравих вражень. Джерело: Image falco/Pixabay

Для подорожі крізь історію та традиції Будви додайте до свого маршруту ключові пам’ятки, такі як стародавні міські мури, монастир Подмаїне, сучасну галерею Йово Івановича та Церкву Святої Трійці. Відчуйте чарівну атмосферу міста, відвідавши місцеві кафе та ресторани, де можна скуштувати місцеву кухню та насолодитися живою музикою.

Руїни некрополя

Слід римської епохи в Будві можна знайти в залишках некрополя тих часів. Відвідування цих руїн дозволить заглибитися в культуру стародавніх поховальних ритуалів і архітектуру гробниць і мавзолеїв. Залишки некрополя були виявлені в 1930-х роках під час будівництва готелю. Вони є одним із найстаріших поселень на узбережжі Адріатичного моря, і їхній вік оцінюється приблизно в 2500 років. Більшість археологічних знахідок некрополя, таких як прикраси, монети та кераміка, перенесено до Музею Будви, але й тут є на що подивитися. Руїни – це невелика локація, відвідування якої можна поєднати з візитом до Галереї сучасного мистецтва або по дорозі на пляж за пару хвилин ходьби.

Чарівне Цетинє

Поїздка до старої королівської столиці Чорногорії та її культурного й духовного центру, міста Цетинє, буде сповнена історичних і архітектурних пам’яток. Воно розташоване неподалік від Будви (приблизно 35 миль), тому є одним із найкращих варіантів для насиченого одноденного туру з безліччю розваг для кожного туриста. Тут відвідайте середньовічний Цетинський монастир, Влаську церкву XV століття, Королівський театр і Палац Ніколи I. Потім дослідіть колекцію етнографічних артефактів, історичних знахідок і творів мистецтва в Національному музеї Чорногорії. Також можна завітати до Більярдного палацу, феодального замку, який тепер функціонує як музей. Після огляду головних пам’яток прогуляйтеся мальовничими вуличками з давніми кам’яними будівлями, завітайте до традиційних ресторанів, щоб насолодитися місцевою кухнею, і відвідайте фестивалі та інші культурні заходи, якими відома арт-сцена Цетинє.

Сучасна галерея Йово Івановича

Світ сучасного мистецтва в Будві чекає на вас у Сучасній галереї Йово Івановича, яка зібрала колекцію інноваційних творів із унікальним поглядом на художнє вираження. Це обов’язкове місце в маршруті Будви для любителів мистецтва. Галерея названа на честь відомого чорногорського художника Йово Івановича, і основна увага її колекції зосереджена на митцях із Чорногорії та сусідніх країн. Тут представлені картини, малюнки, фотографії, скульптури, більшість із яких потрапила до колекції як подарунки країні. Галерея пропонує екскурсії з гідом, освітні програми та інтерактивні майстер-класи.

Розваги в Будві

Природа поблизу Будви пропонує безліч активностей на свіжому повітрі. Джерело: Image Fabrice DG/Pixabay Природа поблизу Будви пропонує безліч активностей на свіжому повітрі. Джерело: Image Fabrice DG/Pixabay

Будва сповнена різноманітних пригод – від водних видів спорту та захоплюючих гірок аквапарку до живої музики в пляжних клубах і фестивалів.

Каякінг в Адріатичному морі

Освіжаюча пригода чекає на вас, коли ви гребете чистими водами Адріатичного моря, досліджуючи морські печери та приховані бухти, пливучи вздовж узбережжя Будви, насолоджуючись незабутніми краєвидами та шармом прибережного регіону Чорногорії.

Спокійне ковзання водами – один із найкращих способів дослідити прибережний шарм Будви та насолодитися панорамними краєвидами з нового ракурсу. Веслування на дошці може перетворитися на справжню водну екскурсію. Ви можете відвідати Блакитну печеру з гідом або взяти дошку для серфінгу та дослідити скелясте узбережжя самостійно. Пункти прокату, які також пропонують початківцям міні-уроки для освоєння на воді, знайти легко.

Пляжні клуби

Розваги в Будві не зупиняються із заходом сонця. Навпаки, місто сповнене яскравих прибережних нічних клубів, які зроблять вашу відпустку в Будві незабутньою. Наприклад, один із найвідоміших клубів на Балканах – Top Hill із панорамними краєвидами на місто, сучасною звуковою системою та виступами міжнародних діджеїв. Живі концерти, найсучасніші світлові шоу та діджейські вечори пропонує нічний клуб Omnia. Для більш розслабленого вечора сядьте з напоєм у Old Fisherman’s Pub із його інтимною атмосферою та живою музикою. Casper Bar із чудовими відкритими сидіннями, що поєднують класичні та сучасні мелодії, – один із найкращих закладів.

Насолоджуйтесь вечірньою атмосферою Будви, особливо динамічною в літні місяці, із невимушеними вечорами біля моря та танцювальними вечірками під зірками.

Параглайдинг над містом

Відчуйте справжню пригоду, отримавши вид із висоти пташиного польоту на Будву, мальовничі пейзажі регіону та узбережжя. Враження від такої неймовірної панорами підкріплюється адреналіном вільного польоту в повітрі, відчуттям свободи та хвилювання. Ця ексклюзивна розвага принесе вам неперевершений досвід подорожі до Будви в Чорногорії.

Стежка семи заток

Незалежно від того, чи є ви затятим туристом, чи просто хочете прогулятися мальовничим маршрутом, Стежка семи заток має бути у вашому списку справ у Будві. Цей маршрут довжиною 12 миль підходить для мандрівників будь-якого рівня підготовки. Він проходить уздовж узбережжя та перетинає приховані золоті пляжі, скелясту місцевість, пишні соснові ліси, мальовничі села та стародавні оливкові гаї. Ви можете приєднатися до стежки прямо з Будви. Візьміть із собою воду та камеру, щоб зафіксувати ідеальні пейзажі, і подбайте про міцне взуття. По дорозі ви можете побачити історичний острів Светі-Стефан, який став ексклюзивним пляжним курортом, і православний монастир Прасквиця, а також зупинитися для відпочинку та перекусу в приморських кафе та ресторанах.

Гастрономічний досвід

Насолоджуйтесь кулінарними шедеврами Чорногорії в чарівних ресторанах Будви та мальовничих винних турах, які розкривають різноманітність національної кухні – від страв із морепродуктів до сучасних ф’южн-креацій. Кожен путівник по Будві та регіону запропонує кілька напрямків. Чорногорська кухня – це цікава суміш континентальних і середземноморських смаків.

Скуштуйте традиційну кухню в Konoba Stari Grad, де подають фірмові морепродукти, домашні сири та насичені тушковані страви. Сучасніший підхід демонструє Smsom, меню якого поєднує місцеві інгредієнти з міжнародними смаками. Спробуйте популярний буряковий ризото та знамениті десерти. А в веселому ресторані Mercur із приватним садом варто замовити м’ясні страви, такі як плескавиця.

Винні тури та місцеві смаки

Організуйте поїздку до виноградників: це одне з найцікавіших місць поблизу Будви, щоб відкрити давню традицію виноробства Чорногорії. Околиці з родючим ґрунтом і м’якою погодою створюють можливості для виробництва найкращих регіональних сортів вина. Ви можете взяти екскурсії з гідом і відвідати дегустації вин і бренді, де досвідчені сомельє пояснять унікальні характеристики місцевих напоїв. Любителі вина повинні відвідати місто Рієка Црноєвича з його традиційними виноробнями та одним із найбільших виноградників Європи – Чемовско Поле.

Як дістатися до Будви

Відвідайте сусідні міста, такі як Котор. Джерело: Image Marko Tomic/Pixabay Відвідайте сусідні міста, такі як Котор. Джерело: Image Marko Tomic/Pixabay

Будва – популярний туристичний напрямок на узбережжі Адріатичного моря в Чорногорії. Якщо ви плануєте поїздку до Будви, є кілька транспортних варіантів, які забезпечать приємну та комфортну подорож.

Спочатку вам потрібно прилетіти до аеропорту Тиват, який розташований приблизно за 21 км від Будви і найчастіше використовується мандрівниками. Крім того, можна прилетіти до аеропорту Подгориця, що приблизно за 40 миль від Будви. Далі ви можете взяти таксі або скористатися послугами трансферу з аеропорту. Улітку громадський транспорт може бути перевантаженим. Якщо ви вирішите орендувати автомобіль, ви зможете досліджувати мальовничі пейзажі та сусідні пам’ятки по дорозі до міста у власному темпі. Наприклад, поїздка з Дубровника до Будви дозволить вам насолодитися приголомшливими краєвидами Адріатичного моря. Якщо часу обмаль і ви вже не знаєте, чим ще зайнятися в Будві, сідайте на автобус до інших великих міст, таких як Котор, Дубровник чи Подгориця.

Де зупинитися в Будві

Елегантні сучасні номери з видом на Адріатичне море пропонує Avala Resort & Villas, де до переліку зручностей входять басейни, спа-центр і вишукані ресторани. Ще один готель на набережній із першокласним спа-центром і великою кількістю ресторанів – п’ятизірковий Splendid Conference & Spa Resort. У старому місті розташований Astoria Hotel, а для поєднання проживання та розваг зупиніться в Maestral Resort & Casino із ресторанами високої кухні та казино.

Для мандрівників із обмеженим бюджетом у Будві є багато бюджетних готелів, безкоштовні пішохідні тури, безкоштовні пам’ятки та ринки з гарним вибором закусок і обідів.