Пуховики ще рано знімати: яка погода буде в Україні 27 березня

Дорогі українці!

Холодна погода ще буде, над пуховиками не підсміюйтесь, доведеться ще перепросити))

Тому варто побути більше на вулиці, погрітися і порадувати вітрини своїм елегантно-стильним виглядом у пальто з перекинутим яскравим, вже не вовняним, шаликом через плече.

Бо 27-го березня в більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12+17 градусів, хіба що в західних областях та в прибережних районах буде свіжіше, +10+13 градусів.

Дощі різної інтенсивності пройдуть в західних та північних областях. Більш інтенсивні опади очікуються завтра у Чернівецькій області - вплив південного циклону (карта внизу).

Також є ймовірність дощу завтра на Одещині та Луганщині.

На решті території України - без істотних опадів.

У Києві 27-го березня якісь істотні опади - навряд. У столиці завтра передбачається тепла погода, вдень повітря прогріється до +15 градусів.

Надалі градуси скакатимуть то вгору, то вниз, варто стежити за щоденними прогнозами, бо із вибором "що одягати" буде ще той квест.

Тобто, ви зрозуміли - якщо на вулиці завтра +15 градусів, це не означає, що післязавтра буде +20 градусів.

Періоди з похолоданням очікуються і незабаром.

Хай буде тепло від усвідомлення, що коло вас є хтось хороший і що ви сьогодні вже задонатили хоча б трохи на нашу найголовнішу справу)