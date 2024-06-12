Пропаганда та облави. Кремль відправляє російську молодь на фронт

Кремль нарощує зусилля щодо роботи з іноземною молоддю, журналістами та політиками. Водночас у самій Росії почастішали випадки облав на призовників, незаконного відправлення і на фронт та примусу до підписання контрактів із Міноборони. Крім росіян, Кремль почав активно вербувати іноземців на фронт, пише у своєму матеріалі Jamestown Foundation.

Далі текст мовою оригіналу

Независимые журналисты выяснили, что федеральное агентство "Россотрудничество" увеличивает расходы на программы для иностранных журналистов, блогеров и молодежи. За четыре месяца 2024 года агентство объявило соответствующие тендеры почти на 230 млн рублей – больше, чем за весь 2023-й. Расходы заметно выросли после начала полномасштабной войны.

В Россию уже приезжали журналисты из Боснии и Герцеговины и Сербии; молодые политики из Армении, США, Германии, Великобритании и других стран. В 2024 году "Россотрудничество" призывает участвовать в новых проектах в первую очередь журналистов и блогеров из стран СНГ, Латинской Америки, мусульманских стран Ближнего Востока и Африки. Иностранные журналисты проходят обучение в новостном агентстве Sputnik, которым руководит пропагандистка Маргарита Симоньян. Для лояльных Кремлю зарубежных журналистов организуются поездки в Крым и на Донбасс, возможность присутствовать на инаугурации Путина и другие "привилегии".

Также в 2023 году "Россотрудничество" запустило новый проект для иностранных журналистов – медиашколу "ИнтерНовости". Участников школы водят на экскурсии по Москве, в том числе в издательство "Комсомольская правда", в телецентр Останкино и в Совет Федерации. Целевая аудитория проекта – журналисты и блогеры из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, непризнанных государств Абхазии и Южной Осетии. Отдельные кремлевские пропагандисты предлагают создать программы для привлечения в Россию фермеров из Западной Европы.

В то время, когда Кремль ищет новые способы завлечь молодежь из-за рубежа, собственно российской молодежи приходится несладко. Правозащитники сообщают, что в Москве уже несколько дней насильно удерживают несколько десятков призывников. По словам членов семей задержанных, у них есть справки о хронических болезнях, а у некоторых идут судебные разбирательства с военкоматом, однако их все равно угрожают отправить на фронт.

Главной особенностью этой призывной кампании в Москве стало использование Единого пункта призыва, который заменил районные военкоматы. Юристы отмечают, что врачи ЕПП систематически игнорируют заболевания, которые по закону являются основанием для освобождения от службы. По словам основателя правозащитного проекта "Идите лесом!" Григория Свердлина, этот призыв в России – самый массовый за последние восемь лет. Минобороны планирует набрать в Вооруженные силы 150 тысяч срочников.

Тем временем мобилизованных стали чаще принуждать к службе по контракту. По словам родственников военных, в случае отказа от подписания контракта мобилизованных помещают в так называемые "ямы" и спустя несколько дней отправляют в штурмовые бригады. Однако, как показывает практика, подписание контракта не всегда освобождает военнослужащего от участия в штурмах.

Обещания сделать участников войны "новой российской элитой" тоже на практике оказалось фейком. С одной стороны, кремлевская пропаганда сообщает о старте обучения первой группы ветеранов в рамках программы "Время героев". Занятия в рамках программы будут проводить главные российские пропагандисты. Однако это касается лишь 83 поступивших на курс ветерана, тогда как остальные "участники спецоперации" уже столкнулись с тем, что система начала работать против них.

Как сообщают независимые СМИ, всего 19 из почти 100 заявившихся на праймериз "Единой России" участников войны в Украине заняли "проходные" места на предстоящих в сентябре очередных выборах в парламенты 11 регионов России. Среди победителей не оказалось даже участников проекта "Время героев". Кандидаты уверяют, что столкнулись с административным давлением и явной, по их мнению, подтасовкой результатов. По их словам, местных бюджетников организованно привозили и угрозами и запугиваниями заставляли голосовать за "нужных" кандидатов. Показательно, что в Москве провалились все 15 кандидатов. Никто из них не набрал даже тысячи голосов, притом что победители получали более 6 тысяч.

Такое отношение к бывшим военным резко контрастирует с условиями, которые создаются для пророссийски настроенных зарубежных гостей. Однако справедливости ради стоит отметить, что далеко не все иностранцы присутствуют на кремлевских торжествах или ездят на экскурсии в Крым. Многих из них Кремль также использует как пушечное мясо. Журналисты сообщают, что Москва продолжает вербовать иностранцев на войну в Украине. В обмен им предлагается солидное денежное вознаграждение и российский паспорт. Главной целью Минобороны являются трудовые мигранты из Центральной Азии.

Впрочем, Кремль ищет желающих повоевать в Украине и в "дальнем зарубежье". Для заключения контракта с Минобороны вербуют кубинцев и обучающихся в России иностранных студентов, которые испытывают финансовые проблемы или острую потребность в больших суммах средств. Украинские источники сообщают, что в плен попадают воющие на стороне России граждане Индии, Непала, Кубы, Сьерра-Леоне, Сомали и других африканских стран.

Таким образом, несмотря на огромные деньги, выделяемые на работу с иностранцами, мы видим, что самое предпочтительное использование как своих, так и иных граждан для нынешних российских властей – это их отправка на развязанную Кремлем войну.