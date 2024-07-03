Приклад для кожного: Роналду б'ється за свою країну, а наші футболісти ні

Я дуже люблю футбол. Колись постійно плакав, якщо наша збірна чи мій улюблений клуб - "Динамо" Київ - програвали.

Я пам'ятаю, як мені було важко, коли Динамо програло Мюнхенській Баварії у півфіналі Ліги чемпіонів. Хоча на той момент, наші хлопці були справжніми воїнами, вони билися до кінця і були в рази кращі за німців чи гравців Манчестер Юнайтед. Українським гравцям просто не вистачило досвіду.

Після 2014 року, коли в Україну прийшла війна, футбол для мене відійшов на інший план. Я переглядаю в інеті короткі підсумки матчів, підписаний на кілька футбольних сайтів.

В цьому чемпіонаті Європи, я подивився 10 хвилин гри Румунія- Україна і більше не повертався до цієї теми...

Я вночі читаю новини, дивлюсь результати і роблю висновки для себе. Грузія - фантастична команда. Швейцарія - неймовірна. Іспанія претендує на чемпіонство. Проте є команда, яка особливо хвилює мою душу - це Португалія і найкращий гравець планети - Кріштіано Роналду.

Йому майже сорок років, а він продовжує бити рекорди. Він продовжує доказувати, що тільки сильні - досягають результатів.

Він з гордістю одягає футболку збірної Португалії і повністю віддає себе країні. Він бореться заради нових висот, слави Португалії і її вболівальників.

Подивіться на фото. Кріштіано плаче, адже не забив пенальті у ворота збірної Словенії. Після матчу, він попросить вибачення у португальських вболівальників за цей прикрий момент.

Ще раз - найкращий футболіст всіх часів і народів, плаче, адже змусив страждати Португалію. Згодом він сказав: "Мені було шкода вболівальників. Завжди викладатимуся заради футболки збірної, безвідносно, чи сумуватиму за цим. І робитиму це все своє життя. Треба взяти на себе відповідальність".

Я не хочу проводити аналогії з нашими гравцями, які безславно вилетіли з чемпіонату. Які не билися за свою країну, хоча українське воїнство б'ється, щоб ці піжони мали можливість грати в найкращих командах світу, заробляти гроші і жити у своє задоволення.

Приклад, Роналду - це напрямок для кожного з нас. Битися за свою країну будь де і будь з ким. Якщо ти поважаєш свою країну, борешся за неї, тебе будуть боятися і шанувати навіть вороги.