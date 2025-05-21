Пригоди та розкіш: найкращі готелі в дикій природі джунглів

Джунглі – це світ таємничих зелених просторів, де живуть дикі тварини, а рослини сплітаються в густі завіси. Тут кожен шелест може приховувати секрети, а кожен листок – сліди пригод. Давайте поринемо в цей дивовижний світ і дізнаємося, що ховається за густою рослинністю та мерехтливими променями сонця. Для вашої подорожі до цих неймовірних місць ми підібрали кілька найкращих готелів у джунглях.

Keemala Resort, Таїланд

Це не просто курорт, це місце, де казка стає реальністю. Уявіть: ви прокидаєтеся в затишному гнізді, що висить серед дерев, і, розплющивши очі, бачите безмежний вид на Андаманське море. Так починається ваш день тут.

Адреса: 10 88 Nakasud Rd Kamala, Kathu District, Phuket 83150, Таїланд

Телефон: +66 76 358 777

Вебсайт: https://www.keemala.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Keemala Resort вітає своїх гостей і пропонує:

Вілли у формі гнізд . Вілли у формі гнізд розташовані серед дерев, посеред зелені. Вони оснащені всім необхідним, включно з приватним басейном і терасою. Вам не доведеться ділити свій притулок ні з ким, окрім, можливо, співочих птахів.

. Вілли у формі гнізд розташовані серед дерев, посеред зелені. Вони оснащені всім необхідним, включно з приватним басейном і терасою. Вам не доведеться ділити свій притулок ні з ким, окрім, можливо, співочих птахів. Печерні вілли . Якщо ви мрієте про пригоди, обирайте печерні вілли. Вони вбудовані в скелі та забезпечують приватність і таємничість. Всередині – усі домашні зручності та чудовий вид на тропічний ліс за вікном.

. Якщо ви мрієте про пригоди, обирайте печерні вілли. Вони вбудовані в скелі та забезпечують приватність і таємничість. Всередині – усі домашні зручності та чудовий вид на тропічний ліс за вікном. Кокони . Це щось абсолютно унікальне. Кокони – це вілли, створені в стилі стародавніх племен. Вони нагадують про часи, коли люди жили в гармонії з природою. Всередині – комфорт і розкіш, а зовні – дерева та звуки джунглів.

. Це щось абсолютно унікальне. Кокони – це вілли, створені в стилі стародавніх племен. Вони нагадують про часи, коли люди жили в гармонії з природою. Всередині – комфорт і розкіш, а зовні – дерева та звуки джунглів. Спа-центр . Тут ви знайдете розкішні спа-процедури, які допоможуть розслабитися та омолодитися. Масажі, ароматерапія, гарячі джерела – усе для того, щоб ви відчули себе справжньою зіркою.

. Тут ви знайдете розкішні спа-процедури, які допоможуть розслабитися та омолодитися. Масажі, ароматерапія, гарячі джерела – усе для того, щоб ви відчули себе справжньою зіркою. Ресторан і бар. Гастрономічний досвід у Keemala – це щось особливе. Ви можете насолоджуватися тайською, індійською та середземноморською кухнею, а також екзотичними коктейлями, сидячи на веранді з видом на море.

Keemala Resort – це унікальний готель у джунглях. Ідеальний притулок від метушні, де світ розкоші та природи подарує вам справжню казку.

Pacuare Lodge, Коста-Ріка

Екологічний лодж, розташований у серці джунглів, на березі річки Пакуаре, відомої своїми маршрутами для рафтингу. Лодж складається з 20 розкішних бунгало.

Адреса: Limón Province, Limón, Коста-Ріка

Телефон: +1 800-963-1195

Вебсайт: https://www.pacuarelodge.com/

Рейтинг: 4.9 ⭐

Pacuare Lodge – це справжня пригода у світі дикої природи та розкоші. Тут ви знайдете:

Розташування . Лодж розташований на березі річки, оточеної густими джунглями. Це місце, де природа надихає на пригоди та романтику.

. Лодж розташований на березі річки, оточеної густими джунглями. Це місце, де природа надихає на пригоди та романтику. Екологічний стиль . Усі бунгало гармонійно вписуються в довкілля та створюють затишний притулок.

. Усі бунгало гармонійно вписуються в довкілля та створюють затишний притулок. Просторі ванні кімнати та відкриті душі . Уявіть – ви приймаєте душ просто неба, оточені звуками джунглів. Це справжній рай для любителів природи.

. Уявіть – ви приймаєте душ просто неба, оточені звуками джунглів. Це справжній рай для любителів природи. Гурманська кухня . У ресторані лоджу на вас чекають вишукані страви з місцевих продуктів. Спробуйте щось нове – наприклад, свіжі тропічні фрукти чи традиційні костариканські страви.

. У ресторані лоджу на вас чекають вишукані страви з місцевих продуктів. Спробуйте щось нове – наприклад, свіжі тропічні фрукти чи традиційні костариканські страви. Пригоди на вибір. Рафтинг на річці Пакуаре, походи джунглями, зустрічі з місцевими жителями – нудьгувати точно не доведеться.

Pacuare Lodge – один із найкращих готелів у джунглях у світі. Це ніжні обійми природи та незабутній досвід.

Mashpi Lodge, Еквадор

Шикарні готелі в джунглях. Джерело: Image by Muntzir Mehdi from Pixabay website Шикарні готелі в джунглях. Джерело: Image by Muntzir Mehdi from Pixabay website

Без зайвих слів, це місце, де сучасний комфорт зустрічається з дикою природою.

Адреса: Reserva Privada Mashpi, Mashpi 150150, Еквадор

Телефон: +1 844-738-5895

Вебсайт: https://www.mashpilodge.com/

Рейтинг: 4.9 ⭐

Пориньмо в цей дивовижний світ, де джунглі та панорамні краєвиди стають вашими сусідами.

Біосферний заповідник Машпі . Лодж розташований у цьому унікальному біосферному заповіднику, де природа панує над усім. Якщо ви мрієте про зустріч із дикою природою, ви потрапили за адресою.

. Лодж розташований у цьому унікальному біосферному заповіднику, де природа панує над усім. Якщо ви мрієте про зустріч із дикою природою, ви потрапили за адресою. Просторі номери з панорамними вікнами . Відкрийте панорамні вікна та насолоджуйтесь видами на густі джунглі. Це як прокидатися в казковому лісі щоранку.

. Відкрийте панорамні вікна та насолоджуйтесь видами на густі джунглі. Це як прокидатися в казковому лісі щоранку. Ресторан і бар . Смакуйте місцеві делікатеси та насолоджуйтесь свіжими фруктами й овочами. А ввечері, сидячи в барі, ви можете ділитися враженнями з іншими мандрівниками.

. Смакуйте місцеві делікатеси та насолоджуйтесь свіжими фруктами й овочами. А ввечері, сидячи в барі, ви можете ділитися враженнями з іншими мандрівниками. Спа . Після дня в джунглях розслабтеся в спа-центрі. Масажі, ароматерапія та спокій – ідеальне поєднання для омолодження.

. Після дня в джунглях розслабтеся в спа-центрі. Масажі, ароматерапія та спокій – ідеальне поєднання для омолодження. Оглядова платформа . Погляньте на світ із висоти пташиного польоту. Платформа дозволяє побачити джунглі як ніколи раніше. Тут оживає магія природи.

. Погляньте на світ із висоти пташиного польоту. Платформа дозволяє побачити джунглі як ніколи раніше. Тут оживає магія природи. Канатна дорога. Пролітайте над верхівками дерев і відчувайте вітер у волоссі. Види з висоти залишать вас без слів.

Mashpi Lodge – це дивовижний готель у джунглях. Це унікальна подорож у природний світ, де кожен момент вартий того, щоб його запам’ятати назавжди.

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, Таїланд

Це не просто табір на кордоні Таїланду, М’янми та Лаосу, у регіоні, відомому як Золотий трикутник. Це справжня пригода в дивовижному світі, де межі трьох країн зливаються.

Адреса: 499 MOO1, T. Vieng, Chiang Mai, Chiang Saen District, Chiang Rai 57150, Таїланд

Телефон: +66 53 910 200

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/goldentriangle/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle пропонує справжні пригоди та дивовижні враження:

Пригодницький кордон . Табір розташований у регіоні, де зустрічаються культура, природа та історія. Це можливість зануритися в магію цього унікального перехрестя.

. Табір розташований у регіоні, де зустрічаються культура, природа та історія. Це можливість зануритися в магію цього унікального перехрестя. Розкішні намети . Тут ви не просто спите – ви живете в стилі колоніальних часів. Усі намети облаштовані з любов’ю до деталей. Є ванні кімнати, душі просто неба та джакузі. Це не просто ночівля – це занурення в комфорт і розкіш.

. Тут ви не просто спите – ви живете в стилі колоніальних часів. Усі намети облаштовані з любов’ю до деталей. Є ванні кімнати, душі просто неба та джакузі. Це не просто ночівля – це занурення в комфорт і розкіш. Гурманська кухня . Смакуйте страви з місцевих продуктів, насолоджуючись видами на джунглі.

. Смакуйте страви з місцевих продуктів, насолоджуючись видами на джунглі. Спа . Розслабтеся та омолодіться в спа-центрі. Відкриті сали посеред бамбукового лісу – справжній оазис для тіла й душі.

. Розслабтеся та омолодіться в спа-центрі. Відкриті сали посеред бамбукового лісу – справжній оазис для тіла й душі. Подорож на слонах. Головна зірка – можливість покататися на слоні. Подорож джунглями на спині цієї величної тварини – незабутній досвід.

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle заслужено вважається одним із топових готелів у джунглях у світі. Це найкраще місце для незабутнього досвіду серед природи.

The Datai Langkawi, Малайзія

Вишукний курорт розташований на острові Лангкаві, оточений стародавнім тропічним лісом. Курорт має номери, вілли та резиденції, оформлені в традиційному малайському стилі.

Адреса: Jln Teluk Datai, 07000 Langkawi, Kedah, Малайзія

Телефон: +60 4-950 0500

Вебсайт: https://www.thedatai.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

The Datai Langkawi – це тропічний рай, де ви знайдете:

Лісовий притулок . Це місце, де ви прокидаєтеся під спів птахів і засинаєте ввечері під шелест листя. Тут природа – ваш близький друг.

. Це місце, де ви прокидаєтеся під спів птахів і засинаєте ввечері під шелест листя. Тут природа – ваш близький друг. Малайський стиль . Дерев’яні деталі, розкішні тканини та види на ліс або море чекають на вас. Це не просто номер – це занурення в культуру та історію.

. Дерев’яні деталі, розкішні тканини та види на ліс або море чекають на вас. Це не просто номер – це занурення в культуру та історію. Гастрономічна подорож . Вирушайте в автентичні кулінарні мандри та скуштуйте малайську та світову кухні, насолоджуючись видами на природу.

. Вирушайте в автентичні кулінарні мандри та скуштуйте малайську та світову кухні, насолоджуючись видами на природу. Спа та басейни . На вас чекають масажі та процедури з використанням натуральних інгредієнтів. І не забудьте зануритися в басейн – це як плавати в обіймах джунглів.

. На вас чекають масажі та процедури з використанням натуральних інгредієнтів. І не забудьте зануритися в басейн – це як плавати в обіймах джунглів. Пригоди на вибір. Екскурсії природою, водні види спорту, гольф – нудьгувати точно не доведеться.

The Datai Langkawi – один із найпривабливіших готелів у джунглях у світі. Це унікальне місце, де всі тропічні мрії стають реальністю.

Inkaterra Reserva Amazonica, Перу

Комфортна відпустка посеред дикої природи. Джерело: Image by shouplade from the Pixabay website Комфортна відпустка посеред дикої природи. Джерело: Image by shouplade from the Pixabay website

Екологічний лодж, розташований на березі річки Мадре-де-Діос, у серці Амазонки. Лодж складається з 35 традиційних лоджів, побудованих із дерева та пальмового листя.

Адреса: Rio Madre De Dios Km15, Puerto Maldonado, Перу

Телефон: +51 1 6100400

Вебсайт: https://www.inkaterra.com/inkaterra/inkaterra-reserva-amazonica/the-experience/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Inkaterra Reserva Amazonica – це місце, де природа розкриває свої таємниці, а комфорт зливається з дикою природою. Цей дивовижний куточок Амазонки готовий запропонувати:

Лодж на березі річки Мадре-де-Діос . Тут ви відчуєте дику природу, слухаючи звуки джунглів і спостерігаючи за життям довкола.

. Тут ви відчуєте дику природу, слухаючи звуки джунглів і спостерігаючи за життям довкола. Традиційні кабани-котеджі . Ніяких ліфтів чи бетонних стін – лише натуральні матеріали, москітні сітки, гамаки та свічки. Ваш притулок серед зелені.

. Ніяких ліфтів чи бетонних стін – лише натуральні матеріали, москітні сітки, гамаки та свічки. Ваш притулок серед зелені. Спа та релаксація . Після дня в джунглях ви можете розслабитися в спа-центрі, де доступні масажі та процедури з видом на ліс. Гамак на балконі – ідеальне місце для читання книги чи просто насолоди природою.

. Після дня в джунглях ви можете розслабитися в спа-центрі, де доступні масажі та процедури з видом на ліс. Гамак на балконі – ідеальне місце для читання книги чи просто насолоди природою. Гастрономічні насолоди . Лодж пропонує повний сніданок-буфет із тропічними фруктами, а також вечерю при свічках. Ресторан розташований на зеленій алеї, де ви можете насолоджуватися природою та смачною їжею одночасно.

. Лодж пропонує повний сніданок-буфет із тропічними фруктами, а також вечерю при свічках. Ресторан розташований на зеленій алеї, де ви можете насолоджуватися природою та смачною їжею одночасно. Екскурсії та пригоди. Прогулянка по підвісному мосту, веслування на каное річкою чи нічна оглядова екскурсія – обирайте, яка пригода для вас.

Inkaterra Reserva Amazonica – найпрекрасніший готель у джунглях у світі. Це магічна подорож у серце Амазонки, де кожен момент дарує незабутні емоції.

Banyan Tree Bintan, Індонезія

Розкішний курорт розташований на острові Бінтан, за кілька годин від Сінгапуру. Курорт має вілли, побудовані на схилах пагорбів із видом на Південно-Китайське море.

Адреса: Laguna Bintan Resort, Jalan Teluk Berembang, Sebong Lagoi, Kec. Tlk. Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29155, Індонезія

Телефон: +62 770 693100

Вебсайт: https://www.banyantree.com/indonesia/bintan

Рейтинг: 4.7 ⭐

Banyan Tree Bintan – це місце, де комфорт і природа зливаються в гармонії. Цей дивовижний курорт на острові Бінтан готовий запропонувати:

Вілли з видом на море . Ви можете прокидатися серед зелені та насолоджуватися безкрайніми водами прямо зі своєї вілли.

. Ви можете прокидатися серед зелені та насолоджуватися безкрайніми водами прямо зі своєї вілли. Приватні басейни . Кожна вілла має свій приватний басейн. Дозвольте собі розслабитися у воді, оточеній тропічною розкішшю.

. Кожна вілла має свій приватний басейн. Дозвольте собі розслабитися у воді, оточеній тропічною розкішшю. Спа . Відпустка без спа – це неповна відпустка. Banyan Tree Bintan пропонує розкішні процедури, які допоможуть розслабитися та омолодитися.

. Відпустка без спа – це неповна відпустка. пропонує розкішні процедури, які допоможуть розслабитися та омолодитися. Гольф і водні види спорту . Якщо ви любите активний відпочинок, гольф і різноманітні водні види спорту точно для вас. Пірнайте у воду чи спробуйте свої сили на зелених полях.

. Якщо ви любите активний відпочинок, гольф і різноманітні водні види спорту точно для вас. Пірнайте у воду чи спробуйте свої сили на зелених полях. Екскурсії островом. Острів Бінтан багатий на історію та природну красу. Курорт організовує екскурсії, щоб ви могли відчути це дивовижне місце.

Banyan Tree Bintan – це розкішний готель у джунглях, ідеальне місце для релаксу з незабутніми видами на море.

Belmond Hotel das Cataratas, Бразилія

Найкращі готелі посеред джунглів. Джерело: Image by marcelodoo1974 from the Pixabay website Найкращі готелі посеред джунглів. Джерело: Image by marcelodoo1974 from the Pixabay website

Цей елегантний готель розташований у Національному парку Ігуасу, за кілька кроків від відомих водоспадів.

Адреса: Rodovia Br 469, Km 32 - s/n - National Park, Foz do Iguaçu - PR, 85855-750, Бразилія

Телефон: +55 45 2102-7000

Вебсайт: https://www.belmond.com/hotels/south-america/brazil/

Рейтинг: 4.9 ⭐

Belmond Hotel das Cataratas – це справжній шматочок раю, захований серед пишного тропічного лісу. Тут ви знайдете:

Унікальне розташування . Як єдиний готель усередині парку Ігуасу, Belmond Hotel das Cataratas розташований за кілька кроків від одного з нових семи чудес світу – водоспадів Ігуасу. Вам не доведеться ділити цей магічний вид із натовпами, адже ви насолоджуватиметеся ним у відносній приватності.

. Як єдиний готель усередині парку Ігуасу, розташований за кілька кроків від одного з нових семи чудес світу – водоспадів Ігуасу. Вам не доведеться ділити цей магічний вид із натовпами, адже ви насолоджуватиметеся ним у відносній приватності. Інтер’єри . Темні дерев’яні підлоги, розкішні меблі та вишукані тканини створюють атмосферу затишку та розкоші. Вікна відкривають види на сади чи водоспади.

. Темні дерев’яні підлоги, розкішні меблі та вишукані тканини створюють атмосферу затишку та розкоші. Вікна відкривають види на сади чи водоспади. Приватні балкони . Уявіть, як ви прокидаєтеся серед тропічної зелені та слухаєте спів птахів, насолоджуючись своїм приватним балконом. Це ідеальне місце для ранкової кави чи романтичної вечері.

. Уявіть, як ви прокидаєтеся серед тропічної зелені та слухаєте спів птахів, насолоджуючись своїм приватним балконом. Це ідеальне місце для ранкової кави чи романтичної вечері. Ресторани та бари . Готель пропонує кілька ресторанів, включно з Ipê Grill із видом на басейн і Itaipu Restaurant із видом на водоспади. Тут ви можете скуштувати бразильські делікатеси та світову кухню.

. Готель пропонує кілька ресторанів, включно з із видом на басейн і із видом на водоспади. Тут ви можете скуштувати бразильські делікатеси та світову кухню. Активності та розваги. Ви можете вирушити на екскурсії тропічним лісом, здійснити польоти на гелікоптері над водоспадами чи навіть спробувати рафтинг. Можливостей для пригод безліч.

Belmond Hotel das Cataratas – це чудовий готель у джунглях. Комфорт і захоплюючі пригоди серед дикої природи.

The Ritz-Carlton Langkawi, Малайзія

Казковий курорт на острові Лангкаві, оточений тропічним лісом і смарагдовим морем.

Адреса: Jalan, 07000 Langkawi, Kedah, Малайзія

Телефон: +60 4-952 4888

Вебсайт: https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/lgkrz-the-ritz-carlton-langkawi

Рейтинг: 4.6 ⭐

The Ritz-Carlton, Langkawi – це магічне місце для сімейного відпочинку. Тут ви знайдете:

Унікальне розташування . Курорт захований у казковій бухті, де природа та розкіш переплітаються. Ви насолоджуватиметеся приватністю та чудовими краєвидами.

. Курорт захований у казковій бухті, де природа та розкіш переплітаються. Ви насолоджуватиметеся приватністю та чудовими краєвидами. Різноманітність номерів і вілл . Ви можете обрати вид на ліс або море. Кожен номер оснащений приватним балконом, ванною кімнатою та мінібаром.

. Ви можете обрати вид на ліс або море. Кожен номер оснащений приватним балконом, ванною кімнатою та мінібаром. Ресторани та бари . Курорт пропонує кілька ресторанів, де ви можете насолодитися бразильською, азійською та світовою кухнею. А два бари з видом на океан – ідеальне місце для романтичних заходів сонця.

. Курорт пропонує кілька ресторанів, де ви можете насолодитися бразильською, азійською та світовою кухнею. А два бари з видом на океан – ідеальне місце для романтичних заходів сонця. Спа та релаксація . Пориньте у світ релаксу в The Ritz-Carlton Spa . Тут пропонують процедури, натхненні стародавніми традиціями та місцевою культурою.

. Пориньте у світ релаксу в . Тут пропонують процедури, натхненні стародавніми традиціями та місцевою культурою. Активності для всіх. Для дітей є клуб, а для активних гостей – водні види спорту та культурні програми. Ви можете вирушити на екскурсії чи просто розслабитися біля басейну або на пляжі.

The Ritz-Carlton, Langkawi – один із найпрекрасніших готелів у джунглях у світі, справжня казка для всієї родини.

Blancaneaux Lodge, Беліз

Дивовижні відпустки в готелях джунглів. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website Дивовижні відпустки в готелях джунглів. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Затишний лодж належить відомому режисеру Френсісу Форду Копполі та розташований у гірському заповіднику Маунтін-Пайн-Рідж. Лодж складається з 20 котеджів, побудованих у гармонії з природою.

Адреса: 22PW+QGG, Mountain Pine Ridge Reserve, Blancaneaux, Беліз

Телефон: +1 501-832-8459

Вебсайт: https://thefamilycoppolahideaways.com/resort/blancaneaux-lodge/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Blancaneaux Lodge – це унікальне місце, де розкіш і природа переплітаються в неймовірній гармонії та пропонують:

Унікальний маєток Френсіса Форда Копполи . Він створив затишний притулок посеред гір і джунглів.

. Він створив затишний притулок посеред гір і джунглів. Котеджі в гармонії з природою . Ви можете обрати вид на річку чи водоспади. Кожен котедж оснащений терасою, гамаком і каміном.

. Ви можете обрати вид на річку чи водоспади. Кожен котедж оснащений терасою, гамаком і каміном. Ресторани та бари . Тут ви можете насолодитися бразильською, азійською та світовою кухнею.

. Тут ви можете насолодитися бразильською, азійською та світовою кухнею. Спа-центр . Допоможе розслабитися після насиченого дня та зануритися в світ релаксу.

. Допоможе розслабитися після насиченого дня та зануритися в світ релаксу. Природні активності. Окрім відпочинку біля басейну, ви можете зайнятися верховою їздою, велоспортом чи досліджувати джунглі на екскурсіях.

Blancaneaux Lodge – це унікальний готель у джунглях, душевне місце для повного розслаблення з природою.

The Oberoi Vanyavilas Wildlife Resort, Індія

Розкішний курорт на краю Національного парку Рантхамбхор, де можна побачити тигрів, леопардів та інших диких тварин.

Адреса: Ranthambhore Rd, Sawai Madhopur, Rajasthan 322001, Індія

Телефон: +91 7462 353 999

Вебсайт: https://www.oberoihotels.com/hotels-in-ranthambhore-vanyavilas-resort

Рейтинг: 4.5 ⭐

The Oberoi Vanyavilas Wildlife Resort – це дивовижне місце, де комфорт і природа пропонують найкраще для відпочинку.

Сусідство з дикою природою . Ви матимете унікальну можливість побачити диких тварин у їхньому природному середовищі.

. Ви матимете унікальну можливість побачити диких тварин у їхньому природному середовищі. Елегантні намети . Тут ви насолоджуватиметеся комфортом і розкішшю, із приватними ванними кімнатами, кондиціонерами та мінібарами.

. Тут ви насолоджуватиметеся комфортом і розкішшю, із приватними ванними кімнатами, кондиціонерами та мінібарами. Ресторани та бари . Курорт пропонує різноманітні смакові враження. Ви можете скуштувати автентичну раджастанську та міжнародну кухні. А бари – ідеальне місце для відпочинку після насиченого дня.

. Курорт пропонує різноманітні смакові враження. Ви можете скуштувати автентичну раджастанську та міжнародну кухні. А бари – ідеальне місце для відпочинку після насиченого дня. Спа та релаксація . Пориньте у світ релаксу. На вас чекають процедури, натхненні стародавніми традиціями.

. Пориньте у світ релаксу. На вас чекають процедури, натхненні стародавніми традиціями. Природні активності. Вирушайте на джип-сафарі, щоб побачити диких тварин у їхньому природному середовищі. Або вирушайте на піші прогулянки та спостереження за птахами.

The Oberoi Vanyavilas Wildlife Resort – це прекрасний готель у джунглях. Місце, де кожен гість буде натхненний дивовижною природою.

Amanwana, Індонезія

Топові готелі в тропічних лісах. Джерело: Image by Peter Janssen from the Pixabay website Топові готелі в тропічних лісах. Джерело: Image by Peter Janssen from the Pixabay website

Ексклюзивний курорт на острові Мойо, у заповіднику з кораловими рифами та тропічним лісом.

Адреса: Moyo Island, Labuan Aji, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84313, Індонезія

Телефон: +62 371 22233

Вебсайт: https://www.aman.com/resorts/amanwana

Рейтинг: 4.7 ⭐

Amanwana – це світ магії та розкоші, місце, де ви знайдете:

Унікальне розташування . Острів Мойо – справжній рай для любителів природи та підводного світу.

. Острів Мойо – справжній рай для любителів природи та підводного світу. Просторі намети . Ви можете обрати вид на ліс або море. Кожен намет оснащений приватною ванною кімнатою, кондиціонером і ліжком king-size.

. Ви можете обрати вид на ліс або море. Кожен намет оснащений приватною ванною кімнатою, кондиціонером і ліжком king-size. Ресторани та бари . Тут ви можете насолоджуватися різноманітними кухнями. А бари – ідеальне місце для відпочинку після насиченого дня.

. Тут ви можете насолоджуватися різноманітними кухнями. А бари – ідеальне місце для відпочинку після насиченого дня. Спа та релаксація . Пориньте у світ процедур, які допоможуть розслабитися та забути про повсякденні турботи.

. Пориньте у світ процедур, які допоможуть розслабитися та забути про повсякденні турботи. Водні та сухопутні пригоди. Вирушайте на дайвінг, щоб дослідити підводний світ, або спробуйте снорклінг і каякінг. Екскурсії островом допоможуть дізнатися більше про це дивовижне місце.

Amanwana – це затишне місце, де емоції перевершують усі очікування.

Готелі в джунглях – це не просто місця для проживання. Це магічні притулки, де розкіш зустрічається з природою, а кожен подих наповнений таємничістю. Тут ви можете прокидатися під спів птахів, розслаблятися біля басейну серед зелені та спостерігати за зірками, які здаються ближчими, ніж будь-де. Джунглі – це місце, де час тече особливо. Насолоджуйтеся своєю подорожжю!