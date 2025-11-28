Позитивні новини для України зі світу фінансів

Можете готуватись ...

Поки в перемовному процесі ясно, що нічого не ясно, позитив прийшов з економічного напрямку.

Україна і МВФ погодили нову програму. Поки що "на рівні персоналу". Але це вже важливий крок уперед. Загальна сума – 8.1 млрд доларів. І це наче незначна сума на фоні всіх потреб українського бюджету під час війни. Але співпрацця з МВФ – це якір. Це основа на яку зверху нанизується допомога інших країн.

Погана новина тут, що фінальне рішення МВФ, освята програми на рівні правління, зможе стати реальністю тільки коли ЄС погодить репараційний кредит. Або придумає План Б на його заміну. Бо МВФ не може фінансувати країни, фінансовий стан яких невизначений. А з репараційним кредитом поки все в тумані. Звісно, тут напартачив один Нью-йоркський ріелтор з гугл перекладачем, що підвісив долю заморожених активів і додав непевності. З іншого боку голова єврокомісії обіцяє рішення і хто ми такі, щоб їй не вірити.

Але є і друга новина. А саме – що стане стержнем програми МВФ. Програми, яка завжди буда дороговказом реформ і змін. Які поволі, із саботажем, але рухались.

І от нарешті руки Фонду дістались теми детінізації. Але можна сказати і по іншому.

Фонд дістався до глибин українського економічного лицемірства, яке дуже дорого коштує українському бюджету та й український економіці.

А саме.

МВФ, нарешті, вирішив прибрати можливість зловживань спрощеною податковою системою.

Можете готуватись до волання "МВФ, Сорос і світові капіталісти вбивають український малий бізнес". Але знайте, коли почуєте таке, то це означає, що десь хтось активно платить за спротив позитивних змін, щоб зберегти свої надприбутки. І треба бити на звук. Щось підказує, що знов ми тут побачимо тих 20-и баксових політологів.

Бо малий бізнес ніхто чіпати не буде. Мова йде про те, що не можна дозволяти бізнесу великому мімікрувати під маленьких. Дробити великі компанії на тисячі ФОПів і не платити податки. До речі, потім такий бізнес дуже часто жаліється, що якось важко працювати в Європі... ну ясєнь пєнь, важко..

Чому лицемірство? Бо спрощена система створювалась для підтримки малих підприємців. І існує по всій Європі. А от можливість використовувати маску ФОПів для бізнесу великого – це чисто українська історія. В результаті дуже багаті не платять податки, прикриваючись дрібними підприємцями. І руйнують конкурентне поле в Україні. Бо бізнес, що хоче працювати чесно, просто не може собі цього дозволити.

І тому ця новина є позитивною. Що МВФ туди докопався. Бо це і про справедливість також. А не тільки про Фінансову грамотність, економічну ефективність (привіт чесна конкуренція) і наповнення бюджету.

Також, нарешті, світло здорового глузду дістанеться китайських посилок. Яких цього року імпортують десь мільярдів на 8 доларів. Плюс мінус. Тобто український військовий бюджет недоотримає десь 2-3 мільярди доларів податків. І це разом із підтримкою китайського виробника. Нарешті може в минулому опиниться ситуація, подібна до тої, коли у вас в місті три супермаркети, але два продають з податками, а один – без. І цей один належить китайцям, що активно підтримують росіян і вимагають "устранить первопричины конфликта". Ну і Тайвань на додачу.

Там буде, певно, і ще багато неприємних сюрпризів для тих, хто звик працювати у тіні. Але правда у тому, що українська економіка, український бюджет, тепер ніколи не зможе собі таку тінь дозволити. Бо і соціальне навантаження після війни буде шалене. І демографія сприяти не буде. Тому вибору немає.

І цю очевидну істину знов має озвучити МВФ. Ну а хто ще в Україні завжди був провідником здорового глузду.