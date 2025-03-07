Декілька днів тому з моєї карти несподівано почали зникати гроші. Раптово побачив, що з мене було списано 10 платежів по 300 гривень. Спочатку надійшли 10 нульових push-повідомлень як перевірка рахунку, а одразу після них – 10 операцій списання по 300 грн кожна. Усі транзакції були на користь компанії Blizzard (відомий міжнародний розробник відеоігр).

Побачивши такий сюрпрайз на своєму рахунку, я одразу звернувся до банку. Картку заблокували. Через 20 хвилин знову відбулося 10 нульових операцій і 10 списань по 299 грн, але вони були скасовані банком через блокування картки.

Скільки це могло продовжуватися, якби вчасно не прореагував, невідомо. Але чув, що вже багато хто втратив десятки тисяч гривень, що збереглися на рахунку. Мене нагріли на 3000 гривень, відносно небагато, але все рівно одразу подав заяву в кіберполіцію. Чекаю на їх відповідь.

При тому гроші мені вже повернули, бо в мій пакет обслуговування в ПУМБі (а я тут вже більше 20 років!) входить страховка від шахрайських операцій до 50 тисяч гривень. Коштує це 200 грн. у рік. Після подання заяви до страхової компанії вже на наступний день усі списані кошти мені знов зарахували.

Зʼявилися якась нова шахрайська схема. Як зберегти свої гроші Зʼявилися якась нова шахрайська схема. Як зберегти свої гроші

Рекомендації:

• встановити мінімальний ліміт на платежі через інтернет;

• укласти договір страхування від шахрайських дій;

• стежити за станом свого банківського рахунку та не ігнорувати повідомлення від банку.