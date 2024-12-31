Після збитого літака Азербайджан посилив тиск на РФ: що чекати далі?

Цікаво розгортаються події довкола збитого російською ППО азербайджанського літака: Путін навіть розщедрився сяк-так вибачитись, тільки з відсилкою до підступних українських дронів, які насправді і пробували збити, а літак AZAL просто під кулі трапився. Але Алієв публічно заявив, що цього замало.

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"Путін вибачився за трагічний інцидент, що стався у повітряному просторі Росії, і ще раз висловив глибокі та щирі співчуття сім'ям загиблих і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. Літак йшов за розкладом і намагався зайти на посадку в аеропорт Грозного. Але у цей час Грозний, Моздок та Владикавказ атакували українські бойові БПЛА, і російські засоби ППО відбивали ці напади".

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Алієв, тим не менш, не захотів забути про катастрофу після розмитих вибачень.

"Російська сторона хоче зам'яти цю справу і, звісно, це нікому не робить честі".

Тобто, Алієв вже публічно знецінив слова Путіна. Опустив його, фактично (І розраховує, що мстивий і злопам'ятний Путін це проігнорує? Навряд. Отже, Алієв має підстави бажати відновлення певної дистанції з Кремлем).

Чого ж хоче Алієв від Путіна?

"Ми чітко донесли наші вимоги російській стороні, вони були передані вже 27 грудня. У чому вони полягали? По-перше, російська сторона має вибачитися перед Азербайджаном. По-друге, визнати свою провину. По-третє, покарати винних, залучити їх до кримінальної відповідальності та виплатити компенсацію як державі, так і постраждалим пасажирам, та членам екіпажу. з них уже було виконано вчора. Я сподіваюся, що решту наших вимог також буде задоволено", – сказав Алієв.

От тільки Кремль через офіційні ЗМІ ("Раша Тудей") все ж вже позначив свою позицію: провина на Україні, Росія провини не визнає, це зумисні дії України, щоб завадити покращенню взаємин Баку й Москви. У сенсі, *** тобі, Алієв, а не компенсації і тим більше не суд над кадирівськими влучними зенітниками і операторами РЕБ.

Тобто, тепер, коли довелось вибирати між дружніми стосунками з Азербайджаном і інтересами бійців Кадирова, Путін обрав Кадирова. Виходить, Путін впевнений, що наслідки для нього і Росії від образи кадирівців будуть помітно гіршими, ніж наслідки від охолодження взаємин з Азербайджаном.

Чекаємо на реакцію Алієва. Навряд чи він промовчить на таку очевидну демонстрацію його місця і місця Азербайджану у пріоритетах Кремля. Перші кроки вже зроблено: азербайджанський Кабмін заявив, що за два дні, з 1 січня, робить жорсткішими правила перебування для громадян РФ. Громадяни Росії, які прибувають до Азербайджану у безвізовому порядку, не можуть перебувати у країні понад 90 днів протягом одного календарного року.

Це – стандартний, можна сказати, вид дипломатичної демонстрації образи. Але сумнівно, що Алієв цим обмежиться. Цього явно недостатньо для переконливого дистанціювання від Росії. Отже, очевидно, мусять бути і наступні, більш жорсткі кроки.