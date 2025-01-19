Після року ''мовчання гармат'' Кремль може задіяти старий сценарій: наскільки реальне вторгнення до Європи

За рік можливого перемир'я Росія серйозно збільшить свій військовий потенціал. Однак це несе нову загрозу вже не лише Україні, а й іншим країнам Європи.

Потенціал РОВ за рік.

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В начале этого месяца в статье "Как Россия может использовать перемирие для наращивания военного потенциала: анализ возможностей врага" я рассмотрел, насколько российские оккупационные войска усилятся, если у них будет год без активных боевых действий.

Благодаря "передышке" и работающему по инерции на остатках от советского наследия ВПК России удастся накопить значительный военно-технический и человеческий ресурс.

Например, РОВ будут иметь следующий потенциал по технике (восстанавливаемой преимущественно со складов, тем самым опустошая их в ноль):

– танки – до 4,5 тысячи единиц (в 2022 году у РОВ их было 3200 ед.);

– ББМ – до 9-10 тыс. ед.;

– артсистемы – до 5 тыс. стволов;

По ракетам:

– Х-101/555 – от 800 до 1000;

– 3М14 КРМБ "Калибр" – от 300 до 400;

– 9М723 ОТРК "Искандер" – от 250 до 350;

– Х-47М2 "Кинжал" – 50-70;

– 3М22 "Циркон" – 15-20.

По боеприпасам, с учетом как внутреннего производства (2,5 млн выстрелов в год), так и поставок от Ирана и особенно КНДР:

– более 10 миллионов выстрелов всех типов калибров.

Людской ресурс, при отсутствии ежемесячных потерь и сохранении нынешнего уровня мобилизации, позволит сформировать в составе РОВ пехотную компоненту в 1,1–1,2 миллиона человек. При сохранении отправок в Россию из КНДР подразделений не исключено накопление северокорейского людского ресурса в 50 тысяч, что соответствует возможности формирования вообще отдельной общевойсковой армии КНДР в составе РОВ.

Вот примерно такой потенциал будет у России в случае года "перемирия", "прекращения огня", называйте как хотите, но суть не меняется – накопление будет превышать в разы то, что было в наличии у российских оккупационных войск по состоянию на 24 февраля 2022 года.

И вот возникает вопрос: кто из мировых политиков может поручиться за то, что через год такого "перемирия" Владимир Путин, увидев потенциал своей армии, превышающий то, что было в 2022 году в разы, не захочет повторить "движуху"? Причем не только в Украине, но и нанести удар по Европе?

Давайте рассмотрим один из таких сценариев развития событий.

Вторжение в Европу.

Когда мы говорим о вероятном вторжении России в Европу, то первое, что приходит на ум – это прорыв по Сувалкскому коридору в Калининградскую область РФ. И мало кто об это говорит, но такой план у РОВ был в 2022 году, когда Кремль всерьез думал завершить войну в Украине в максимально сжатые сроки.

В 2022 году я публиковал материал "Вторжение России в страны НАТО – вопрос краткосрочной перспективы", в котором отмечал, что именно Украина сорвала планы Москвы по вторжению в Европу.

Россия планировала после оккупации юго-востока Украины с Одесской областью после непродолжительной паузы вторгнуться в Молдову, а затем активизироваться в Балтийском море с прорывом в Калининградскую область через Сувалкский коридор.

Сувалкский коридор, если измерять по прямой, – это около 70 км от границы Беларуси до Калининградской области РФ. Но по прямой никто не наступает, и прорывы будут осуществляться вдоль трасс, а это до 100 км.

В Москве вполне всерьез рассматривали марш-бросок из Гродно и Лиды в направлении Алитуса и Мариямполя, с выходом через Вилкавишкис на Калининградскую область. На всю операцию по прокладке сухопутного коридора Москва отводила 48 часов, остальное время – это закрепление позиций и формирование флангов, расширение и создание зоны безопасности.

Но первые месяцы войны в Украине истощили потенциал РОВ, полностью лишив Путина надежды прибрать к рукам бывшие советские республики – Литву, Латвию, Эстонию, а также часть Польши.

В свою очередь, имея ударный потенциал в 2-3 раза, а по людскому ресурсу в 6 (!!!) раз больший, чем в 2022 году, Владимир Путин вряд ли откажется от того, чтобы достать европейский план начала полномасштабного вторжения из пыльного ящика.

Например, из всего выше озвученного потенциала РОВ может для "прорубания" Сувалкского коридора выделить без существенного ущерба для своей армии 100 тысяч личного состава. По технике ударный потенциал может насчитывать 500 танков, 1500 ББМ и около тысячи артсистем.

Коридор будет "прорублен" в максимально сжатые сроки, и Польша не сможет этому эффективно препятствовать. И вот почему.

Во-первых, Польша не готова к отражению такой формы наступления "любой ценой" с полным пренебрежением людскими жизнями, к которым привыкла российская армия, имеющая кратное количественное превосходство перед польскими вооруженными силами.

Во-вторых, нечто похожее на линии обороны и рубежи с фортификациями находится вблизи границы с Беларусью и Калининградской областью РФ, но глубже в территорию Польши – нет. И то, я не просто так использовал словосочетание "нечто похожее".

В-третьих, вторжение российских оккупационных войск создаст волну беженцев, которые будут бежать по основным трассам и дорогам районного пользования. Они создадут колоссальные заторы по Е-67, 653, 655, 16 и так далее, что не позволит осуществлять своевременную переброску сил и средств. В свою очередь, механизированные колонны РОВ это не будет тормозить, ведь они будут давить и расстреливать все, что им будет встречаться по пути 651 трассы и не только.

Таким образом, на момент принятия хоть какого-нибудь действенного решения НАТО Сувалкский коридор будет "прорублен", позиции закреплены, а передовые группы РОВ начнут продвигаться на юго-запад с целью максимально расширить зону контроля, с оптимальным выходом на Вислу.

Аналогичные силы и средства РОВ могут быть выделены для взятия под контроль стран Балтии. С тем отличием, что помимо сухопутной операции будет использован Балтийский флот РФ – с высадкой десантных групп в Таллинне и угрозой для Риги.

В течение недели-двух РОВ будут иметь возможность как оккупировать страны Балтии, так "отгрызть" значительную часть северо-восточной части Польши.

Конечно же, в ходе этой операции российские оккупанты потеряют большое количество техники и личного состава, особенно на польском театре военных действий. Однако мобилизационная система, отлаженная почти за три года полномасштабной войны с Украиной, сможет первые месяцы стабильно компенсировать потери, сохраняя боеспособность передовых подразделений.

Позитивным моментом в этой "мясорубке" будет лишь то, что в этот период российская военная машина окончательно исчерпает советское наследие в технике и не сможет компенсировать потери танков, ББМ и артсистем. Весь тот потенциал, который она накопит за время "перемирия", это будет то последнее, что у нее останется.

Но возникает логичный вопрос: дать России возможность все это накопить, а затем бросить в еще большую резню (в том числе и на испепеление европейских городов) или же методично довести страну-агрессора до полного истощения и добить, не приводя к фактической Третьей мировой войне?

Вывод.

Навязывая Украине "перемирие", Европа лишь приближает войну на своей территории – приближает Третью мировую войну. Страны ЕС, особенно граничащие с Россией, не в безопасности. И их собственные армии, а также НАТО не смогут уберечь их от вторжения РОВ, значительно нарастивших свой потенциал.

Странным образом дальновидность западных лидеров подводит, и никто не видит того, что может произойти уже через год "молчания пушек". Никто даже не рассматривает вероятности того, что задабривание маньяка, не менявшего своей захватнической философии веками существования, приведет к тому, что прольется еще больше крови.

Любой мир с недобитым врагом приводит к еще большей войне.

Источник: https://war.obozrevatel.com/.

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