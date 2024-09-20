Спроби врятувати РФ зроблять її падіння більш руйнівним

У центрі Москви біля Кремля була стрілянина – спроба рейдерського захоплення офісу компанії Wildberries за участю "кадирівців". Вбили двох охоронців.

От така "міцна" путінська держава. Такий там "порядок". А по факту – клановий феодалізм, який і виступає основою державної системи. Таке утворення все одно не переживе серйозних випробувань.

Сумна іронія у тому, що зараз США з усіх сил намагаються врятувати московську державу "для себе, на майбутнє". Щоб купувати там дешеві ресурси в обмін на товари. Тому це утворення треба рятувати. У тому числі – і ціною тисяч українських життів.

Але все одно не врятують.

Скільки би вони не обнімалися з представниками родини Навальних, які обіцяють різноманітні "кари" російським "деколонізаторам", скільки б не просували нову "Perestroyka".

Гниле трухляве тіло імперії завалиться від першого ж серйозного вітру, і тоді всі міжнаціональні, релігійні та соціальні суперечності вилізуть на поверхню. І ніхто цього монстра не врятує.

Більше того, усі ці зусилля з порятунку монстра лише зроблять його падіння більш руйнівним.