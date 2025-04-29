Погода в Україні: коли відступлять заморозки

Україна завтра належатиме до масштабної області підвищеного атмосферного тиску, яка займає значну частину Європи. Карта.

Тому 29-го квітня переважатиме суха, із сонцем, погода.

Лише ввечері атмосферний фронт із північного сходу зумовить невеликий дощ на Чернігівщині та Сумщині.

Температура повітря найближчої ночі очікується в межах +2+8 градусів, заморозки ще ймовірні на Лівобережжі України.

Впродовж дня вівторка вже відчутно потеплішає, очікується +15+19 градусів.

Вітер західний, північно-західний, на півночі, заході та в центральній частині часом рвучкий, сильний.

У Києві 29-го квітня опадів не очікується. Вночі +4+6 градусів, завтра вдень можна нарешті трохи погрітися на вулиці, повітря прогріється до +18 градусів.

Заморозки на тижні відступатимуть, вдень стане тепліше, проте поки що нещодавніх +27 не буде. За дощами будемо стежити разом.

Спокійна комфортна весна.