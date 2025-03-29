Погода на вихідні в Україні: дощ, вітер і штормові пориви

Синоптичні вихідні в Україні будуть неоднорідними.

Субота.

Дощі пройдуть віночком на півдні, сході (окрім Харківщини) та південному заході.

Проте значна частина території все ж належатиме сухій погоді.

Температура повітря буде в злагоді із березнем, вдень +12+18 градусів.

Знижуватиме температуру комфорту сильний західний вітер, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Неділя.

Хмарність збільшиться, часом дощі, більш інтенсивні - у центральній частині України.

30-го березня похолоднішає.

Температура повітря вдень становитиме +9+13 градусів. Тепліше буде на південному сході України, +14+18 градусів, а також на Волині та Рівненщині, +11+14 градусів.

У Києві в суботу без опадів, +14 градусів, сильний вітер.

У неділю в столиці є ймовірність дощу, температура повітря +10+12 градусів, тобто, буде свіжіше.

Березень завершується, абрикоси несміливо починають цвісти, чекаю від вас цих найніжніших натуральних фотографій, а не бездушних картинок, перші квіти абрикоси завжди, як вперше - диво прекрасне.

Як і весна.