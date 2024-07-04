Чому в сучасній Росії неможлива боротьба з тероризмом

Вперше з моменту початку повномасштабної війни проти України частина російських чиновників та пропагандистів виступили проти офіційного наративу та закликали не звинувачувати Україну та НАТО у розгулі тероризму, а звернути увагу на внутрішні проблеми країни. Однак визнання цих проблем рівносильне краху путінського режиму, пише СЕРА.

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Недавняя террористическая атака в Дагестане породила неожиданную реакцию в российском информационном пространстве. Ряд абсолютно лояльных власти пропагандистов, Телеграм-каналов и даже бывших чиновников призвал не обвинять в случившемся Украину и НАТО, а обратить внимание на внутренние проблемы России. Возможно, это было вызвано тем, что, как уже отмечал CEPA, это третий успешный теракт за последнее время, обнаруживший абсолютную некомпетентность российских спецслужб. К тому же в этот раз террористы оказались родственниками крупных фигур из дагестанской элиты, помимо прочего, членов партии "Единая Россия".

Как бы то ни было, бывший глава "Роскосмоса", а ныне сенатор от оккупированной Запорожской области Дмитрий Рогозин написал в своем Телеграм-канале, что "если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам".

Пост Рогозина тут же процитировал крайне правый телеканал "Царьград" и близкий к Министерству обороны России сайт "Военное обозрение". "Уже давно пора признать, что терроризм имеет религиозные и национальные корни. Разве не было написано и сказано о проблемах в Дагестане?" – возмущается автор сайта, военный аналитик Александр Ставер.

Другой автор того же сайта, Виктор Бирюков, добавляет, что проблема намного шире, чем отдельные группировки в дагестанских селах. Он отмечает, что радикальная исламизация затронула уже практически все сферы общества, включая места лишения свободы, где, по его словам, "сторонники радикального ислама не просто чувствуют себя достаточно комфортно, но и занимаются вербовкой сторонников". Бирюков утверждает, что руководство системы покровительствует этим процессам на высшем уровне.

Однако современный российский режим при всем желании не может откликнуться на эти призывы и обратить внимание на внутренние проблемы страны, ведущие к росту терроризма. Дело в том, что наряду с объективными причинами, вроде влияния проповедников ИГИЛ и тяжелой социально-экономической ситуации в Дагестане, именно действия российских властей в последние годы спровоцировали радикализацию исламских регионов.

Во-первых, как бы банально ни звучало, война как таковая неизбежно ведет к росту насилия в обществе. Речь идет не только о попустительстве преступлений, но и о снятии моральных барьеров и о нормализации убийств и насилия. При этом сам Путин неоднократно объявлял Россию оплотом традиционных ценностей на мировом уровне. На практике же "традиционные ценности" сводились к тому, что федеральные власти закрывали глаза на беззакония, которые годами творились в Чечне: расправы над представителями ЛГБТ-сообщества, насилие над женщинами, а также их похищения и убийства. Более того, в последние годы чеченские силовики открыто похищают сбежавших от домашнего насилия чеченок в любом городе России, и федеральные правоохранительные органы попустительствуют этому.

Не менее опасными являются заигрывания российских властей с зарубежными террористическими режимами, будь то "Хамас" или "Талибан". 27 мая российские МИД и Минюст доложили Владимиру Путину, что талибов можно исключать из списка террористов. Российский президент отнесся к этому предложению довольно благосклонно, сообщив, что обсуждает этот вопрос со своими партнерами. Такой подход также приводит к нормализации терроризма.

Показательно, что даже связанный с администрацией президента РФ Телеграм-канал "Незыгарь" опубликовал пост журналистки Анастасии Мироновой, прямо написавшей о том, что "в России радикальный ислам институционализирован", и "наша страна выпестовала среду, которая обеспечивает полный цикл производства исламистского теракта".

При этом, всецело поощряя рост насилия на Кавказе, путинский режим фактически использует национальные меньшинства в качестве пушечного мяса для войны в Украине. С первых лет путинского правления все чаще звучит риторика о том, что Россия является империей и может существовать только в этом качестве. К примеру, одно из самых известных государственных СМИ, газета "Известия", еще в 2004 году писала о том, что "Россия может существовать только в контексте своей имперскости". В последние годы такой подход стал мейнстримом и на практике привел к тому, что входящие в состав России народы вынуждены умирать в войнах, развязанных Москвой. Это вызывает естественное недовольство различных этнических групп.

Перечисленные факторы не скрывает даже еще один автор "Незыгаря", прокремлевский политолог и востоковед Игорь Димитриев. Отмечая, что "горская система воспитания стимулирует в мальчиках маскулинность и готовность к насилию", он признает, что война не может конкурировать в части привлекательности с радикальной исламской идеологией. "СВО (так в России называют полномасштабное вторжение российских войск в Украину – КР) не может идеологически соперничать с исламом. Потому что ислам – это религия, а СВО – ошибка начальства", – с поразительной откровенностью признается он.

Основная проблема заключается в том, что именно те факторы, которые спровоцировали разгул терроризма в России, являются основной причиной того, что подлинная борьба с терроризмом в стране невозможна. Кремль никогда не согласится признать свою вину, а также не готов отказаться ни от войны, ни от имиджа хранителя "традиционных ценностей", ни от радикальных союзников как внутри России, так и за рубежом.

Кроме этого, еще один популярный в последние годы пропагандистский миф заключается в том, что Россия является уникальной цивилизацией, способной, в отличие от других, полностью интегрировать в себя другие народы. Сам Путин неоднократно заявлял о том, что в стране царит "прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир", а "братство христиан и мусульман скрепляет единство народа России". Отказаться от этого мифа для Путина означает признать поражение всей его политики. Это означает, что реальные причины терроризма, как и прежде, будут игнорироваться, а значит, проблема с годами будет лишь усугубляться.