Чому Путін буде до останнього вірити, що в нього все йде за планом

Головна проблема всіх дискусій про те "чи буде заморозка?" в тому, що є висока ймовірність, що товарищ Путін (як і годиться диктаторам) буде до останнього вірити, що в нього все йде за планом.

Те, що колапс режиму і поточної російської державності станеться у мене сумнівів немає. Причому незалежно від того, чи буде заморозка чи не буде. Спрогнозувати "коли" неможливо. І навіть в якій формі криза перейде в колапс. Але логіку історії фіг надуриш, а Путін вже всі необхідні "закладки" зробив. Питання часу і приводу.

Але саме оця патологічна віра диктаторів в те, що от їх режим абсолютно точно не впаде - головна перешкода до переговорів. Трампу, європейцям і нам, звісно, треба знайти надто суттєві аргументи, щоб Путін погодився вести їх. Якщо нам воно треба.

Бо навіть коли його режим буде очевидно летіти до катастрофи, Путін буде думати, що от його ж режим точно не впаде. Ну от як Асад вірив. Чи як Чаушеску.

До речі, про Чаушеску.

Сьогодні - 16 грудня. Тобто 35 років як почалася Румунська революція. З цим друзів - румунів і вітаю!

Чаушеску вони розстріляють на Різдво, 25 грудня. А 26 оголосять про перемогу революції.