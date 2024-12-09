русский
Політика

Чому марш Пригожина не став для Росії Сирією

Віктор Шлінчак

Чому марш Пригожина не став для Росії Сирією
Чому марш Пригожина не став для Росії Сирією

Минулого року на Росії могло статися те ж саме, що відбулося в Сирії. "Марш Пригожина", який показав слабкість Москви, міг закінчитися падінням режиму Путіна. Міг, але не закінчився.

Відчинене "вікно можливостей", яке мало всі шанси збільшити доступ повітря в смердючі кремлівські коридори, зачинилося надто швидко. Цар за два дні опанував себе, а потім — свою армію, свої медіа, своє оточення. Тому бунт зазнав поразки, а сам Пригожин був показово страчений. "Гайки" закрутилися ще більше. А маховик війни суттєво пришвидшився.

Світ не був готовий до бунту Пригожина. Він спостерігав — і робив це з широко відкритими очима, з реакцією паралітика, з острахом, що Росія от-от розсиплеться на друзки. А тому на Заході подумки вважали, що хай краще збережеться цар. Бо неконтрольований розпад імперії призведе до непередбачуваних наслідків.

Та й ми у той час не могли повпливати на ситуацію. І зараз досі відкидаємо варіант пришвидшення розпаду імперії. Ідемо за лінійними сценаріями. І сподіваємося, що тактика "стінка на стінку" дасть більший результат, ніж стратегічна ціль — щоб поряд з нами не жило оте штучне одоробло, яке називається "Російською Федерацією". Хай би по кордону були інші сусіди — з власною самоідентифікацією, з відсутністю амбіцій Москви. Це вони, а не ми, мали б стати "буферною зоною" між нами ("Заходом") і Москвою, це вони б мали нести весь цей тягар - "між молотом і ковадлом".

Але такого плану поки що в стратегії України нема.

І тому ми йдемо так, як йдемо. Чекаючи, поки нашу стратегію нам намалюють інші, виходячи зі своїх інтересів і страхів. Що ж, чекаємо…

Джерело:facebook.com

Блоги