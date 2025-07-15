Чи планує Москва дестабілізацію Молдови?

Наприкінці минулого місяця сербські ЗМІ повідомили, що румунський генеральний штаб організує навчання з оцінки мобілізаційного резерву. Навчання були спрямовані на перевірку здатності військових частин поповнювати особовий склад та техніку, а також на зміцнення згуртованості між чинними солдатами та резервістами. Проте цілком можливо, що ці дії пов'язані не лише із забезпеченням безпеки Румунії, а й сусідньої Молдови, пише у своїй публікації Jamestown Foundation.

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В сообщении румынского Министерства обороны подчеркивается, что "мобилизационные учения являются плановыми и не имеют никакого отношения к войне в Украине". Однако это не первый пример наращивания Румынией своего военного потенциала. В конце прошлого года Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) принял решение ускорить закупку боеприпасов в ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины. Кроме этого, Совет подчеркнул необходимость для Румынии развивать свой внутренний промышленный потенциал для производства современной военной техники, равно как и необходимость "производить и разрабатывать новое оборудование для повышения военного потенциала во время кризисов или войны".

С одной стороны, у Румынии есть причины опасаться жесткой реакции Москвы. На президентских выборах в мае этого года Никушор Дан, проевропейский кандидат и мэр Бухареста, одержал победу над радикальным правым лидером Джордже Симионом. Сербские СМИ назвали исход выборов не только "исторической победой" Дана, но и "поражением России".

Балканские медиа отмечают также, что румынское газовое месторождение может стать "новым союзником Сербии", обеспечив ей выход из зависимости от российского газа. Они подчеркивают, что румынский газ из-за своей близости может быть дешевле российского, а газопровод с Румынией станет еще одним направлением поставок природного газа, соединив узел в Мокрине в Сербии с региональным газотранспортным трубопроводом BRUA.

Однако велика вероятность того, что не Румыния, а соседняя с ней Молдова может стать в ближайшем будущем объектом гибридных атак со стороны Москвы. Именно подготовкой к таким атакам можно объяснить и наращивание румынского военного потенциала. Буквально в начале месяца пророссийский молдавский политолог Юрий Василевич дал интервью, в котором вновь проводил российский нарратив о том, что Украина и НАТО пытаются втянуть Молдову в войну.

Это отнюдь не новая риторика, и Россия не в первый раз обвиняет Запад в том, что планирует сделать сама. Еще в начале февраля 2023 года глава российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что "Запад рассматривает Молдову на роль следующей Украины для России". Вскоре после этого молдавское правительство заявило, что обладает доказательствами планов Москвы по дестабилизации страны, подтвердив тем самым информацию, полученную от украинской стороны.

По словам президента Молдовы Майи Санду, Россия готовила провокации, целью которых являлся государственный переворот, свержение проевропейского правительства и замена его пророссийскими марионетками. Эту же информацию подтвердили и эксперты американского Института изучения войны, полагавшие, что Кремль готовит в непризнанной республике "операцию под чужим флагом".

В тот период обострение угрозы со стороны Москвы могло быть вызвано речью премьер-министра Молдовы Дорина Речана, который, выступая в парламенте, обнародовал цели и приоритеты Кишинева в отношении Приднестровья. Они включали в себя в том числе демилитаризацию региона, то есть полный вывод из него незаконно дислоцированных российских войск, оружия и боеприпасов. Премьер-министр подчеркнул, что речь идет о поиске дипломатического решения, "ведущего к восстановлению полного суверенитета Молдовы", однако вполне вероятно, что воспаленное воображение Владимира Путина и его окружения могло решить, что Кишинев планирует военное разрешение замороженного конфликта.

Нельзя исключать, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль действительно опасается, что Молдова прибегнет к помощи Украины для "демилитаризации" Приднестровья. При этом российские военные аналитики не скрывают, что именно вызывает у них наибольшую тревогу. Эксперты близкого к Минобороны России сайта "Военное обозрение" заявляют, что главным интересом Киева является "огромное количество боеприпасов, которые хранятся много десятилетий в арсенале в Колбасне" на территории Приднестровья. Похоже, в Кремле всерьез опасаются, что этот арсенал может попасть в руки украинской армии.

Действительно, еще в 2015 году молдавские эксперты отмечали, что склад, расположенный на территории непризнанной республики, считается одним из крупнейших в Восточной Европе. Арсенал насчитывает около 20 тысяч тонн артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для пехоты: снарядов, гранат, патронов, авиабомб и так далее. Кроме того, согласно расследованию британского центра "Досье", в Приднестровье располагается основной штаб ФСБ. Здесь обучают и координируют кадры для нелегальной работы по югу Украины, включая подготовку диверсионных групп.

Также Приднестровье рассматривается как резерв для мобилизации людей на случай, если путинские войска добьются успеха в Николаевской и Одесской областях. Помимо этого, британские расследователи отмечают, что генерал Дмитрий Милютин, курирующий работу ФСБ по "ближнему зарубежью", включая Молдову, является искренним сторонником восстановления Советского Союза, и не может представить себе постсоветские страны вне орбиты российского влияния.

Наряду с этим российские военные признаются: так называемый "российский миротворческий контингент" в Приднестровье не в силах защитить непризнанную республику.

"Три года назад количество миротворцев оценивалось как 2,5–3 тысячи человек. Структурно это пять батальонов... Серьезной военной силы эти подразделения не представляют", – откровенничали россияне. Собственные вооруженные силы ПМР российские военные также оценивают невысоко. При этом они признают, что современная приднестровская молодежь "научилась жить в новых условиях" и не стремится в армию.

Понимая эту ситуацию, российский МИД старается запугать Украину и Молдову, заявив, что любая угроза российским миротворцам, гражданам и военным складам в Приднестровье будет рассматриваться "как нападение на Российскую Федерацию" – а параллельно ищет все новые способы смены прозападного правительства Молдовы на лояльное Москве. Весной прошлого года эксперты Института изучения войны предупреждали, что Москва надеется использовать приднестровский регион и Гагаузию для дестабилизации Молдовы. В ответ Молдова решила восстановить бомбоубежища на фоне российской угрозы.

Следующий виток напряженности произошел прошлой осенью, в преддверье президентских выборов, на которых вновь одержала победу прозападный кандидат Майа Санду. Однако многие эксперты опасаются, что Россия готовит почву для дестабилизации ситуации перед осенними парламентскими выборами в Молдове, надеясь вернуть страну в зону своего влияния.

По словам руководителя международного отдела Польского агентства печати Юстыны Пруса, Путин хочет реализовать в Молдове "грузинский сценарий" с подконтрольным парламентом, и одновременно создать угрозу для Украины со стороны Молдовы. Ему вторит и директор молдавской ассоциации Promo-LEX Ион Маноле. По его словам, если в Кишиневе у власти окажется пророссийское правительство, Молдова превратится во вторую Беларусь, из которой будет возможна любая атака или имитация атаки на Украину.

Пока оба эксперта отмечают, что Россия действует методами "гибридной" войны, путем дезинформации, пропаганды и подкупа. Однако они не исключают, что в случае поражения пророссийских сил Кремль может организовать и вооруженный мятеж внутри страны по "донбасскому" сценарию. Буквально в начале этого месяца премьер-министр Молдовы Дорин Речан со ссылкой на данные разведки заявил, что Россия хочет разместить 10 тысяч военнослужащих в самопровозглашенной Приднестровской молдавской республике (ПМР), которая граничит с Одесской областью Украины.

"Можно представить, какое влияние и давление окажут 10 тысяч солдат на юго-западную часть Украины, а также на Румынию, которая является членом НАТО", – добавил премьер.

В свою очередь, британский эксперт Эдвард Лукас отмечает, что Москве не так-то просто будет реализовать данный план, даже если он существует. Лукас напоминает, что Молдова практически не имеет выхода к морю, а единственный порт на ее 400-метровой береговой линии, Джурджулешты, работает в тесном сотрудничестве с Украиной.

"Даже если Кремлю удастся свергнуть прозападное правительство Молдовы на парламентских выборах в сентябре, трудно представить, что власти в Киеве потерпят военное подкрепление соседней страны со стороны России по морю или по воздуху", – уверен он. Эксперт отмечает также, что молодежь Приднестровья сейчас больше ориентирована на Запад, чем на Москву.

Украинский эксперт по Молдове Сергей Ильченко в разговоре с автором этой статьи подтвердил, что переброска такого количества военнослужащих в Приднестровье маловероятна, однако на территории самой провозглашенной республики и в Гагаузии возможно найти достаточно людей для дестабилизации всей страны – в случае, если Москва захочет, к примеру, отменить неугодные ей результаты выборов.

Как бы то ни было, подготовка к отражению возможных атак в таком случае явно не лишняя. Более того, если эксперты правильно оценили планы Кремля, заранее принятые меры по обеспечению безопасности могут стать единственным способом предотвращения дестабилизации.