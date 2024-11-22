Пітерський гопник вирішив налякати світ своїм ''Орешником''

Зараз зассавший Путін намагається врятувати свою шкуру, налякавши Захід ударом балістичної ракети по Дніпру.

При цьому діє з військової точки зору суто ірраціонально. Ціна цієї ракети істотно вища за величину шкоди, яку вона може завдати без ядерної начинки (під яку апріорі робилася).

Але патологічний боягуз настільки особисто наляканий дозволом на застосування проти російської території (а раптом його особисто) західних ракет, що йде на такий дорогий шантаж.

Історія з Орешником виявилася черговим дешевим понтом. Пітерський гопник вирішив налякати світ своїм карликовим чагарником, однак вийшов конфуз - злякалися власники рублів, курс долара і євро різко пішов угору. Щоправда, були ще наслідки.

Ось, що пише мій френд, який живе в Дніпрі: "У результаті першого в історії бойового застосування МБР дніпропетровський центр реабілітації інвалідів позбувся котельні". Завіса...