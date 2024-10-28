Пінг-понг із переговорами про війну як результат саміту БРІКС

Зеленський зіграв під Трампа і з'явився у футболці з написом англійською "Зробимо росію знову маленькою". Парафраз із його гасла на виборах 2016 р. – "Зробимо Америку знову великою" очевидний. Мидовська Маша у відповідь вирішила зобразити з себе освічену – згадала про "Київську Русь" та зажадала Київ.

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Напоминания об исконных границах Московии с намёком, что Карелия и другие – это не расея, всегда цепляет кремлёвцев. Когда они это слышат, то судорожно открывают рот как рыба, вынутая из воды. Набирают воздуха побольше и силятся что-нибудь возразить. Обычно начинают цепляться за индейцев и Америку. Но никогда не доводят эту мысль до логичного финала о выселении африканцев из США в Африку, а европейцев в Европу до Урала.

На этот раз их зацепило по-взрослому и они приказали выпустить футболки с фразой – "Сделаем Киев снова русским", чем продемонстрировали свою традиционную лживость. Лживость, а не невежество, поскольку даже из школьных учебников в РФ ещё не удалили, что город Киев основали поляне, а не русы, место жительства которых не установлено. Ломоносов помещал русов на карте возле пруссов и объяснял это тем, что имя пруссов означает: живущие "по русы". То есть, рядом с русами, или "поруч" с русами, как это звучит в украинском языке. Московский университет носит имя Ломоносова, и он там тоже вроде как их всё, не меньшее, чем Пушкин с путиным.

Есть несколько причин, по которым кремлёвцев именно сейчас вставило, как никогда раньше.

Прежде всего, на саммите в Казани выяснилось – РФ лишняя в БРИКС. Ни одно из её предложений на саммите не прошло, а тут ещё Зеленский подначивает на счёт размеров.

А сколь велики были ожидания. Ожидалось, саммит осудит "укронацистов" и их заморских хозяев, а также вынесет выговор европейцам как марионеткам США. Заодно объявит РФ лидером и вождём глобального Юга. Но ничего такого не произошло, скорее наоборот. "Путин" также показал саммиту свою самопальную купюру БРИКС, но на него смотрели как на идиота. Песков с набиуллиной, для спасения морды "путина", тактично раскритиковали эту бумажку за якобы неудачный дизайн.

С саммитом у кремлёвцев вышел крутой облом и деньги на ветер. Пусть радуются, что на саммите не объявили о независимости Татарстана и Башкортостана и не вынесли это на голосование. Очень вероятно, что обоих тут же в Казани приняли бы новыми членами в БРИКС, а права вето у Москвы в этой организации нет. Отказать Татарстану, где проходил саммит, было бы просто неприлично.

Игра кремлёвцев с БРИКС в подкидного дурака зашла в тупик. Уже очевидно, члены БРИКС категорически отказываются стать послушными инструментами кремлёвцев в их плане по организации глобальной войны Юга с Северо-Западом. При чём любой, даже экономической. Это радикально перечёркивает виды Кремля на продолжение войны РФ с Украиной.

Можно, конечно, продолжать давить на БРИКС, но результат будет нулевым, – все девять его членов, включая Иран, осуждают нападение РФ на Украину и не пылают желанием выступить на стороне Москвы в случае, если её десятилетняя болтовня о войне с НАТО и глобальным Западом, наконец, станет реальностью. Принятие новых членов, например, Турции или Казахстана, лишь ухудшит ситуацию для Москвы. Дальнейшие действия РФ по использованию БРИКС в этом направлении бесперспективны и будут пустой тратой денег и времени, а то и другое у кремлёвцев сейчас в дефиците.

Этот дефицит времени у Москвы чутко уловил лукашенко, крутившийся в Казани по её приглашению. Поэтому назначил себе президентские выборы на 26 января, из расчёта, что может успеет проскочить между капелек, пока не началось. Даже позволил себе фронду и порассуждал, что Москве надо захватывать Беларусь лаской, а не силой и ни в коем случае не лишать её официально суверенитета. Лукашенко всё ещё строит из себя политическую девственницу. Столько раз публично ложился под Москву, но почему-то верит, что у всех память как у его фан-группы.

В кремле знают не хуже, чем лукашенко, что попали в цейтнот с войной. Поэтому сразу после саммита "путин" начал игру в пинг-понг о переговорах с Зеленским и Эрдоганом. В неё, с целью повлиять на выборы в США, подмешали ещё и фейк, что Илон Маск каждую неделю совещается с "путиным". Дальновидный Шольц предвидел этот пинг-понг и ещё с 14 сентября начал выстраивать встречную комбинацию, пообещав позвонить "путину" и создать из своих социал-демократов комиссию по примирению РФ с Украиной, историей и реальностью. После этого слетал 11 октября на саммит поэзии в Ашгабад, а 23 октября в Нью-Дели для встречи с Моди, досрочно покинувшим ради него саммит БРИКС.

Ощущения цейтнота и бесперспективности у кремлёвцев нарастает не только из-за их неудач в Казани, но и из-за войск КНДР в РФ. Вместо того, чтобы надрывно кричать из всех утюгов – обе армии отправились в великий поход на Украину и далее на Запад, и приглашают всех к ним присоединиться, кремлёвцы стыдливо молчат и делают вид, что всё это происки Запада.

Причина проста – кремлёвцы опасаются, что некоторые страны ЕС могут отправить подразделения на помощь Украине, ссылаясь на войска КНДР в РФ, а уходящий Байден проявит сказочную финансовую и оружейную щедрость. Де-факто что-то похожее сейчас и наблюдаем. Байден войск не пришлёт, но всё остальное даст почти без ограничений.

Уходящий Байден ещё более непредсказуем, чем вырисовывающийся Трамп. У Обамы в 2016 г., когда стало известно, что Клинтон проиграла, тоже резко поменялись взгляды на "замороженную" им российско-украинскую войну. Почтенный возраст Байдена, который ему хамски ставят в вину, это скорее плюс, чем минус. Джо Байден из президентов уходит прямо в историю и не думает о дальнейшей карьере, в отличие от Барак Обамы в 2016 г. Байден может напоследок стать не "хромой уткой", а ненадолго проснувшимся тигром.

Но этого ненадолго может с избытком хватить кремлёвцам, чтобы узнать, где и как зимуют раки.

Тигр, проснувшийся в Байдене, задаст новый тренд политике Белого дома в российско-украинской войне, и очень неприятный для кремлёвцев. Особенно в сочетании с позицией ЕС, продиктованной войсками КНДР в РФ и Украине. Эта "пересменка" в Белом доме не будет благостным временем для кремля, как там по традиции считали. Трамп или Харрис не смогут быстро сменить этот тренд, даже если захотят. Вопрос, а захотят и смогут ли.

Для того, чтобы захотели, кремлёвцы должны предложить им нечто привлекательное, а именно транзит власти в кремле и для начала частичный вывод войск РФ в качестве жеста "доброй воли". Можно предположить даже первый пункт их вывода – район Энергодара.

Естественно, без переговоров не обойтись. Так как истеблишмент США не хочет в них участвовать, есть такой у него пунктик, то посредником намечен Олаф Шольц. Поэтому он уже окучивает почву. На запасном пути под них стоит и "бронепоезд" Антонио Гутерриша. Поэтому в США и ЕС спокойно отнеслись к его поездке в Казань для того, чтобы сказать там о необходимости закончить российско-украинскую войну торжеством справедливости и по уставу ООН.

Отказ Зеленского принять Гутерриша в Киеве – это одна из импровизаций его офиса по теме цейтнота в кремле в ожидании глобальных подвижек. Из этого же серила и "План победы" из банальностей, затерявшаяся или вновь созданная атомная бомба, футболка об истинных размерах Московии, и замаячившая "Вовина тысяча" как калька с Юлиной и Витиной тысяч. Зеленский старается выглядеть ещё более "циничным бандеровцем", чем Порошенко. Но указ о переходе на зимнее время не подписал, чтобы до весны киевское и московское время совпадали. Однако Украина перешла на зимнее время и без его указа.

С футболкой и "Киевской Русью" вышло два комичных прокола. Зеленский появился в ней в не начавшийся отопительный сезон, поскольку Кличко запретил воду в Киеве греть до его указаний. Но Зеленскому в футболке было не холодно. Похоже, Кличко приравнял его офис к детскому саду и отопление включил. Мидовская Маша, впечатлённая тем, что Зеленский в футболке, а не в кофте из-за недосмотра Ермака и мамы, напрочь забыла две фундаментальные вещи из школьной программы. Во-первых, Киевская Русь – это такое же условное кабинетное название, как и Византия. Во-вторых, съезд князей в Любиче из дома Рюрика в 1097 г. аннулировал его за 50 лет до первого упоминания Москвы как форпоста в земле голяди под 1147 г. Даже Госдума ещё не отменила это решение Любечского съезда, подобно тому, как она отменила решение Верховного Совета СССР о возвращении Крыма в Украину. Мультфильм "Маша и Госдума против Рюриковичей" пока не отсняли.

Кроме словесного пинг-понга о переговорах, в который вслед за Кремлём и Банковой начали втягиваться мировые СМИ, есть и другой показатель того, что кремлёвцы осознают – они в цейтноте. Это профессор Соловей и его источники в кремле. Профессор уже зуб даёт, что с ноября и до весны в кремле начнётся транзит власти, и этот его вечный осенний прогноз, наконец, сбудется. Профессор уже не первую осень обещает этот транзит весной. Но даже мишустин весной 2023 г. остался премьером, а не был заменён сыном патрушева, как обещал профессор. Уход старшего патрушева на флот и увольнение шойгу профессор тоже не смог предвидеть. Появление войск КНДР в Курской области тоже не предвидел, а его предсказание о вторжении войск РФ в страны Балтии опять не сбылось даже в формате гибрида.

Всё это плюс сказание "О валдайском холодильнике" серьёзно обнуляют профессора Соловья в статусе почтового ящика для "утечек" из кремля. Но пинг-понг о переговорах и общий контекст показывают, кремлёвцы очень близки к тому, чтобы предложить Харрис или Трампу самое сакральное, что у них есть – "путина". Их надо только немного дожать, а это зависит от трёх факторов: проснётся ли в Байдене тигр, как сыграет сборная Европы в союзе с командой Южной Кореи и другими партнёрами, и от туманностей Банковой. У нынешних завсегдатаев Банковой просто талант разваливать даже самый идеальный план, но ярко снимать победные ролики и раздавать приятные обещания. Cinéma и есть синема, как это могло бы звучать на французском.