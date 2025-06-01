Піщані перлини: пляжні курорти Сінгапуру, які варто відвідати

Сінгапур, невелика острівна держава на південному кордоні Малайзії, славиться своїми вражаючими хмарочосами, сучасними торговими центрами та багатою культурною сценою. Проте Сінгапур також є ідеальним напрямком для пляжного відпочинку. З білосніжними піщаними пляжами, кришталево чистими водами та розкішними курортами Сінгапур пропонує незабутні можливості для тих, хто шукає релаксу та комфорту. Готуйтеся до хвиль, пальм і незабутніх вражень, адже Сінгапур чекає на вас із відкритими обіймами!

1. Shangri-La Rasa Sentosa

Місцезнаходження : Острів Сентоса, Сінгапур

: Острів Сентоса, Сінгапур Адреса : 101 Siloso Rd, Singapore 098970

: 101 Siloso Rd, Singapore 098970 Вебсайт : https://www.shangri-la.com/singapore/rasasentosaresort/

: https://www.shangri-la.com/singapore/rasasentosaresort/ Рейтинг: 4.5 ⭐

Shangri-La Rasa Sentosa – унікальний пляжний курорт на острові Сентоса, ідеальний для сімейного відпочинку та літніх відпусток. Розташований у обіймах теплого вітру та яскравого сонця, це справжній рай для любителів пляжного відпочинку та незабутніх вражень.

Це єдиний курорт у Сінгапурі, розташований лише за 100 метрів від пляжу. М’який пісок, чиста вода та ніжне сонце до ваших послуг.

Для сімей із дітьми Shangri-La Rasa Sentosa – ідеальний вибір. Курорт пропонує 454 номери з видом на море, басейни, пагорби або сади. Поки діти розважаються в дитячому клубі під наглядом аніматорів, ви відпочиваєте під пальмами.

Курорт має 6 ресторанів і барів із різноманітною кухнею – від середземноморської до азійської. Після активного дня на пляжі можна розслабитися в спа-центрі з масажами, сауною та гідромасажними ваннами.

Любите активний відпочинок? Курорт пропонує водні види спорту, гірки та басейни.

Shangri-La Rasa Sentosa – шикарний курорт у Сінгапурі для пляжного відпочинку. Насолоджуйтеся розкішшю, сонцем і морським бризом – тут ваша відпустка стане незабутньою.

2. Capella Singapore

Комфортна відпустка на пляжах Сінгапуру. Джерело: By Vitali Kalasouski from Pixabay Комфортна відпустка на пляжах Сінгапуру. Джерело: By Vitali Kalasouski from Pixabay

Місцезнаходження : Острів Сентоса, Сінгапур

: Острів Сентоса, Сінгапур Адреса : 1 The Knolls, Sentosa Island, Singapore 098297

: 1 The Knolls, Sentosa Island, Singapore 098297 Вебсайт : https://capellahotels.com/en/capella-singapore

: https://capellahotels.com/en/capella-singapore Рейтинг: 4.7 ⭐

Якщо ви шукаєте місце, де розкіш поєднується з природою, а комфорт – із безмежним океаном, Capella Singapore – ваш ідеальний вибір. Курорт розташований на острові Сентоса, оточений тропічною зеленню та морськими бризами. Тут ви можете прокидатися з видом на океан і спостерігати, як сонце занурюється у води Південно-Китайського моря ввечері.

Курорт пропонує розкішні вілли, люкси та резиденції. Кожен номер – це унікальний простір, що поєднує сучасний дизайн із традиційними елементами. Вілли з приватними басейнами, терасами та садами створюють атмосферу усамітнення.

У Capella Singapore на вас чекає новий гастрономічний досвід. Ресторан Cassia запрошує в подорож світом китайської кухні з вишуканими стравами та винами, а The Knolls пропонує середземноморську кухню з видом на басейн.

Спа-центр Auriga Spa пропонує унікальні процедури, засновані на місячних циклах. Пляжний відпочинок доповнюється близькістю до Universal Studios Singapore та інших визначних пам’яток острова Сентоса.

Capella Singapore – один із найкращих пляжних курортів Сінгапуру. Пориньте в атмосферу комфорту, гармонії та свободи моря – ваша подорож стане незабутньою!

3. Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa

Місцезнаходження : Острів Сентоса, Сінгапур

: Острів Сентоса, Сінгапур Адреса : 2 Bukit Manis Rd, Sentosa, Singapore 099891

: 2 Bukit Manis Rd, Sentosa, Singapore 099891 Вебсайт : https://www.sofitel-singapore-sentosa.com/accommodation/

: https://www.sofitel-singapore-sentosa.com/accommodation/ Рейтинг: 4.5 ⭐

Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa – ідеальне місце для виняткової відпустки в Сінгапурі з розкішним розміщенням, спа-процедурами та доступом до приватного пляжу. Розташований на острові Сентоса, цей курорт уособлює розкіш, комфорт і витонченість.

Курорт пропонує 174 розкішні номери та вілли, оформлені в сучасному тропічному стилі. Звідси відкриваються чудові краєвиди на море, ліс або сади. Курорт розташований за кілька хвилин ходьби від Tanjong Beach Club, одного з найкрасивіших пляжів острова, де можна розслабитися на білому піску та поплавати в чистих водах.

Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa – це не лише пляжний курорт. Тут є спа-центр із різноманітними процедурами, фітнес-центр, басейн у готелі та навіть поле для гольфу. Курорт пропонує різноманітні ресторани та бари, де можна насолоджуватися вишуканими стравами китайської, середземноморської та інших кухонь світу, а також коктейлями на тлі чудового заходу сонця.

Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa – ідеальне місце для пляжного відпочинку в Сінгапурі, будь то романтичний вікенд чи активна сімейна відпустка.

4. The Ritz-Carlton, Millenia Singapore

Найкращі курорти Сінгапуру для відпочинку. Джерело: By Ahmad Rizaldi from Pixabay Найкращі курорти Сінгапуру для відпочинку. Джерело: By Ahmad Rizaldi from Pixabay

Місцезнаходження : Марина Бей, Сінгапур

: Марина Бей, Сінгапур Адреса : Marina Bay 7, Raffles Ave., Singapore 039799

: Marina Bay 7, Raffles Ave., Singapore 039799 Вебсайт : https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/sinrz-the-ritz-carlton-millenia-singapore/

: https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/sinrz-the-ritz-carlton-millenia-singapore/ Рейтинг: 4.6 ⭐

The Ritz-Carlton, Millenia Singapore – справжня перлина серед пляжних курортів Сінгапуру, що пропонує комфорт, розкіш і найвищий рівень сервісу. Витонченість і елегантність простору курорту вражають із першого погляду. Кожен елемент відображає стиль і розкіш, створюючи атмосферу, у якій ви почуватиметеся особливим.

Курорт пропонує різноманітні номери та люкси, оформлені в сучасному стилі, з чудовими краєвидами на місто або море. Спа-центр пропонує процедури для здоров’я та краси, а фітнес-центр оснащений сучасним обладнанням. Басейн на даху – ідеальне місце для релаксу з приголомшливими краєвидами на місто та море.

Ресторани курорту славляться вишуканою міжнародною кухнею від відомих шеф-кухарів, а бари пропонують широкий вибір коктейлів і вин.

Розташування курорту дозволяє легко дістатися до визначних пам’яток, таких як Gardens by the Bay чи Сінгапурський музей мистецтв (SAM).

The Ritz-Carlton, Millenia Singapore – ідеальне місце для розкішного відпочинку в серці міста, де мрії про ідеальну пляжну відпустку стають реальністю.

5. W Singapore - Sentosa Cove

Місцезнаходження : Сентоса Ков, Сінгапур

: Сентоса Ков, Сінгапур Адреса : 21 Ocean Way, Singapore 098374

: 21 Ocean Way, Singapore 098374 Вебсайт : https://www.marriott.com/en-us/hotels/sinwh-w-singapore-sentosa-cove

: https://www.marriott.com/en-us/hotels/sinwh-w-singapore-sentosa-cove Рейтинг: 4.5 ⭐

W Singapore - Sentosa Cove уособлює енергію та стиль. Тематичний дизайн, натхненний природою та морськими елементами, наповнює кожен куточок готелю оригінальністю та яскравістю. Номери та люкси оформлені в сучасному стилі з яскравими акцентами та сучасним обладнанням, із краєвидами на море, місто або сусідні острови.

Курорт ідеально підходить для тих, хто шукає динамічних і активних розваг. Тут є спа-центр, фітнес-зал із сучасним обладнанням, а також екстремальні водні види спорту та скелелазіння. Ресторани та бари пропонують широкий вибір страв і напоїв, а яскравий нічний клуб на даху стане ідеальним місцем для вечірніх розваг і танців.

Курорт розташований за кілька хвилин ходьби від прекрасних пляжів і численних розваг Сентоса Ков.

W Singapore - Sentosa Cove – один із найкращих пляжних курортів Сінгапуру, який наповнить вашу відпустку яскравими кольорами та веселощами.

6. The Fullerton Bay Hotel Singapore

Розкішна відпустка в найкращих пляжних курортах Сінгапуру. Джерело: By Pexels from Pixabay Розкішна відпустка в найкращих пляжних курортах Сінгапуру. Джерело: By Pexels from Pixabay

Місцезнаходження : Марина Бей, Сінгапур

: Марина Бей, Сінгапур Адреса : 80 Collyer Quay, Singapore 049326

: 80 Collyer Quay, Singapore 049326 Вебсайт : https://www.fullertonhotels.com/fullerton-bay-hotel-singapore

: https://www.fullertonhotels.com/fullerton-bay-hotel-singapore Рейтинг: 4.7 ⭐

The Fullerton Bay Hotel Singapore із видом на затоку Марина Бей пропонує розкішне розміщення та ресторани на набережній. Готель поєднує класичний і сучасний стиль Fullerton, пропонуючи 100 просторих номерів і люксів із вишуканим оздобленням і стильними меблями. Величезні вікна від підлоги до стелі відкривають приголомшливі краєвиди на затоку та набережну.

Курорт пропонує першокласні зручності, включно з відкритим басейном із панорамними краєвидами, фітнес-центром і спа. Ресторани готелю пропонують різноманітну світову кухню.

The Fullerton Bay Hotel Singapore – ідеальне місце для розкоші та комфорту, де історія поєднується з сучасністю.

7. The Barracks Hotel Sentosa

Місцезнаходження : Острів Сентоса, Сінгапур

: Острів Сентоса, Сінгапур Адреса : 2 Gunner Ln, Singapore 099567

: 2 Gunner Ln, Singapore 099567 Вебсайт : https://www.thebarrackshotel.com.sg/

: https://www.thebarrackshotel.com.sg/ Рейтинг: 4.8 ⭐

The Barracks Hotel Sentosa – історична будівля, перетворена на розкішний готель із басейнами та ресторанами. Це втілення елегантності та розкоші серед пляжних курортів Сінгапуру.

Готель пропонує розкішні номери та люкси, оформлені з винятковим смаком, що поєднують сучасні зручності з елементами колоніальної епохи. Просторі номери з високими стелями, комфортними ліжками та розкішними ванними кімнатами створюють атмосферу затишку.

Відокремлений басейн, оточений тропічною зеленню, забезпечує спокій і релакс. Пляж розташований за кілька хвилин ходьби. Курорт пропонує безкоштовний трансфер до ключових локацій Сентоси, а також близькість до Universal Studios Singapore і Gulf Gardens.

Ресторани готелю пропонують вишукану світову кухню з місцевих інгредієнтів, а на відкритій терасі можна насолоджуватися коктейлями з видом на пейзажі.

The Barracks Hotel Sentosa – найкращий пляжний курорт Сінгапуру, де розкіш поєднується з комфортом і стилем.

8. Amara Sanctuary Resort Sentosa

Комфортні шале на пляжах Сінгапуру. Джерело: By dodejung from Pixabay Комфортні шале на пляжах Сінгапуру. Джерело: By dodejung from Pixabay

Місцезнаходження : Острів Сентоса, Сінгапур

: Острів Сентоса, Сінгапур Адреса : Sentosa Island, 1 Larkhill Rd, Singapore 099394

: Sentosa Island, 1 Larkhill Rd, Singapore 099394 Вебсайт : https://sentosa.amarahotels.com/

: https://sentosa.amarahotels.com/ Рейтинг: 4.3 ⭐

Amara Sanctuary Resort Sentosa – ідеальне місце для спокійного пляжного відпочинку в оточенні природи та розкоші. Курорт пропонує різноманітні номери та вілли, оформлені в сучасному стилі з елегантністю. Приватні басейни, балкони або сади забезпечують спокій і усамітнення.

Курорт має прекрасні пляжі з м’яким піском і чистими водами, а також басейн із солоною водою та комфортні шезлонги.

Amara Sanctuary Resort Sentosa – оаза спокою та розкоші в серці природи острова Сентоса, де ваша відпустка стане незабутньою.

9. Resorts World Sentosa

Місцезнаходження : Острів Сентоса, Сінгапур

: Острів Сентоса, Сінгапур Адреса : 8 Sentosa Gateway, Singapore 098269

: 8 Sentosa Gateway, Singapore 098269 Вебсайт : https://www.rwsentosa.com/

: https://www.rwsentosa.com/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Resorts World Sentosa – преміальний курорт на острові Сентоса, що займає 49 гектарів і пропонує незабутні враження:

Universal Studios Singapore : зануртеся у світ Голлівуду з атракціонами та персонажами.

: зануртеся у світ Голлівуду з атракціонами та персонажами. S.E.A. Aquarium : один із найбільших акваріумів у світі з понад 100 000 морськими мешканцями.

: один із найбільших акваріумів у світі з понад 100 000 морськими мешканцями. Dolphin Island : зустрічі з дельфінами та можливість поплавати з ними.

: зустрічі з дельфінами та можливість поплавати з ними. Adventure Cove Waterpark: водні гірки, хвилі та атракціони для всієї родини.

Курорт славиться шістьма унікальними готелями та ресторанами світового класу. З 2011 року він отримує нагороду "Best Integrated Resort" на TTG Travel Awards в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Resorts World Sentosa – справжній рай для тих, хто шукає пригоди, розкіш і незабутні враження.

10. Dusit Thani Laguna Singapore

Екзотична відпустка в пляжних курортах Сінгапуру. Джерело: By Adam from Pixabay Екзотична відпустка в пляжних курортах Сінгапуру. Джерело: By Adam from Pixabay

Місцезнаходження : Сентоса, Сінгапур

: Сентоса, Сінгапур Адреса : 11 Laguna Golf Green, Singapore 488047

: 11 Laguna Golf Green, Singapore 488047 Вебсайт : https://www.dusitthanilagunasingapore.com/

: https://www.dusitthanilagunasingapore.com/ Рейтинг: 4.3 ⭐

Dusit Thani Laguna Singapore – розкішний курорт на території знаменитого Laguna National Golf Resort Club, за 10 хвилин від аеропорту Чангі та 15 хвилин від центру міста. Курорт пропонує 198 шикарно оформлених номерів і люксів, вісім басейнів, а також приміщення для зустрічей і заходів.

Гості мають привілейований доступ до двох чемпіонських полів для гольфу: Masters і Classic. Курорт також пропонує ресторани світового класу, тенісні корти та оздоровчий центр Devarana Wellness.

Dusit Thani Laguna Singapore – ідеальний вибір для тих, хто шукає пригоди, релакс і незабутні враження в оточенні природи Сінгапуру.

Висновок

Найкращі пляжні курорти Сінгапуру пропонують неперевершені краєвиди, розкішні зручності, вишукану кухню та спокій для безтурботної відпустки. Чи шукаєте ви романтичну атмосферу, сімейні розваги чи відпочинок під сонцем, пляжні курорти Сінгапуру стануть ідеальним вибором. Плануйте свою наступну відпустку в Сінгапурі та подаруйте собі незабутні враження в цій чарівній дестинації!