Перспективи спогадів Бернса про зустріч із Наришкіним

У розпал президентської кампанії в США директор ЦРУ Вільям Бернс навіщось нагадав усім про свої переговори з главою СЗР наришкіним в Анкарі в середині листопада 2022 р. за посередництва Ердогана.

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Бёрнс не сказал ничего такого, что не было бы известно раньше. Би-Би-Си написала об этом 15 ноября 2022 г. и сообщала, что переговоры закончились 14 ноября, и что основной темой встречи были риски применения РФ ядерного оружия в Украине, а не условия мира или перемирия. Публикация в Би-Би-Си показывает, ЦРУ сразу поделилась информацией с британской МИ-6. Сейчас ЦРУ вновь прибегло к помощи МИ-6 и британского "Времени финансов", в студии которого смогли публично побеседовать Бёрнс и Роберт Мур, глава МИ-6.

К беседе Бёрнса и Мура нельзя применить формулу – бойцы вспоминают минувшие дни, поскольку война ещё не окончена. К тому же, главы обеих разведок не те, кто просто так выходят на прессу. У них иное амплуа, чем у Буданова, и тема ядерной войны, – это не выпить кофе в Ялте. Если они вышли с этой темой, то есть причины.

Би-Би-Си и теперь сам Бёрнс называют причиной тех переговоров уход рашистов 11 ноября из Херсона и со всего правобережья Херсонской области, которую в сентябре Кремль объявил своей конституционной территорией. Это создавало оправдание Москве для нанесения ядерного удара по Украине.

В кремле тогда соорудили схему – в 1945 г. США принудили двумя ядерными бомбами Японию к капитуляции, и мы тоже так хотим. Этот нарратив РФ крутила на пробу и после встречи глав ЦРУ и СВР в Анкаре. Если американцам тогда можно было, то почему нам сейчас нельзя, патетически взвывали в РФ.

Но кремлёвцы, когда соорудили и пытались протолкнуть эту схему, проигнорировали многое. В результате их ядерный шантаж плавно сошёл на нет.

Проигнорировали, прежде всего, военный аспект. Ещё США отказались закончить по такому сценарию Корейскую войну, сбросив два-три десятка ядерных бомб на китайскую армию, которая де-факто и воевала с ними в финале. Отказались, так как это не вело к капитуляции Политбюро КПК, в отличие от императора Японии. Повторить сценарий было нельзя, притом, что десяток ядерных бомб у Сталина можно было игнорировать.

Нанесение РФ в ноябре 2022 г. одного-двух ядерных ударов по территории Украины в военном аспекте ситуацию стратегически не изменило бы. Особенно в условиях, когда в генштабах Украины и РФ отказались от вековой практики собирать армии на одном поле, как Кутузов с Наполеоном под Бородино. Политический эффект в Украине и мире от этой ядерной вылазки тоже был бы обратным ожиданиям Москвы. Ещё одна Буча, но ядерная. Даже Китай и Куба не смогли бы это не осудить, а Зеленский не смог бы вернуться к тем условиям, которые Москва продиктовала ему в Стамбуле. Администрация Байдена после такого тоже не могла бы продолжать говорить, что Будапештский меморандум – пустая бумажка, мы ничего Украине не обещали. Вашингтон оказался бы в ситуации, когда он должен или вернуть Украине ядерное оружие, или вступить в войну с РФ, не обязательно ядерную, и довести её до капитуляции Москвы.

Следовательно, ограниченный ядерный удар по Украине, которым Москва угрожала с лета 2022 г., не только не позволял кремлёвцам достичь своих целей, но и кардинально ухудшал для них всю ситуацию. Расчёты Москвы, что такой ядерный удар по Украины станет сигналом для её потенциальных союзников к началу глобальной войны, были явно завышенными.

Таким сигналом мог бы стать ядерный удар по Британии, которую в РФ в апреле-мае 2022 г. каждый день обещали отправить на дно морское из-за того, что Борис Джонсон сорвал парафирование стамбульского соглашения. Мог, но вряд ли бы стал. Даже Ким Третий предпочёл бы посмотреть, утонет Британия или нет, и что вообще из этого выйдет, прежде чем атаковать Южную Корею. Иранская теократия и китайские коммунисты тоже вряд ли бы спешили с войной.

Сценарии начала первой и второй мировых войн, когда стоило выстрелить кому-то одному, чтобы подключились другие, явно не обещали сработать в 2022 г. Нарышкин, отправляясь на встречу с Бёрнсом, должен был это учитывать и заодно все возможные сценарии ответов. В том числе появление надписи "Бей русских, спасай людей!" на здании ООН и исключение РФ из неё. Если учитывал, то блефовал на грани фола. Если не учитывал, то значит тупой.

В итоге после встречи в Анкаре ЦРУ с СВР эпидемия ядерного шантажа в РФ пошла на спад. Для поддержания темы Москва поочерёдно сообщала о своих выходах из разных договоров о ядерном и обычном оружии и называла это их "приостановкой". Но на фоне разложения и смерти международного права эти заявления впечатляют только юристов, так как становится очевидным, юриспруденция – это в лучшем случае подотрасль психологии, а не отдельная наука. Глава МАГАТЭ Гросси, обнимающийся в Энергодаре с рашистский администрацией Запорожской АЭС – это ближе к стокгольмскому синдрому, чем к наукам о суверенных законах природы и общества.

Сейчас Вашингтон и Лондон вернулись к основной теме ноября 2022 г. минимум по пяти причинам. А именно: выборы в США, саммит БРИКС в Казани, где Москва будет призывать к глобальной войне Юга с Севером, занятие ЗСУ исконно украинского местечка Суджа с окрестностями, из-за боязни кремлёвцев наступления ЗСУ с выходом к Крыму и из-за кампании о грязной ядерной бомбе, которой Украина на днях ударит где-то по армии РФ.

Кампанию о "грязной бомбе" кремлёвцы начали сразу после занятия Суджи, но никак не определятся, куда именно будет нанесён удар. Называют три места – Курская область, в частности Курская АЭС, Запорожская АЭС, и где-то по "линии суровикина" в Херсонской или Запорожской области, чтобы выйти к Крыму. Смысл этой кампании – Украина нанесла удар пусть "грязной", но ядерной бомбой по РФ, а потому та имеет право ответа "чистой" ядерной бомбой. Ещё один наглядный пример того, что юриспруденция – это подотрасль психологии и заложница чьих-то настроений.

Эта кампания в стиле лукашенко, – я покажу, откуда готовился удар, что и насторожило Вашингтон с Лондоном, заподозривших, Москва опять берётся за старое. Поэтому Бёрнс и напомнил кремлёвцам об аргументах и сценариях, которые в 2022 г. изложил нарышкину. Объективно ничего не изменилось, кроме новой подводки, которую московские юристы сочинили кремлю для обоснования ядерного удара по Украине. В этой подводке приоритет у взрыва "грязной" бомбы в Курской или смежных областях, поскольку они давно, а не вчера присоединённые к Московии новые регионы.

Для кремлёвцев идеально было бы заявить, Украины прикрутила "грязную" бомбу к американской ракете с дальностью полёта 300 км, и та была сбита ПВО где-то в полях между Воронежем и Саратовом. Но Остин на Рамштайне 6 сентября сказал, что США таких ракет не дадут. Шольц ещё в июне отказался передавать свои, а Белый дом в конце августа попросил не делать этого добрых британских лейбористов. Поэтому обвинить одним махом Украину и кого-то из НАТО в нанесении "грязного" ядерного удара по РФ не получается.

В результате исчезает и возможность пожаловаться в Казани на ядерный удар от НАТО и призвать к глобальной войне. Жаловаться Эфиопии и другим члена БРИКС в Казани на ядерные украинские дроны и призывать к глобальной войне с Западом – это потерять уважение к РФ не только у Эфиопии, но даже у хунт Мали и Нигера. Обе хунты и так уже разорвали дипотношения с Украиной, и в Москве просто не знают, чего от них ещё можно потребовать. С Францией у них отношения просто испорчены, но война ей не объявлена, а Нигеру удалось испортить их ещё и с США. Де-факто Москва уже исчерпала возможности вовлечь в войну хунты Мали и Нигер, которые во второй мировой войне формально были союзниками Гитлера как колонии Франции, подписавшей с ним мир. Сталин в 1940 г. тоже признал "вишистский режим" во Франции и установил с ним дипотношения.

Но предусмотрительное НАТО пошло дальше напоминания о встрече в Анкаре и стало предлагать РФ переговоры. Сначала Би-Би-Си пригласило Зеленского сделать заявление, что он хочет пригласить РФ на Второй саммит мира, который, возможно, пройдёт в Индии. Затем его пригласили в Германию на Рамштайн, где он сделал аналогичное заявление и 6 сентября побеседовал с Шольцем. После этого через два дня Шольц тоже заявил, что РФ может участвовать во Втором саммите мире. Также стало известно, в Москву 10 сентября летит Аджит Доваль, советник Моди, которого называют индийским Джеймсом Бондом, чтобы провести консультации о переговорах РФ с Украиной. Де-факто, Москву, впавшую после Суджи в отрицание переговоров, опять завлекают в "переговорную яму", как выразился медведев, радуясь входу ЗСУ в Курскую область.

Вполне очевидно, одна из главных тем переговоров – гарантии Украине от очередного нападения РФ. Есть три основных и самостоятельных реалистичных варианта и один полуфантастический.

Реалистичные. Первый, принятие Украины в НАТО. Второй, восстановление Украиной статуса государства с ядерным оружием. Третий, роспуск государственного образования РФ. Все три совместимы между собой.

Полуфантастический – внутренние трансформации в РФ без её полного роспуска. Так как кремлёвцы запустили через телеграм-канал Центра "Досье" пучок информации об итогах жизни "путина" с Кабаевой и никуда не делся профессор Соловей, то этот вариант тоже может перейти в разряд реалистичных. Разумеется, после выборов в США и, если правительство США окажется под контролем республиканцев. Если президентом станет Харрис, а у республиканцев не будут контрольного пакета в обеих палатах Конгресса, то кремлёвцы займутся имитацией транзита. Тогда этот вариант из полуфантастики совсем уйдёт в разряд фантастики.