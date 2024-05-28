Пекін видав Москві 'дорожню карту' для прийняття РФ у васали

Поїздку 16-17 травня до Пекіна натовпу з "путіним" популярно порівнювати з поїздками в Золоту Орду за ярликом Олександра Невського, а потім московських, рязанських, тверських та інших заліських князів протягом 200 років. Але порівняння сильно кульгає, оскільки Пекін не поспішає приймати РФ у васали, тому й не дав ярлик "путину". Навіть чаєм до ладу не напоїв. Московитам треба ще багато зробити, щоб китайці погодилися вважати їх своїми васалами і дали "путіну" ярлик на велике князювання.

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Проблема в том, что Пекин, беря московитов в вассалы, берёт на себя и обязательство защищать их от Украины и НАТО. Но такое Пекину не надо, во всяком случае, в данный момент. Кто корову доит, тот её и охраняет. Иначе это корове неинтересно. В вассалы идут ради покровительства и защиты. Вассалитета без обязательств сюзерена по защите не бывает. Английское слово "протекторат" наиболее точно передаёт этот тип отношений. Но в вассалы не берут тех, от кого пользы как с козла молока, а хлопот по защите много. В Пекине сейчас видят в РФ именно такого козла, скандального и бодливого, а пользы от него – клок шерсти. Поэтому не торопятся принять в вассалы и тем более выдать "путину" ярлык на великое княжение, если следовать исторической аналогии.

Ярлыки на великое княжение, которые Чингизиды выдавали залеским князям, были справкой о том, что получатель является старшим в роду Рюриковичей, смотрящим за остальными и территорией, с которой обязан платить дань. В залеских летописях эту дань называли "выходом" и "упоминками" для "великого царя татарского". Чингизиды решили, так проще, чем держать баскаков по городам, самим собирать дань и напрямую заниматься менеджментом. Типичная модель рэкета с экономией на управленческом аппарате.

Естественно, что рэкетир обязан охранять корову от других желающий её подоить. Но желающих подоить будущую Московию и остальное Залесье не было, за исключением самих мятежных татар типа хана Нагая и Орды Перекопской. Не было по причине того, что Залесье было географическим зажопьем, и ни крестоносцы, ни датчане со шведами, и даже литовцы захватывать и доить его не планировали. Новгородская республика вошла в союз с немецкой Ганзой и откупалась малой денежкой от Ивана Калиты и его потомков, покупавших в Сарае великокняжеский ярлык. Со временем среди Чингизидов начались такие семейные разборки, что до Новгорода им стало ещё меньше дел, чем Пекину до колхоза лукашенки.

В этой системе отношений Александр Невский и московские князья периодически слали в Орду жалобы, что народ бунтует и майданит, упоминки тебе платить не хочет, а некоторые князья паскудят твоё светлое имя. В общем, Великий царь, введи войска, а мы тебе подсобим и Смоленск возьмём. Эпическое собирание русских земель производилось татарской саблей.

Попытка Москвы вернуться к подобной модели отношений становится всё очевидней по мере того, как оседает туман над поездкой "путина" в Пекин.

Как и предполагалось, московская толпа ездила в Пекин именно с просьбой принять РФ в вассалы Китая и взять под "высокую царскую руку", так как дела у неё плохи. Вероятно, по этой причине был уволен из министров шойгу и возведён в статус члена путинского Политбюро, ответственного за вооружение и войну. Шойгу считают проводником влияния Китая. Во всяком случае, переговоры в КНДР и с китайцами о поставках военных товаров вёл именно он. Его новое назначение выглядит намерением расположить к себе Пекин, а явка большой толпой – демонстрацией, что мы все готовы стать твоими как шойгу. Только возьми нас под свою крышу.

Вторжение 10 мая в Харьковскую область за пять суток до московского десанта в Пекин должно было убедить китайцев срочно принять РФ, поскольку она в силе и может помочь с овладением Тайванем. Если потребуется, то и рядом других островов. Демонстрация, что русские готовы отправиться туда, куда пошлёт их председатель Си, – это политическая составная вторжения на Харьковщину. Возможно, более важная для кремлёвцев, чем его военные составные – растягивание фронта, создание "буферной зоны" и другое.

Но председатель Си отказался принять РФ в вассалы прямо сейчас и вместо этого нарисовал длинную "дорожную карту". Так как эта "карта" действительно длинная, то Москве нечем похвастаться и её победные реляции свелись к хрящикам, топинамбуру и бессодержательной трескотне. Ряд пунктов этой "дорожной карты" уже очевидны.

Прежде всего, война с Украиной – это для Пекина не тема для разговора о принятии РФ в вассалы. В Пекине на неё смотрят как Орда смотрела на войну московского княжества с тверским или рязанским, – внутренние разборки, не более того. Пусть пока повоюют. Если надо будет, то вмешаемся и кого-то поддержим, не обязательно Москву. Поэтому до января 2023 г. Пекин демонстрировал полное безразличие к российско-украинской войне, пока не пришёл к выводу – ситуация действительно глобально изменилась и этим можно и нужно воспользоваться в своих интересах.

Но как именно, в Пекине имели самые смутные представления. Несколько визитов Макрона, Шольца и еврокомиссаров кое-что прояснили, а прогулка Си Цзиньпина с Джо Байденом по садику в Сан-Франциско в ноябре 2023 г. сделала картину более объёмной. Приезд 16 мая московской толпы стал финальным штрихом в ней и Си Цзиньпин выдал следующую "дорожную карту".

Пункт № 1 и, вероятно, самый основной сейчас для Пекина. Военные успехи Москвы зимой-весной 2024 г. не имеют значения для Китая. Для него имеет значение прямое столкновение армии РФ с армией одной из европейских стран, чтобы посмотреть, что предпримут ЕС и НАТО. Пока этого не произойдёт принятие РФ в вассалы будет идти очень медленно.

Этот пункт крайне важен для Пекина по многим причинам, а не только из желания убедиться, что русские готовы умирать толпами по приказу председателя Си. Среди этих причин и мелочное желание наказать Литву и Эстонию за выход из проекта "Пояс и путь". Особенно Литву, которая не только вышла в мае 2021 г. из него, но и открыла в декабре в Вильнюсе представительство Тайваня. Это привело к снижению уровня дипотношений Китая с ней и к обращению Литвы к ЕС с просьбой о защите от экономического и другого давления Пекина. Великобритания, Германия, Франция и США 31 декабря 2021 г. обещали Литве защиту от санкций Китая, лидеры которого любят осуждать экономические санкции как метод.

Желание Пекина наказать Литву и Эстонию коррелирует с желанием Москвы захватить их и Латвию. "Расея" как империя невозможна без стран Балтии и Украины – это старая аксиома. Так как РФ после вторжения 24 февраля де-факто проиграла Латвии и Эстонии "портовую войну", которую сама начала в 2018 г. и втянула в неё лукашенку, то у старой аксиомы для Москвы появилась новая актуальность.

Для Пекина интересно узнать, может ли армия РФ оккупировать хотя бы одну из стран Балтии, а не то, смогут рашисты захватить Харьков или нет. Пекин хочет увидеть реакцию мира на это в аспекте своего возможного нападения на Тайвань. Си Цзиньпин по личному опыту знает возможности армии КНР и не склонен их переоценивать. Как результат – в Москве рисуют новую карту границ с Финляндией и странами Балтии, затем стирают её, и устраивают провокации против Эстонии на пограничной реке Нарва. Этим РФ стремится заслужить благосклонность Пекина и выполнить его задание, но знает, что неосторожные шаги будут иметь для неё тяжёлые и необратимые последствия.

Прежде всего, рухнет вся выстроенная с большим трудом после вторжения в Украину торговля через порты Латвии и Эстонии подсанкционными товарами и лесом между ЕС и странами Центральной Азии и Казахстаном. Москва может объявить это своей победой над портами Латвии и Эстонии в войне 2018 г. Но это будет Пиррова победа, поскольку порты Ленинградской области, в отличие от них, закроются совсем, так как РФ не сможет пользоваться Балтийским море даже под чужим флагом, и таёжный кедр из Кыргызстана придётся возить в Европу через Китай вокруг Африки. Это может произойти в результате даже не военного столкновения, а какой-либо слишком гнусной провокации РФ. После этого можно смело нападать на страны Балтии, вот только зачем, если Балтийское море закрыто и для его открытия армии РФ придётся идти до Варшавы, если не до Ла-Манша.

Пекин такой сценарий вполне устраивает, он даже снарядов даст, но официально будет говорить, что он за мир во всём мире и против любых блоков и санкций. Пока Пекин хочет лишь посмотреть, а не устраивать синхронные вторжения своей армии на Тайвань и армии РФ в страны Балтии и Польшу. Об этом он будет думать лишь когда примет РФ в вассалы. Пекину не нужна неороссийская империя от Владивостока до Лиссабона, которая начнёт рассказывать ему про исконно русскую землю – Маньчжурию с Порт-Артуром и бороться за воссоединение "внутренней" Монголии с "внешней".

В свою очередь Москве в данный момент от Пекина нужна, прежде всего, поддержка в проведении своей альтернативной конференции саммиту мира в Швейцарии. В результате в "дорожной карте" возник пункт № 2.

Пункт № 2 – в Пекине пообещали московитам поддержать их идею "двух Корей" для Украины, но при условии, что они вычеркнут пять областей Украины из конституции РФ. Пекин ссылается на то, что он не присоединил Северную Корею к Китаю, притом, что в войне за неё потерял 400 тыс. солдат и имеет на границе с ней автономную Корейскую область. Поэтому требует от Москвы сделать то же самое, так как принцип суверенитета и границ – это святое, иначе как претендовать на Тайвань. В результате пункт о суверенитете Украины стоит с января 2023 г. первым в китайской мирной позиции и удалять его Пекин не намерен.

Спорить с китайскими юристами в этом случае бесполезно, особенно тем, кто хочет стать их вассалом. Вся история Китая – это отчасти спор философов-конфуцианцев с юристами, который временами прерывали монголы, маньчжуры и новые идеи из Европы – христианство, национализм, марксизм и т.д. Позиция Пекина однозначна – хотите владеть Украиной, заключайте с ней договор о "союзном государстве", как с лукашенкой, но все территории ей верните.

В результате Москва стала делать то, что велит Пекин. Объявляет о восстановлении пограничного режима на границе с оккупированными Донецкой и Луганской областями. Причём сурового – обещает расстреливать без предупреждения в 200 м от неё. Говорит, в целях борьбы с диверсантами, но какие диверсанты после 10 лет оккупации и зачисток из русского гестапо. Реанимирует януковича и везёт его в Минск на совместный инструктаж с лукашенко. Януковича ещё привезут в Казань на саммит БРИКС и будут называть там президентом Украинской ССР. Теоретически Москва должна до октября вычеркнуть пять областей из конституции РФ, если хочет угодить Пекину, и вручить их януковичу вместе с красно-голубым флагом. На радостях он подарит ей Крым, может быть Москва уговорит как-нибудь Пекин согласиться на это.

На практике дальнейшее поведение Москвы будет зависеть от того, что решат сделать на саммите в Швейцарии и от ситуации в самой РФ. Аресты и увольнения генералов – показатель того, насколько реально в кремле опасаются выступлений военных.

Естественно, что в "дорожной карте" есть пункт № 3 об экономике, куда же без неё. Естественно, что торговля как двигатель рыночной экономики должна расти и развиваться. Поэтому публикации в СМИ РФ и КНР о её сокращении весной этого года в сравнении с весной 2023 г. больше похожи на дезинформацию, чем на правду.

В этом пункте два основных требования – рынок РФ должен быть открыт для любых товаров из Китая, и китайцы должны вести бизнес в РФ почти без ограничений. Когда Москва оба эти условия выполнит де-юре и де-факто, то тогда РФ торжественно примут в вассалы. Отчасти это похоже на процедуру принятия в Евросоюз. Результат – знаменитый плач директора "Автоваза" о грядущей гибели в РФ собственного производства легковых автомобилей.

На встрече в Пекине произошло также окончательное решение вопроса о развороте труб РФ с запада на восток. Никто уже ничего разворачивать не будет и строительство газопровода с Ямала в Китай через Монголию отвергнуто навсегда. Вместо него кандидату в вассалы предложено построить сеть терминалов для приёма сжиженного газа вблизи Владивостока и оттуда проложить трубы в Китай, а газ с Ямала возить танкерами под прикрытием ледоколов. Вполне логичное решение с тем уточнением, что организовать это всё должен сам кандидат, а китайцы войдут в проект на финальном этапе, поскольку ещё сами не знают, насколько это для них актуально. Пока стоимость проекта оценивают в 7,7 млрд. долларов. Для сравнения – "Северный поток-2" официально обошёлся в 10 млрд.

Легко назвать РФ вассалом Китая, но в реальности кремлёвцам ещё работать и работать для получения этого статуса.