Париж та Airbnb: 12 найкращих квартир для бронювання у французькій столиці

Готелі французької столиці можуть бути одними з найкращих у світі, але перебування в них може серйозно вдарити по вашому гаманцю, особливо якщо ви хочете жити в самому серці міста, поруч із визначними пам’ятками. Саме тут на допомогу приходить Airbnb у Парижі. Сьогодні популярний сервіс налічує понад шість мільйонів оголошень по всьому світу, тож знайти найкращий варіант може бути дещо трудомістким. Щоб уникнути цього, ознайомтеся з нашою добіркою житла в Парижі через Airbnb. Від розкішних апартаментів у центрі міста з видом на Ейфелеву вежу до дуплексів із терасами на даху — усе для ідеального відпочинку завдяки вдало підібраному житлу. Відчуйте смак життя в рожевому — "la vie en rose", як кажуть французи!

1. Апартаменти з видом на Ейфелеву вежу

Ейфелева вежа у всій своїй красі. Джерело: Image Nuno Lopes/Pixabay Ейфелева вежа у всій своїй красі. Джерело: Image Nuno Lopes/Pixabay

Серед найпопулярніших і найкращих Airbnb у Парижі, Франція, ці чудові апартаменти розташовані за десять хвилин ходьби від площі Трокадеро. Окрім ідеального розташування, квартира прекрасно мебльована та оформлена всередині. Вона має два поверхи, з’єднані вигнутими сходами в стилі ар-деко, а меблі стильні та незвичайні. Апартаменти розраховані на чотирьох гостей і мають дві спальні. Найбільшої уваги заслуговує простора тераса. Уявіть собі: вечірній Париж, найсмачніше вино, мерехтіння Ейфелевої вежі та фантастична річка Сена... Кращого романтичного відпочинку не побажаєш! Єдина проблема — ці апартаменти Airbnb у Парижі потрібно бронювати дуже заздалегідь, адже через надзвичайну популярність цього варіанту житла черга може бути довгою.

2. Двоповерхові апартаменти у Ванвесі

Ці стильні мінімалістичні апартаменти — найкращий вибір Airbnb у Парижі для тих, хто шукає трохи більше спокою та приватності. Однак дуплекс у комуні Ванвес межує з центром столиці, тож ви зможете досліджувати найцікавіші класичні пам’ятки, не витрачаючи багато часу на дорогу. Квартира має одну спальню та розрахована на двох осіб. Ліжко king-size розташоване навпроти великих вікон, із яких відкривається вид на прекрасну церкву Ванв. Гості мають доступ до затишного внутрішнього дворика з садовими меблями, де особливо приємно пити каву на свіжому повітрі. Виставковий центр Порт де Версай знаходиться за десять хвилин ходьби від дуплексу. Монпарнас або Версаль можна дістатися за 5 хвилин поїздом.

3. Розкішний будинок біля Королівського палацу

Цей Airbnb у Парижі, Франція, єдиний у своєму роді в столиці, занесений до списку історичних пам’яток. Будівля була зведена кардиналом Рішельє у 1639 році, тож це чудовий вибір для тих, хто хоче якомога ближче доторкнутися до багатої французької спадщини. Апартаменти мають шість спалень, дві з яких — головні люкси, та п’ять ванних кімнат. Вони можуть комфортно розмістити до 12 гостей. Особливої уваги заслуговує дивовижна вітальня зі скляним дахом, із якої відкриваються захоплюючі краєвиди на Королівський палац і Лувр. У будинку є простора їдальня з мармуровим столом, а також повністю обладнана кухня. Один із найкрутіших Airbnb у Парижі мебльований високоякісними золотими меблями та оснащений усіма необхідними пристроями, такими як кавоварка, посудомийна машина, фен тощо.

4. Апартаменти в Іль-де-Франс

Ніхто не може заперечити статус французької столиці як одного з найстильніших і найвишуканіших місць у світі. Тож, приїжджаючи сюди, хочеться відчути цей шик у всьому — від пам’яток до місця, де ви зупинитесь під час відпустки. Один із найкращих Airbnb у Парижі розташований у модному регіоні Іль-де-Франс. Шпалери з яскравими візерунками, плюшева оббивка диванів і крісел, десятки сміливих дизайнерських речей роблять ці апартаменти унікальним місцем. Розташована в будівлі XIX століття в самому серці історичного регіону, квартира дозволяє зручно дістатися до найвідоміших французьких пам’яток і цікавих місць, зокрема:

Лувр;

Паризька опера;

Ле Бурже;

Виставковий парк Вільпент;

Єлисейські поля тощо. Особливо варто прогулятися вздовж каналу Сен-Мартен. Тут є велика кількість художніх галерей, ювелірних бутиків і вінтажних магазинів, де можна знайти справжні скарби. Апартаменти з трьома спальнями розраховані на вісім гостей. У квартирі є стильна їдальня у французькому стилі та добре обладнана кухня.

5. Студія для романтичного вікенду біля Лувру

Найвідоміший музей Франції. Джерело: Image Leonhard Niederwimmer/Pixabay Найвідоміший музей Франції. Джерело: Image Leonhard Niederwimmer/Pixabay

У Парижі сервіс Airbnb пропонує безліч варіантів розміщення. Якщо ви хочете пізнати столицю як "Місто світла", радимо обрати цю квартиру. Буквально наповнена світлом, ця простора студія розташована в самому серці Першого округу. Єлисейські поля, Лувр, площа Згоди та інші визначні туристичні місця знаходяться за кілька хвилин ходьби. Через дорогу — станція метро Тюїльрі, названа на честь однойменного саду. Студія з величезними вікнами та однією спальнею може розмістити двох гостей. Квартира оформлена меблями в стилях ампір, ар-нуво, Людовіка XV і Людовіка XVI. Це місце для проживання в Парижі через Airbnb ідеально підходить для пари, яка планує романтичну відпустку та вперше досліджує французьку столицю. Приємний бонус — безкоштовне шампанське для гостей.

6. Апартаменти в стилі поп-арт у серці столиці

Париж і Airbnb — найкраще поєднання для тих, хто хоче відчути атмосферу Міста кохання, познайомитися з французами та спробувати пожити хоча б кілька днів у їхньому стилі. Привітні господарі Філіпп і Алія пропонують розміщення у своєму сучасному та комфортному будинку. Подружжя радо спілкується з гостями та завжди запрошує їх на келих вина, тож ви почуватиметеся як удома. Квартира має вдале розташування, адже знаходиться в Другому окрузі, у самому серці столиці. Одна з найвишуканіших і найжвавіших вулиць, Монторгей, лише за кілька хвилин ходьби від вашого тимчасового дому. Тут ви знайдете безліч кафе та ресторанів, оперний театр, а також лінії метро. Алія та Філіпп пропонують забронювати гостьову кімнату, яка є великою та нещодавно відремонтованою, з окремою ванною кімнатою. Апартаменти, розраховані на двох осіб, також включають міні-холодильник, кавоварку та невелике робоче місце. Кухні немає, але поруч є різноманітні ресторани на будь-який смак і бюджет.

7. Будинок у стилі "оголений камінь"

Цей незвичайний варіант розміщення в Парижі, запропонований Airbnb, розташований під вулицями Ле Маре. Цей середньовічний центр демонструє цеглу, балки та "оголений камінь" у гармонії з сучасними об’єктами, такими як меблі та декор. Паризькі дизайнери та майстри зуміли вдихнути нове життя в цей простір, поєднавши оригінальні матеріали з новими, екологічно чистими та високоякісними, підкреслюючи благородство та функціональність. Будинок містить чотири спальні та розрахований на вісім осіб. Також є повністю обладнана кухня, їдальня з великим дерев’яним столом і дві ванні кімнати. Площа Трокадеро та Ейфелева вежа знаходяться за десять хвилин їзди від апартаментів. Поруч є парковка, тож ви можете орендувати автомобіль для зручного пересування.

8. Студія в Ле Маре

Історичний квартал столиці — це район вузьких брукованих вуличок, старовинної атмосфери, тихих садів і мальовничих двориків, де можна усамітнитися. Тому одна з рекомендацій Airbnb у Парижі — обрати апартаменти в Ле Маре. Популярний варіант розміщення в цьому районі — простора та світла студія. Вона розрахована на чотирьох гостей і забезпечує всі необхідні зручності, зокрема:

пральну машину;

телевізор;

праску;

мікрохвильовку та холодильник;

кавоварку тощо. Сама квартира розташована на третьому поверсі історичної будівлі XVII століття. Завдяки вдалому розташуванню вам не доведеться витрачати гроші на таксі чи чекати автобус. Більшість найпопулярніших локацій можна швидко дістатися пішки, але сама студія розташована в досить тихому місці.

9. Лофт на каналі Сен-Мартен

Ця стара промислова будівля була перетворена на один із найкращих варіантів Airbnb у Парижі. Цей просторий лофт, оформлений у мінімалістичному стилі, має високі стелі, а завдяки мансардним вікнам приміщення завжди наповнене світлом. Ще одна перевага квартири — її розташування на каналі Сен-Мартен, відомому численними галереями, кафе, цікавими магазинами та різними творчими центрами. Лофт знаходиться лише за 15 хвилин ходьби від знаменитого району Ле Маре. Якщо ви плануєте відвідати найпопулярніші туристичні місця, неподалік є зупинки транспорту. Зокрема, ви можете скористатися метро, яке прямує до Лувру, Нотр-Даму, Ейфелевої вежі чи інших традиційних місць для відвідування в столиці. Ці апартаменти Airbnb у Парижі мають чотири спальні та можуть розмістити до дев’яти гостей. Гості мають доступ до широкого переліку зручностей, від прасок і фенів до каміна та кавоварки.

10. Будинок на площі Бастилії

Airbnb у Парижі, Франція, пропонує розміщення не лише в старих будинках. Ви також можете знайти апартаменти, оформлені в сучасному стилі. Саме це демонструє великий будинок, розташований біля площі Бастилії, з площею Вогезів поблизу та районом Ле Маре в пішій доступності. Це ідеальний вибір для великої компанії чи сімейного відпочинку. Триповерхові апартаменти мають чотири спальні, тож можуть легко розмістити до восьми осіб. Стіни оформлені в яскравих кольорах, а також використовуються інші техніки, що відображають сучасний французький стиль у його екстравагантних проявах. Гості мають доступ до приватного внутрішнього дворика та трьох чудових терас.

11. Сільська квартира з ноткою розкоші

Цей унікальний Airbnb у Парижі розташований у четвертому окрузі. Квартира має сільські елементи, такі як дерев’яні балки та побілені кам’яні стіни. Однак те, що дійсно робить цей будинок вартим оренди, — це дивовижна приватна тераса на даху площею 20 квадратних метрів. Вона пропонує фантастичний вид на острів Сен-Луї. Ще одна перевага квартири — її зручне розташування. Звідси можна дістатися до Нотр-Даму лише за шість хвилин пішки, проходячи через Ле Маре з його численними магазинами та ринками, а також зупиняючись у районі Сен-Жермен-де-Пре, наповненому мистецтвом. Гості матимуть у своєму розпорядженні три поверхи, перший із яких — кондомініум XVIII століття, а два інші — новий простір, спроектований французьким архітектором.

12. Апартаменти з видом на Ейфелеву вежу

Airbnb у Парижі, Франція, є одним із найпопулярніших варіантів. І не дивно, адже квартира розташована в сьомому окрузі, за кілька хвилин від парку Марсове поле. Однак головна особливість цієї будівлі — наявність оглядового майданчика на шостому поверсі, звідки найкраще видно Ейфелеву вежу. Тож гості мають вид на найвідомішу пам’ятку столиці з першого ряду. Сама квартира не менш приємна, ніж її розташування. Вона розрахована на шістьох осіб, має кондиціонер, велику кухню та окрему пральню.