Очікуються заморозки: якою буде погода в найближчі дні
Найближча ніч буде ще холоднішою - очікуються заморозки до 0-5 градусів!
Вдень у середу також холодно, впродовж 9-го квітня +1+6 градусів, на Луганщині +6+9 градусів.
9-го квітня місцями хмарно, місцями невеликий сніг.
У Києві у середу без істотних опадів, вночі заморозки 1-3 градуси, вдень +1+3 градуси.
10-го квітня в Україну прийде черговий циклон, побільшає опадів та посилиться вітер! Некомфортна погода!
Потепління і нарешті припинення цього неподобства)) - з Вербної неділі, вже посередині квітня буде в Україні +12+18 градусів!
Внизу для підтримки і зігрівання - карта прогнозу температури повітря на 15-те квітня!
Ще трохи.