Відпустка мрії: найкращі сімейні готелі світу для незабутнього відпочинку

Якщо ви плануєте сімейну відпустку, одним із важливих аспектів є вибір готелю. Адже від того, де ви зупинитесь, залежить ваш настрій, комфорт і безпека. Але як знайти готель, який підійде всім членам сім’ї, враховуючи їхні різні смаки, інтереси та потреби? Як обрати готель, який буде не лише комфортним, але й цікавим і розважальним?

У цій статті ми представимо вам список найкращих сімейних готелів світу, які вирізняються унікальним дизайном, сервісом, розташуванням і додатковими послугами. Ці готелі не лише забезпечать вам високий рівень комфорту та якості, але й зроблять вашу відпустку незабутньою та веселою. Ви зможете насолоджуватися красою природи, пізнавати нові культури, брати участь у різноманітних активностях і іграх, а також проводити якісний час із близькими.

Sani Dunes Kassandra, Halkidiki, Greece

Якщо ви мрієте про відпустку в Греції, одним із найкращих місць для цього є півострів Кассандра, що входить до складу відомого Халкідікі. Кассандра вражає своєю природною красою, чистим і теплим морем, золотими пляжами, історичною спадщиною та сучасною інфраструктурою. Тут ви знайдете все необхідне для незабутньої відпустки: ресторани, бари, магазини, спортивні та розважальні заклади, а також безліч готелів на будь-який смак і бюджет.

Одним із найрозкішніших і елегантних сімейних готелів на Кассандрі є Sani Dunes, розташований на березі Егейського моря, в оточенні соснового лісу.

Адреса: Sani Dunes Sani Resort, Sani 630 77, Greece

Телефон: +30 2374 099800

Вебсайт: https://sani-resort.com/our-hotels/sani-dunes

Рейтинг: 4.9 ⭐

Sani Dunes пропонує гостям висококласний сервіс, вишукану кухню, сучасний спа-центр, приватний пляж і найбільший у Греції басейн із підігрівом. Sani Dunes ідеально підходить для тих, хто шукає спокою, комфорту та романтики.

Усі номери в Sani Dunes оснащені кондиціонером, мінібаром, кавоваркою, телевізором, сейфом і безкоштовним Wi-Fi. Вони мають приголомшливі краєвиди на море або басейн. Ванні кімнати обладнані душем, феном, халатами та капцями. Деякі номери мають приватний сад або терасу з шезлонгами.

У Sani Dunes є три ресторани, які задовольнять найвибагливіші смаки:

У ресторані Fresco ви можете насолоджуватися вишуканою середземноморською кухнею, приготованою зі свіжих продуктів і доповненою добірними винами.

ви можете насолоджуватися вишуканою середземноморською кухнею, приготованою зі свіжих продуктів і доповненою добірними винами. У ресторані Beach House пропонують легкі закуски, салати, супи та морепродукти з краєвидом на море.

пропонують легкі закуски, салати, супи та морепродукти з краєвидом на море. У ресторані The Market ви можете вибрати страви з різноманітного меню грецької, італійської, азійської та міжнародної кухні.

Sani Dunes також пропонує спа-центр із різноманітними процедурами для тіла та обличчя, масажами, парною, сауною, джакузі та тренажерним залом. Для любителів активного відпочинку в готелі є тенісні корти, водні види спорту, пляжний волейбол, настільний теніс і міні-футбол. Для дітей у готелі є дитячий клуб, ігровий майданчик, басейн і анімація.

Sani Dunes є частиною курорту Sani Resort, який пропонує гостям безліч додаткових можливостей для дозвілля та розваг. Ви можете відвідати Sani Marina, де знайдете багато бутиків, кафе, барів і ресторанів. Також можна подивитися різноманітні музичні та театральні шоу в Garden Theatre або відвідати Sani Festival, який проходить щоліта та збирає світових зірок музики.

Sani Dunes – ідеальний сімейний готель у світі. Чудовий вибір для тих, хто хоче провести незабутню відпустку в Греції, насолодитися красою природи, комфортом і розкішшю, а також познайомитися з грецькою культурою та гостинністю. Тут ви почуватиметеся як знаменитість, оточена увагою та турботою.

Club Prive by Rixos Belek, Turkey

Найкращий готель світу для незабутніх сімейних відпусток. Джерело: Image by Víťazoslav Zákopčan from Pixabay website Найкращий готель світу для незабутніх сімейних відпусток. Джерело: Image by Víťazoslav Zákopčan from Pixabay website

Белек – перлина Турецької Рив’єри, відома своїми білосніжними пляжами, сосновими лісами та розкішними готелями. Це справжній рай для любителів гольфу, історії та природи. Тут ви можете насолоджуватися грою на одному з найкращих гольф-полів Туреччини, відвідати стародавні руїни Перге та Аспендоса або пірнути в кришталево чисте Середземне море.

Club Prive by Rixos Belek, один із найкращих сімейних готелів світу, – ідеальний вибір для незабутньої відпустки.

Адреса: Belek, Kongere Caddesi, 07506 Serik/Antalya, Turkey

Телефон: +90 242 710 70 00

Вебсайт: https://www.rixos.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Club Prive by Rixos Belek – сімейний готель нового покоління, який пропонує вишуканий і унікальний досвід. Він розташований у власному закритому саду, подалі від метушні. Кожна вілла має прямий доступ до великого басейну та приватної зони для засмаги. Гостям також доступні приватні павільйони на пляжі.

Club Prive by Rixos Belek пропонує гостям комфорт і спокій на найвищому рівні.

Кожна вілла в готелі оснащена сучасною кухнею, кондиціонером і ванною кімнатою з косметикою Etro. Деякі вілли мають приватний басейн, сад або джакузі. Ви можете почати свій день з органічного сніданку, поданого в саду вашої вілли.

Різноманітна органічна їжа доступна в ресторані Club House, від випічки до страв на грилі. На пляжі розташований ресторан The Beach Lounge, де вдень можна насолоджуватися закусками, а ввечері – морепродуктами.

Сучасний фітнес-центр, спа-центр із хамамом, сауною та спеціальними процедурами. У готелі є два тенісні корти.

Club Prive by Rixos Belek – місце, де ви можете насолоджуватися розкішшю, приватністю і якісним сервісом. Готель пропонує унікальну відпустку в Белеку, одному з наймальовничіших курортів Туреччини.

Club Prive by Rixos Belek – один із найкращих сімейних готелів світу, який заслуговує вашої уваги. Вибір тих, хто цінує вишуканість і індивідуальність.

Tulemar Bungalows & Villas Manuel Antonio, Costa Rica

Якщо ви мрієте про незабутню відпустку в раю, вам варто відвідати Мануель Антоніо, одне з найкрасивіших і наймальовничіших місць у Коста-Риці. Це невелике курортне містечко розташоване на узбережжі Тихого океану, поруч із однойменним національним парком, де ви можете насолоджуватися тропічною природою, побачити мавп, лінивців, папуг та інших екзотичних тварин. Мануель Антоніо також відомий своїми прекрасними піщаними пляжами, відокремленими бухтами та активним нічним життям.

Серед усіх готелів Мануель Антоніо одним із найкращих є Tulemar Bungalows & Villas.

Адреса: Tulemar Gardens, Puntarenas Province, Quepos, 60601, Costa Rica

Телефон: +1 800-518-0831

Вебсайт: https://www.tulemarresort.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Цей готель пропонує гостям розкіш і приватність у віллах і бунгало, оточених зеленими садами на 33 гектарах території. Tulemar Bungalows & Villas має всі зручності для комфортного та приємного перебування:

особистий консьєрж;

чотири басейни;

два ресторани;

бар і гриль на пляжі;

спа-послуги;

туристичне бюро;

трансфер по території.

У Tulemar Bungalows & Villas ви можете обрати розміщення на свій смак і бюджет:

Класичні бунгало. Розраховані на чотирьох осіб і мають приголомшливі краєвиди на океан. Бунгало оснащені кондиціонером, вентилятором, холодильником, мікрохвильовою піччю, кавоваркою, телевізором, сейфом, ванною кімнатою з душем і феном, балконом із гамаком і кріслами.

Розраховані на чотирьох осіб і мають приголомшливі краєвиди на океан. Бунгало оснащені кондиціонером, вентилятором, холодильником, мікрохвильовою піччю, кавоваркою, телевізором, сейфом, ванною кімнатою з душем і феном, балконом із гамаком і кріслами. Розкішні вілли. Підходять для великих сімей або компаній. Вілли мають від двох до чотирьох спалень, вітальню, обідню зону, повністю обладнану кухню, пральню, телевізори, DVD-плеєри, стереосистеми, безкоштовний Wi-Fi, ванні кімнати з джакузі та душем, тераси з басейнами та шезлонгами. Вілли також мають власний дизайн і особливості, такі як тропічний сад, водоспад, камін і барбекю.

Одна з головних переваг Tulemar Bungalows & Villas – ексклюзивний піщаний пляж, доступний лише для гостей готелю. На пляжі ви можете насолоджуватися різними водними видами спорту, такими як каякінг, снорклінг, серфінг і дайвінг. Безкоштовно надаються шезлонги, парасольки, рушники, душові та роздягальні. Якщо ви зголоднієте, поруч є бар і гриль на пляжі, де вас почастують свіжими соками, смузі, салатами, сендвічами та свіжими морепродуктами.

Tulemar Bungalows & Villas – шикарний сімейний готель у світі. Ідеальний вибір для тих, хто хоче насолоджуватися розкішшю, приватністю та природою в одному з наймальовничіших куточків Коста-Рики. Тут ви знайдете все необхідне для незабутньої відпустки: комфортне розміщення, сервіс найвищого класу, чудовий пляж і смачну їжу.

Hacienda Beach Club & Residences Los Cabos, Mexico

Розкішні вілли для сімейного відпочинку в Лос-Кабос. Джерело: Image by Vic Padilla from Pixabay website Розкішні вілли для сімейного відпочинку в Лос-Кабос. Джерело: Image by Vic Padilla from Pixabay website

Лос-Кабос – прекрасний регіон на півдні півострова Баха в Мексиці, де поєднуються всі принади тропічного курорту: незаймані пляжі, яскраве сонце, тепле море, мальовнича природа та багата культура. Тут ви можете зайнятися спортивною риболовлею, гольфом, дайвінгом, каякінгом, спостерігати за китами або просто насолоджуватися відпусткою в розкішних готелях. Лос-Кабос – це місце, де води Тихого океану та моря Кортеса зустрічаються, а також старе колоніальне місто Сан-Хосе-дель-Кабос і сучасний курорт Кабос-Сан-Лукас.

Одним із найкращих сімейних готелів у Лос-Кабос є Hacienda Beach Club & Residences, розташований у самому серці Кабос-Сан-Лукас на пляжі Медано, поруч із відомою мариною та в пішій доступності до багатьох ресторанів, магазинів, нічних клубів і місцевих пам’яток.

Адреса: Valentín Gómez Farias S/N Col. El Medano, 23453 Cabo San Lucas, B.C.S., Mexico

Телефон: +52 624 163 3100

Вебсайт: https://www.haciendacaboresort.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Hacienda Beach Club & Residences пропонує неперевершений сервіс, елегантний дизайн, просторі та комфортні вілли, а також безліч зручностей і активностей на території.

Вілли в Hacienda Beach Club & Residences оформлені з вишуканим стилем: натуральні кам’яні підлоги, гранітні стільниці та керамічна плитка. Усі спальні оснащені телевізорами з плоским екраном і окремими ванними кімнатами. Кожна вілла має обладнаний балкон із краєвидами на море, посудомийну машину, пральну машину, сушарку та винний шкаф. Простора вітальня обладнана вбудованою звуковою системою, супутниковим телебаченням і безкоштовним Wi-Fi.

У Hacienda Beach Club & Residences є відкритий басейн, спа-центр, дитячий клуб, приватний пляж і послуги консьєржа. Ви також можете замовити трансфер з аеропорту за додаткову плату або скористатися безкоштовною парковкою.

У ресторані Hacienda Cocina y Cantina насолоджуйтесь місцевими та міжнародними стравами й напоями, а також панорамними краєвидами на море. На території також є бар біля басейну.

Hacienda Beach Club & Residences – один із найкращих сімейних готелів світу, ідеальний вибір для тих, хто хоче провести незабутню відпустку в Лос-Кабос в атмосфері розкоші та гостинності.

Hotel Ambiez Family & Wellness Andalo, Italy

Андало – мальовничий гірськолижний курорт у Північній Італії, розташований на висоті 1040 метрів над рівнем моря. Він розташований у долині між гірськими хребтами Брента та Паганелла, які є частиною Доломітових Альп.

Андало пропонує гостям різноманітні активності на свіжому повітрі: катання на лижах і сноуборді, прогулянки сніговими стежками, катання на ковзанах, верхову їзду та багато іншого. Андало також відомий своєю дружньою атмосферою, затишними ресторанами та кафе, а також культурними та розважальними заходами.

Якщо ви шукаєте ідеальний готель для сімейної відпустки в Андало, зверніть увагу на Hotel Ambiez Family & Wellness. Цей готель – один із найкращих сімейних готелів регіону, який задовольнить усі ваші потреби та побажання. Він розташований за 200 метрів від центру Андало та за 350 метрів від гірськолижних підйомників, які ведуть до зони катання Паганелла. Готель пропонує безкоштовний трансфер до підйомників і знижки на скі-паси для своїх гостей.

Адреса: Via Priori, 8, 38010 Andalo TN, Italy

Телефон: +39 0461 585556

Вебсайт: https://www.hotelambiez.com/

Рейтинг: 4.9 ⭐

Ambiez Family & Wellness має 63 номери різних категорій, від комфортних до сімейних і делюкс. Усі номери оформлені в теплих тонах і альпійському стилі та мають балкон із краєвидами на гори, телевізор із супутниковими каналами, сейф, мінібар і безкоштовний Wi-Fi. Ванні кімнати оснащені феном, халатами, капцями та туалетним приладдям.

Ambiez Family & Wellness пропонує гостям безліч послуг і зручностей, щоб зробити їхнє перебування незабутнім:

У затишному ресторані готелю можна насолоджуватися місцевою та міжнародною кухнею, сніданок і вечеря подаються у форматі шведського столу. У лаундж-барі, де часто організовують вечірні розваги, можна замовити напої.

Для здоров’я та релаксу є безкоштовний центр краси та спа, де можна поплавати в критому басейні з гідромасажем, відвідати сауну, турецьку баню, кріотерапію або замовити різноманітні процедури та масажі.

Для дітей є окремий басейн, ігрова кімната та міні-клуб з аніматорами.

Ambiez Family & Wellness – ідеальний сімейний готель для тих, хто хоче провести незабутню відпустку в Андало. Готель поєднує комфорт, гостинність, якість і різноманітність, а також пропонує вигідні ціни та спеціальні пропозиції.

Hamanasi Adventure and Dive Resort Hopkins, Belize

Відпустка на пляжі в одному з найкращих сімейних готелів світу. Джерело: Image by Charles Leslie from the Pixabay website Відпустка на пляжі в одному з найкращих сімейних готелів світу. Джерело: Image by Charles Leslie from the Pixabay website

Хопкінс, Беліз – мальовниче курортне містечко на узбережжі Карибського моря, де ви можете насолоджуватися сонцем, піском і морем. Хопкінс відомий своєю дружньою атмосферою, культурною спадщиною Гаріфуна та багатим підводним світом. Тут ви можете зайнятися дайвінгом, снорклінгом, риболовлею, каякінгом або просто відпочити на білосніжному піщаному пляжі. Хопкінс також є чудовою базою для дослідження тропічних лісів, стародавніх майя та інших пам’яток Белізу.

Одним із найкращих місцевих сімейних курортних готелів світу є Hamanasi Adventure and Dive Resort, розташований саме тут.

Адреса: Sittee River Road, Hopkins, Stann Creek, Belize

Телефон: +1 844-235-4930

Вебсайт: https://www.hamanasi.com/

Рейтинг: 4.9 ⭐

Hamanasi Adventure and Dive Resort – відзначений нагородами еко-готель, який спеціалізується на романтиці, пригодах і чудовому сервісі. Це один із найкращих сімейних готелів у Белізі, що пропонує комфортне та розкішне розміщення в 30 будиночках на деревах і номерах на пляжі. Готель розташований на власному пляжі з басейном із ефектом нескінченності, рестораном, баром, сувенірним магазином, пишними садами та прибережним лісом.

Зручності, послуги та особливості Hamanasi Adventure and Dive Resort:

Просторі та світлі номери з високими стелями, дерев’яними меблями, кондиціонером, вентилятором, телевізором, кавоваркою, халатами, туалетним приладдям і краєвидами на море або сад.

Безкоштовний Wi-Fi, парковка, сніданок, трансфер з аеропорту, оренда велосипедів і каяків.

Центр пригод і дайвінгу, де можна замовити понад 30 морських і наземних екскурсій, включаючи дайвінг, снорклінг, печери, майя, зіплайн, культуру Гаріфуна та майя тощо.

Спа-центр, який пропонує різноманітні масажі, обгортання, скраби та маски.

Ресторан Rhum Shack , який подає міжнародну та місцеву кухню з використанням свіжих і місцевих продуктів.

, який подає міжнародну та місцеву кухню з використанням свіжих і місцевих продуктів. Бар біля басейну Drum, який пропонує напої зі щоденною акцією щасливої години.

Готель також має сертифікати Green Globe, Sustainable Travel International і TripAdvisor Green Leader за сталість і екологічність.

Hamanasi Adventure and Dive Resort – найкращий сімейний готель у світі, який поєднує найкраще з моря та джунглів, щоб запропонувати гостям незабутній досвід і високий рівень сервісу. Шикарний вибір для тих, хто хоче відпочити в Белізі з комфортом, романтикою та пригодами.

Mint House at 70 Pine New York, USA

Нью-Йорк, США – місто мрій для мільйонів людей, де можна побачити знамениті хмарочоси, Статую Свободи, Бродвей, Таймс-Сквер і багато іншого. Це місто контрастів, де співіснують різні культури, стилі та настрої.

Якщо ви хочете організувати незабутню сімейну пригоду в Нью-Йорку, зверніть увагу на Mint House at 70 Pine для комфортного розміщення в місті.

Адреса: 70 Pine St, New York, NY 10005, United States

Телефон: +1 646-598-0100

Вебсайт: https://minthouse.com/new-york/70-pine/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Mint House at 70 Pine – сучасний і стильний готель, розташований в історичній будівлі в стилі ар-деко в самому серці фінансового району Нью-Йорка.

Це один із найкращих сімейних готелів у Нью-Йорку, який пропонує гостям просторі та затишні люкси з повністю обладнаними кухнями, безкоштовним Wi-Fi, зручними ліжками та зонами відпочинку. Готель ідеально підходить для тих, хто хоче почуватися як удома в Нью-Йорку, не відмовляючись від комфорту та розкоші.

Що вирізняє його серед інших? Mint House at 70 Pine поєднує домашній комфорт і гостинність із сучасним дизайном і зручностями, пропонуючи гостям висококласні послуги:

Апартаменти різних категорій, від студій до однокімнатних одиниць, із високими стелями, дерев’яними меблями, кондиціонером, вентилятором, телевізором, кавоваркою, халатами, туалетним приладдям і краєвидами на місто.

Безкоштовний Wi-Fi, парковка, сніданок, трансфер з аеропорту, оренда велосипедів.

Фітнес-центр, гольф-симулятори, боулінг, коворкінг, делікатесна крамниця, кав’ярня, ресторан із зіркою Мішлен, бар на даху.

Служба попереднього замовлення продуктів, яка дозволяє гостям отримати все необхідне для приготування їжі в номері.

Служба доставки покупок, яка дозволяє гостям замовляти різні товари з номера та отримувати їх поштою.

Готель розташований у пішій доступності до багатьох пам’яток Нью-Йорка, таких як Нью-Йоркська фондова біржа, Волл-стріт, Бруклінський міст і Меморіал 9/11.

Mint House at 70 Pine – сучасний сімейний готель, чудовий вибір для тих, хто хоче зупинитися в Нью-Йорку з сім’єю, друзями чи колегами.

Jaya House River Park Siem Reap, Cambodia

Ідеальна сімейна відпустка в Камбоджі. Джерело: Image by D Mz from the Pixabay website Ідеальна сімейна відпустка в Камбоджі. Джерело: Image by D Mz from the Pixabay website

Сіємреап – мальовниче місто на північному заході Камбоджі, яке приваблює туристів своєю багатою історією, культурою та природою. Тут ви можете відвідати знаменитий храмовый комплекс Ангкор-Ват, який вважається одним із чудес світу, а також насолоджуватися колоритом місцевого життя, скуштувати екзотичну кухню та взяти участь у різноманітних фестивалях і заходах. Сіємреап – ідеальне місце для тих, хто шукає унікальний і незабутній досвід.

Якщо ви хочете зробити своє перебування в Сіємреапі ще комфортнішим і приємнішим, оберіть Jaya House River Park Hotel. Це невеликий бутік-готель, розташований у тихому та зеленому районі міста, на березі річки Сіємреап.

Адреса: River Rd, Krong Siem Reap, Cambodia

Телефон: +855 63 962 555

Вебсайт: https://www.jayahouseriverparksiemreap.com/

Рейтинг: 4.9 ⭐

Jaya House River Park пропонує гостям сервіс найвищого класу, вишуканий дизайн і затишну атмосферу. Він ідеально підходить для сімейного відпочинку, оскільки має все необхідне для дітей і дорослих:

Два відкритих басейни, один із яких із підігрівом.

Спа-центр, де можна замовити різноманітні масажі та косметичні процедури.

Ресторан, який подає камбоджійську та міжнародну кухню.

Безкоштовний Wi-Fi, парковка, трансфер з аеропорту та оренда велосипедів.

Організація турів по Сіємреапу та околицях, а також різноманітні активності, такі як польоти на повітряній кулі, вертольоті або катання на слонах.

У Jaya House River Park загалом 36 номерів, кожен із яких оснащений кондиціонером, телевізором із кабельними каналами, чайником, холодильником, сейфом і ванною кімнатою з банними засобами. Номери мають балкон або прямий доступ до саду та басейну.

Jaya House River Park Hotel – готель, який піклується не лише про своїх гостей, але й про довкілля. Він активно бере участь у різноманітних соціальних і екологічних проєктах, таких як посадка дерев, прибирання сміття та підтримка місцевих шкіл і художників. Готель також використовує сонячну енергію, переробляє відходи та зменшує використання пластику. Jaya House River Park – готель, який робить світ кращим.

Jaya House River Park – комфортний сімейний готель, один із найкращих у світі, який може відповідати найвищим вимогам і очікуванням мандрівників. Це готель, який стане вашим другим домом у Камбоджі.

Gran Hotel Ciudad de Mexico

Мехіко – столиця та найбільше місто Мексики, яке вражає своєю різноманітністю та контрастами. Тут можна побачити сучасні хмарочоси та стародавні храми, барвисті ринки та елегантні бутики, національні палаци та колоніальні церкви. Мехіко – місто, яке живе в ритмі музики, мистецтва та культури, де кожен знайде щось до душі.

Якщо ви хочете насолодитися всіма принадами Мехіко, оберіть Gran Hotel Ciudad de Mexico, один із найкращих сімейних готелів міста.

Адреса: 16 de Septiembre 82, Centro Histórico de la Cdad. de México

Телефон: +52 55 1083 7700

Вебсайт: https://granhoteldelaciudaddemexico.com.mx/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Gran Hotel Ciudad de Mexico розташований на площі Сокало, головній площі в центрі міста, звідки відкриваються чудові краєвиди на Національний палац і собор. Готель займає історичну будівлю, побудовану наприкінці XIX століття в стилі ар-нуво, яка є архітектурною та культурною пам’яткою.

Gran Hotel Ciudad de Mexico має все для унікальної сімейної відпустки:

Комфортні та просторі номери, оснащені всім необхідним для приємного перебування. У номерах є халати, капці, мінібар, кабельне телебачення та великий робочий стіл.

Безкоштовний Wi-Fi, тренажерний зал, пральня та 12 конференц-залів.

Гості готелю можуть пообідати в одному з двох ресторанів, які подають автентичну мексиканську кухню, або замовити їжу та напої в номер.

Різноманітні екскурсії та тури містом і околицями.

Скляний купол, який прикрашає лобі та створює унікальну атмосферу, є родзинкою цього місця.

Gran Hotel Ciudad de Mexico – історичний сімейний готель, ідеальний вибір для тих, хто хоче дослідити Мехіко та його пам’ятки, насолоджуючись комфортом і розкішшю.

Legoland Hotel, Carlsbad, USA

Розваги для всіх у найкращих сімейних готелях світу. Джерело: Image by Ondřej Šponiar from the Pixabay website Розваги для всіх у найкращих сімейних готелях світу. Джерело: Image by Ondřej Šponiar from the Pixabay website

Якщо ви хочете провести незабутню відпустку з дітьми, вам варто відвідати Карлсбад, прекрасне прибережне місто в Каліфорнії, США. Карлсбад відомий своїми пляжами, парками, музеями та, звісно, тематичним парком Legoland, де ви можете поринути у світ Lego та насолодитися понад 60 атракціонами та шоу.

Ідеальним місцем для проживання в Карлсбаді є Legoland Hotel, розташований за кілька кроків від входу до парку. Це один із найкращих сімейних готелів регіону, повністю тематизований у стилі Lego, який пропонує різноманітні тематичні номери, безкоштовний сніданок, вечірні розваги та полювання за скарбами з сюрпризами Lego.

Адреса: 1 Legoland Dr, Carlsbad, CA 92008, United States

Телефон: +1 760-444-5600

Вебсайт: https://www.legoland.com/california/legoland-hotel/

Рейтинг: 4.3 ⭐

У Legoland Hotel ви можете обрати номер із однією з п’яти тем:

пірати;

королівство;

пригоди;

Lego Ninjago;

Lego Friends.

Кожен номер у Legoland Hotel має окрему дитячу спальну зону з двоярусним ліжком і шухлядою, два телевізори з плоским екраном, Wi-Fi та кондиціонер. У готелі також є фітнес-центр, відкритий басейн, ігрова кімната, ресторан і бар.

Legoland Hotel – це не просто місце для проживання, а цілий досвід, який зробить вашу відпустку незабутньою. Ви можете насолоджуватися ексклюзивним раннім доступом до парку Legoland, брати участь у веселих заходах, таких як розповіді історій, танцювальні вечірки та будівництво з Lego, а також отримувати подарунки від улюблених персонажів Lego.

Перебуваючи в Legoland Hotel, ви можете відчути себе героями улюблених історій Lego, будувати власні конструкції, дивитися фільми та шоу, а також відвідувати парк Legoland із атракціонами, музеями, садами тощо. Це ідеальний вибір для сімей, які люблять Lego та творчість.

Legoland Hotel – найкращий сімейний готель у світі. Готель, створений для дітей і тих, хто залишається дитиною в душі!

Сімейні відпустки – це не лише час для відпочинку та розваг, але й для зміцнення сімейних зв’язків, спілкування та обміну досвідом. Тому вибір сімейного готелю – важливий і відповідальний крок, який може зробити вашу відпустку незабутньою або зіпсувати її. У цій статті ми розповіли про найкращі сімейні готелі світу, які пропонують не лише комфорт і безпеку, але й безліч унікальних можливостей для дітей і дорослих. Який би готель ви не обрали, ви не пошкодуєте про своє рішення, адже кожен із них може подарувати вам незабутні емоції та враження. Бажаємо вам приємної відпустки та щасливого часу з сім’єю!