Готелі в Лісабоні: топ-10 найкращих місць для проживання

Жваві старовинні вулички, яскраве нічне життя, еклектичні ресторани та мальовничі пляжі – усе це та багато іншого ви знайдете в Лісабоні. Столиця Португалії за останні десять років пережила справжній туристичний бум, адже мандрівники прагнуть відкривати місця, які поєднують культуру, розваги та красу, виходячи за межі класичних європейських напрямків.

Прекрасне прибережне місто, побудоване на семи пагорбах, може похвалитися безліччю пам’яток і визначних місць на будь-який смак, причому кожен район вирізняється унікальним стилем і шармом. Зокрема, середньовічна Альфама пропонує дивовижні краєвиди на барвисті будівлі та замок Сан-Жорже, тоді як модні Шіаду та Байрру-Алту наповнені ресторанами просто неба та нічним життям.

Від класичних варіантів із багатою історією до ультрасучасних мережевих готелів і нових бутикових закладів, які тільки починають свій шлях у сфері гостинності, – у найкращих готелях Лісабона знайдеться щось для кожного.

Memmo Alfama

Найстаріший район Лісабона. Джерело: Image by Rudy and Peter Skitterians/Pixabay Найстаріший район Лісабона. Джерело: Image by Rudy and Peter Skitterians/Pixabay

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Цей готель у Лісабоні розташований у найстарішій частині міста, займаючи унікальну будівлю XIX століття, яка раніше була взуттєвою фабрикою. Memmo Alfama пропонує лише 42 номери, але всі вони стильні та просторі, а також є можливість забронювати подвійні люкси для групового відпочинку.

Інтер’єр зосереджений на текстурах: від дерев’яних ліжок до кам’яних стін і м’яких пледів – усе виглядає затишно та естетично привабливо. Основні зручності включають терасу та басейн, прикрашені глибокими червоними плитками, винний бар і фантастичні краєвиди на звивисті вулички міста та його характерні барвисті будівлі.

Готель розташований у пішій доступності від замку Сан-Жорже, оточений численними ресторанами, а також за 15 хвилин їзди від міжнародного аеропорту. Безкоштовні пішохідні екскурсії Альфамою доступні для гостей Memmo Alfama за попереднім бронюванням.

Бронювання : https://www.memmoalfama.com/

: https://www.memmoalfama.com/ Адреса : Travessa das Merceeiras 27, 1100-348 Lisboa, Portugal

: Travessa das Merceeiras 27, 1100-348 Lisboa, Portugal Телефон: +351 210 495 660

Lumiares

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Колись занедбаний палац XVII століття, тепер це розкішний готель у Лісабоні. Lumiares розташований у богемному районі Байрру-Алту, де зосереджена велика кількість барів, ресторанів і нічних клубів, де життя кипить без перерви на сон.

Дизайн інтер’єру відображає кольори та візерунки, характерні для еклектичного Лісабона, і створений у співпраці з місцевими майстрами та художниками. Від елегантного лобі з рецепцією до затишних процедурних кабінетів спа-центру – кожна деталь продумана та виконана з високою якістю.

Варіанти розміщення варіюються від дуплексних мезонінів і самостійних студій із повністю обладнаними кухнями до розкішних пентхаусів із приватними балконами, що пропонують панорамні краєвиди міста. Кожен простір створений так, щоб гості відчували себе як удома, але водночас занурювалися в характерну португальську елегантність.

Бронювання : https://www.thelumiares.com/

: https://www.thelumiares.com/ Адреса : Rua do Diário de Notícias 142, 1200-146 Lisboa, Portugal

: Rua do Diário de Notícias 142, 1200-146 Lisboa, Portugal Телефон: +351 211 157 055

Hotel 1908

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Hotel 1908 входить до числа найкращих готелів Лісабона. Це справжня перлина, розташована у фантастичній величній будівлі XX століття в затишному куточку міста, який люблять як гості, так і місцеві. Ще одна перевага – готель розташований прямо навпроти одного з найпопулярніших ресторанів, Cervejaria Ramiro, відомого своєю ідеально приготовленою морською їжею.

Велич Hotel 1908 відчувається здалеку, щойно ви побачите цю відому будівлю. До того ж ціна проживання досить бюджетна. Готель відкрили лише у 2019 році, коли занедбану будівлю перетворили на прекрасний комплекс для відпочинку та релаксу. Особлива увага приділяється деталям: твори мистецтва португальських художників, чорні рушники для обличчя, теплі зелені та пурпурові кольори в інтер’єрі, ввічливий і усміхнений персонал, який пам’ятає імена гостей.

Номери тут також унікальні відповідно до загального стилю:

"Square Rooms" пропонують краєвиди на жвавий майдан Ларгу-ду-Інтенденте;

"Attic Rooms" із ексклюзивним лобі;

"The King of Dome" – головний просторий люкс із доступом до символічної купольної зали для особливого досвіду.

Сніданок включений у вартість номера і подається в атмосферному ресторані Infame. На території також є бар, а поблизу в районі Інтенденте ви знайдете безліч закладів із живою музикою, ресторанів і кафе.

Бронювання : https://www.1908lisboahotel.com/

: https://www.1908lisboahotel.com/ Адреса : Largo do Intendente Pina Manique 6, 1100-285 Lisboa, Portugal

: Largo do Intendente Pina Manique 6, 1100-285 Lisboa, Portugal Телефон: +351 211 209 900

Sublime Lisboa

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Sublime Lisboa – назва цього готелю португальською відображає все, що можуть очікувати гості. Комплекс, керований відомим світовим брендом Sublime Comporta, був відкритий на початку літа 2022 року. Основна концепція полягала в створенні особняка XX століття, схожого на "дім далеко від дому", своєрідної версії відпочинку на узбережжі Алентежу.

У Sublime Lisboa відчувається любов і продуманість у кожній деталі. Невеликі штрихи, як-от привітальна пляшка вишневого лікеру гінжінья та традиційні Pastel de Natas у номері, дизайнерські книги та журнали по всьому готелю, доброзичливий персонал на рецепції та злегка скрипучий дерев’яний сходовий марш зберігають чарівність.

Проте один із найкращих готелів Лісабона пропонує не лише атмосферу, а й розкіш, яка проявляється в шикарних зручних ліжках, просторих ванних кімнатах і високих стелях, щоб дати вам відчути, що означає жити в справжньому палаці. Якщо хочете додати щось особливе, вирушайте на романтичну вечерю в італійський ресторан Davvero, супроводжувану келихом Moscato від Sublime.

Бронювання : https://www.sublimelisboa.pt/

: https://www.sublimelisboa.pt/ Адреса : Rua Marquês de Subserra 10, 1070-174 Lisboa, Portugal

: Rua Marquês de Subserra 10, 1070-174 Lisboa, Portugal Телефон: +351 211 598 717

The Ivens

Затишні та стильні номери, що надихають. Джерело: https://www.theivenshotel.com/ Затишні та стильні номери, що надихають. Джерело: https://www.theivenshotel.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

The Ivens, натхненний португальськими дослідниками XIX століття Івенсом і Капелло, які здійснили важливу подорож до Африки, – це затишний оазис у гамірній столиці. Щойно ви переступите поріг цього прекрасного готелю в Лісабоні, вас зустрінуть оксамитові крісла, золоті декоративні елементи, тропічні рослини та папуги.

Ви можете зупинитися в одному з 87 розкішних номерів із яскравими акцентами у вигляді барвистих квітів і шпалер, які натякають на багату флору та фауну. У The Ivens є власний ресторан Rocco, один із улюблених закладів як для місцевих, так і для мандрівників, наповнений художниками, креативними особистостями та іншими богемними персонами.

Бронювання : https://www.theivenshotel.com/

: https://www.theivenshotel.com/ Адреса : Rua Capelo 5, 1200-224 Lisboa, Portugal

: Rua Capelo 5, 1200-224 Lisboa, Portugal Телефон: +351 210 460 700

Hotel Valverde

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Відновлені вінтажні меблі середини XX століття, вишукані тканини, поєднання старих і сучасних творів мистецтва – усе це створює особливу атмосферу в Hotel Valverde. Інтер’єр тихий і стриманий, а басейн і тераса майже завжди освітлені сонцем. Елегантні номери готелю прикрашені антикварними меблями та картинами, а розкішні оксамитові крісла біля ванн натякають на королівський відпочинок у Лісабоні з повним зануренням у його культуру та історію.

Бронювання : https://www.valverdehotel.com/

: https://www.valverdehotel.com/ Адреса : Avenida da Liberdade 164, 1250-146 Lisboa, Portugal

: Avenida da Liberdade 164, 1250-146 Lisboa, Portugal Телефон: +351 210 940 300

AlmaLusa Baixa/Chiado

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

AlmaLusa, або "португальська душа", – це готель, розташований у самому серці міста, але в затишному тихому куточку муніципальної площі Байрру-Алту, навпроти ратуші. Більша частина будівлі датується XVIII століттям, зокрема на першому поверсі колись розташовувалися стайні. Щоб зберегти колорит, було вирішено відобразити сільську тематику з оголеними кам’яними стінами, відкритими балковими стелями та великою кількістю натурального декору, такого як вишиті подушки в марокканському стилі, постарене дерево та матова коричнева шкіра.

Кожен із номерів різний за формою та розміром, прикрашений елегантними деталями та меблями, такими як марокканська дзеркальна скриня, вишуканий книжковий стелаж, величезне ліжко, затишне крісло тощо. Найкраща частина апартаментів – чарівні вікна з віконницями, що виходять на площу, тому рекомендуємо бронювати номер із такими краєвидами.

Обов’язково відвідайте гастрономічний ресторан Delfina, щоб посидіти за столами просто неба, насолоджуючись сонцем і теплою атмосферою. На території також є кафе, де подають смачне морозиво в цьому чудовому готелі Лісабона.

Бронювання : https://www.almalusahotels.com/

: https://www.almalusahotels.com/ Адреса : Praça do Município 21, 1100-365 Lisboa, Portugal

: Praça do Município 21, 1100-365 Lisboa, Portugal Телефон: +351 212 460 070

Palácio Ramalhete

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Для розкішного відпочинку вирушайте до одного з найкращих готелів Лісабона. Palácio Ramalhete, розташований навпроти Національного музею мистецтв, – це переобладнаний палац із бездоганно оформленим двориком, повним приємних знахідок, таких як розписана вручну португальська плитка або стара кухня, перетворена на апартаменти.

Ви можете зупинитися не лише в стандартному номері, а й у шикарному люксі з басейном і приватним мебльованим балконом, де можна насолоджуватися красою звивистих вуличок і спокоєм.

Бронювання : https://www.palacioramalhete.com/

: https://www.palacioramalhete.com/ Адреса : Rua das Janelas Verdes 92, 1200-692 Lisboa, Portugal

: Rua das Janelas Verdes 92, 1200-692 Lisboa, Portugal Телефон: +351 217 529 610

The Vintage Lisbon

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Жителі Лісабона відомі своєю любов’ю до всього прекрасного, і щоб відчути це сповна, варто зупинитися в The Vintage Lisbon, наповненому унікальними творами мистецтва. Бутик-готель має 56 номерів і три люкси, кожен із яких пропонує вінтажний барний візок, щоб гості могли приготувати власний коктейль у будь-який час. Більшість апартаментів пропонують краєвиди на португальську столицю.

У Лісабоні багато атмосферних барів на даху, але V Rooftop Bar заслуговує особливої уваги, адже він легко може конкурувати з іншими закладами завдяки підвісному вертикальному саду та розслабленій атмосфері в стилі Лос-Анджелеса.

Бронювання : https://www.thevintagelisbon.com/

: https://www.thevintagelisbon.com/ Адреса : Rua Rodrigo da Fonseca 2, 1250-191 Lisboa, Portugal

: Rua Rodrigo da Fonseca 2, 1250-191 Lisboa, Portugal Телефон: +351 210 405 400

Pestana Palace

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Pestana Palace – це місце для відпочинку в Лісабоні, яке не можна пропустити, якщо ви хочете бути в центрі подій, адже воно розташоване поруч із численними барами, ресторанами та магазинами, популярним жвавим ринком LX і Village Underground. Також обов’язково відвідайте Музей мистецтва, архітектури та технологій MAAT і знайдіть найсмачніші pasteis de nata у сусідньому Белень.

Готель має чудовий відкритий басейн на території, улюблене місце для літнього відпочинку, коли температура сягає 35 градусів. Незалежно від того, який номер ви оберете, вас чекатимуть незмінно красиві краєвиди на сад або місто.

Бронювання : https://www.pestanacollection.com/en/hotel/pestana-palace

: https://www.pestanacollection.com/en/hotel/pestana-palace Адреса : Rua Jau 54, 1300-314 Lisboa, Portugal

: Rua Jau 54, 1300-314 Lisboa, Portugal Телефон: +351 213 615 600

Corinthia Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 із 5)

Найбільший п’ятизірковий готель Лісабона зручно розташований поблизу популярної пам’ятки столиці, музею Гульбенкяна, з його вражаючою колекцією мистецтва, що виходить на прекрасний акведук XVIII століття.

Розкішні просторі інтер’єри Corinthia Hotel поєднують золото, дерево, мармур і шикарні люстри для освітлення номерів. Варіанти розміщення включають понад 500 номерів і люксів, оформлених у золотих і коричневих відтінках. Невеликі ванні кімнати виконані з мармуру та містять продукцію ESPA. Готель також чудово підходить для сімей, адже можна забронювати люкси з двома спальнями, укомплектовані туалетним приладдям, халатами та капцями навіть для найменших гостей. Від рецепції до прибирання Corinthia Hotel пропонує першокласний сервіс на кожному рівні.

Бронювання : https://www.corinthia.com/en/hotels/lisbon

: https://www.corinthia.com/en/hotels/lisbon Адреса : Av. Columbano Bordalo Pinheiro 105, 1099-031 Lisboa, Portugal

: Av. Columbano Bordalo Pinheiro 105, 1099-031 Lisboa, Portugal Телефон: +351 217 236 300

Santiago de Alfama

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Розташований на мальовничій брукованій вулиці, де одружився Христофор Колумб, цей прекрасний готель у Лісабоні, Португалія, знаходиться в старому районі, сповненому романтики та шарму. Santiago de Alfama може похвалитися красивими краєвидами на столицю та річку, і виглядає автентично португальським із типовою плитковою підлогою та оригінальними збереженими стінами, ретельно відреставрованими. Сімейний бутик-готель має лише чотирнадцять номерів і п’ять люксів. Усі люкси оформлені з увагою до деталей у біло-блакитній палітрі.

Бронювання : https://www.santiagodealfama.com/

: https://www.santiagodealfama.com/ Адреса : Rua de Santiago 10-14, 1100-494 Lisboa, Portugal

: Rua de Santiago 10-14, 1100-494 Lisboa, Portugal Телефон: +351 213 941 616

LX Boutique Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Колись район червоних ліхтарів, а тепер перспективний квартал, Кайш-ду-Содре, наповнений модними клубами та барами, найкраще підходить для тих, хто хоче бути в епіцентрі гамірної атмосфери португальської столиці. LX Boutique Hotel займає біло-блакитну будівлю XVIII століття і має п’ять тематичних поверхів, що відображають різні аспекти Лісабона: наприклад, на поверсі, названому на честь поета Фернанду Пессоа, можна побачити стоси книг на полицях, а стіни іншого вкриті гітарами.

Ви можете зупинитися в одному з 61 функціональних просторих номерів із душовими, док-станціями для iPod, вішалками для одягу, але без шаф. Якщо хочете перекусити, вирушайте до ресторану Confraria, який пропонує широкий вибір сашимі, суші, нігірі та темакі.

Бронювання : https://www.lxboutiquehotel.com/

: https://www.lxboutiquehotel.com/ Адреса : Rua do Alecrim 12, 1200-017 Lisboa, Portugal

: Rua do Alecrim 12, 1200-017 Lisboa, Portugal Телефон: +351 213 474 394

Palácio Príncipe Real

Розкіш та лоск в готелях Лісабону. Джерело: https://www.palacioprincipereal.com/ Розкіш та лоск в готелях Лісабону. Джерело: https://www.palacioprincipereal.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Розташований у центрі району Прінсіпе Реал, Palácio Príncipe Real пропонує підігріваний басейн, великий сад, оздоровчі процедурні кабінети та інші зручності для ідеального відпочинку в португальській столиці. Один із найкращих готелів Лісабона приділяє особливу увагу збереженню історичної та культурної спадщини палацу – від синьо-білої плитки до барвистої мавританської ліпнини в одному з люксів. Усе це доповнено англійськими практичними штрихами, такими як сучасні фени Dyson і ванни Drummonds, адже власники – британці Майлз і Гейл Кері. Спальні мають безкоштовні мінібари, кавомашини Nespresso і навіть свічки з рожевим перцем місцевого виробництва. Починайте день зі сніданку в номері або в прекрасних садах, насолоджуючись ідеально приготованим яйцем на хрусткому тості, а потім проводьте час біля величезного відкритого басейну, споглядаючи безхмарне небо Лісабона.

Бронювання : https://www.palacioprincipereal.com/

: https://www.palacioprincipereal.com/ Адреса : Rua da Imprensa Nacional 23, 1250-124 Lisboa, Portugal

: Rua da Imprensa Nacional 23, 1250-124 Lisboa, Portugal Телефон: +351 218 061 400

Bairro Alto Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Серед найжвавішого району міста з ресторанами просто неба та старими трамваями, що проїжджають повз, ви одразу помітите цю культову жовту будівлю, де розташований Bairro Alto Hotel. Незважаючи на таке розташування, ви зможете добре виспатися та відпочити, адже готель має чудову звукоізоляцію. На території є відзначений нагородами ресторан, конференц-зали, спа- та оздоровчий центр, а також послуги трансферу до аеропорту.

Bairro Alto Hotel пропонує різноманітні номери для розміщення, кожен із яких унікальний. Якщо можливо, попросіть номер 401. Хоча ці апартаменти не найбільші, вони пропонують найкращі краєвиди, включно з "Лісабонським будинком фен-шуй".

Бронювання : https://www.bairroaltohotel.com/

: https://www.bairroaltohotel.com/ Адреса : Praça Luís de Camões 2, 1200-243 Lisboa, Portugal

: Praça Luís de Camões 2, 1200-243 Lisboa, Portugal Телефон: +351 213 408 288

Palácio Ludovice

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Центральний готель Лісабона розташований між Байрру-Алту та Прінсіпе Реал, пропонуючи одні з найфантастичніших краєвидів у місті, тож якщо естетичне задоволення – ваш пріоритет, рекомендуємо обрати цей готель. Palácio Ludovice – це імпозантна яскраво-жовта будівля, яка втілює типовий стиль Португалії. Однак, увійшовши всередину, ви знайдете гармонійне поєднання старого та нового. Зокрема, будівля спочатку використовувалася як приватна резиденція відомого архітектора XVIII століття, пізніше як центр із магазинами та приватними апартаментами, і навіть як бар із понад 200 сортами портвейну.

Фрески, ліпні стелі та плитка були ретельно відреставровані, щоб стати частиною унікальних апартаментів із зручними ліжками, меблями на замовлення та оригінальною розписаною вручну плиткою.

Колишнє життя винного ресторану вшановується в розкішному ресторані з ретельно підібраним меню, що відображає кожен регіон Португалії. Безкоштовні дегустації під керівництвом сомельє також доступні для гостей. Навіть у спа-центрі Caudalie Boutique ви можете побалувати себе скрабом із каберне або процедурами для обличчя з використанням продуктів на основі винограду.

Бронювання : https://www.palacioludovice.com/

: https://www.palacioludovice.com/ Адреса : Rua de São Pedro de Alcântara 73, 1250-237 Lisboa, Portugal

: Rua de São Pedro de Alcântara 73, 1250-237 Lisboa, Portugal Телефон: +351 211 165 400

Santa Clara 1728

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Серед топ-18 готелів Лісабона Santa Clara 1728 займає чільне місце. Розташований на вершині одного з семи пагорбів, цей заклад у старому кварталі дійсно змушує вас почуватися як удома, навіть якщо ви перебуваєте в іншій країні. Світлі номери оформлені в мінімалістичному стилі архітектором Мануелем Айремом Матеушем і мають відкриту ванну, вирізану з вапняку, надзвичайно зручні ліжка, які подарують найкращий сон мандрівникам, виснаженим після дня досліджень міста.

Бронювання : https://www.santaclara1728.com/

: https://www.santaclara1728.com/ Адреса : Campo de Santa Clara 128, 1100-473 Lisboa, Portugal

: Campo de Santa Clara 128, 1100-473 Lisboa, Portugal Телефон: +351 211 165 500

Pousada de Lisboa

Відпочинок з комфортом в готелях Лісабону. Джерело: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-lisboa Відпочинок з комфортом в готелях Лісабону. Джерело: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-lisboa

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Якщо ви шукаєте класичний готель у самому центрі міста з найкращими зручностями, зверніть увагу на Pousada de Lisboa. Він пропонує елегантні номери з краєвидами на вулицю Ауреа та площу Террейру-де-Паса. Апартаменти включають приватну ванну кімнату, мінібар, телевізор, кондиціонер тощо. На території є ресторан à la carte, де можна насолодитися традиційною португальською кухнею, а бар пропонує смачні освіжаючі коктейлі. Серед доступних зручностей:

Фітнес-центр;

Оздоровчий центр;

Сауна;

Критий басейн;

Прокат велосипедів і автомобілів тощо.

Крім того, Pousada de Lisboa розташована в безпосередній близькості до головних туристичних пам’яток і поруч із річкою Тежу, а апартаменти, найближчі до площі, пропонують епічні краєвиди на місто.

Бронювання : https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-lisboa

: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-lisboa Адреса : Praça do Comércio 31-34, 1100-148 Lisboa, Portugal

: Praça do Comércio 31-34, 1100-148 Lisboa, Portugal Телефон: +351 210 407 650

Лісабон у 2025 році пропонує незабутній відпочинок із жвавими старовинними вуличками, яскравим нічним життям і мальовничими пляжами. Топ-10 готелів, від Memmo Alfama у середньовічному районі до Corinthia Hotel біля музею Гульбенкяна, поєднують розкіш, португальський шарм і сучасні зручності. Чи то затишні номери Sublime Lisboa, чи панорамні краєвиди The Ivens, ці готелі забезпечать ідеальний відпочинок для пар, сімей чи самотніх мандрівників.