Відпочинок для пар: 18 місць для романтичної подорожі

Романтичні подорожі в найгарніші та найцікавіші куточки світу дають можливість відкрити один одного з нового боку, насолодитися спілкуванням із коханою людиною та поринути в атмосферу щастя й спокою. Не існує єдиного уявлення про те, якими мають бути романтичні відпустки, адже кожен може мати власне бачення ідеального відпочинку для пари. Для когось романтичні подорожі асоціюються з тропічними пляжами, інші віддають перевагу розкішним апартаментам у преміум-курорті, а хтось мріє про захопливі пригоди та нові враження, які можна розділити з коханою людиною, або про романтичний новорічний відпочинок на гірськолижному курорті. Незалежно від того, який стиль ви віддаєте перевагу і які враження шукаєте, ви зможете знайти чудові варіанти. Набагато складніше обрати най гідніші з них.

Якщо ви плануєте медовий місяць або просто хочете на якийсь час усамітнитися з коханою людиною та насолодитися якісним спільним часом, ознайомтеся з цим путівником по найкращих місцях для романтичних подорожей для пар по всьому світу. Можливо, ви відкриєте місце, яке стане особливою згадкою у вашій історії кохання.

1. Шотландія

Вирушайте в романтичний тур шотландськими замками. Джерело: Pixabay Вирушайте в романтичний тур шотландськими замками. Джерело: Pixabay

Чудові пейзажі Шотландії – це ідилічне місце для відпочинку пар. Ви можете вирушити в автоподорож маршрутом найромантичніших місць Шотландії або зупинитися в місті, такому як Единбург. Прогуляйтеся зеленими пасовищами з вівцями, доторкніться до легенд про короля Артура та підніміться на пагорб Артурів Трон, щоб насолодитися чудовим видом на Единбург. Удвох цікаво досліджувати незвичайну архітектуру Старого міста та відвідати музей, який відповідає вашим інтересам, наприклад, Музей письменників. Потім огляньте пам’ятки Королівської милі та зупиніться для дегустації у віскікурні. Місцеві готелі допоможуть спланувати як романтичний вікенд, так і найкращі відпустки для пар у світі. Наприклад, готель Gleneagles пропонує розкішні люкси, ресторан, що працює цілодобово, бар на даху та маєток площею 850 акрів.

2. Британські Віргінські острови

Розслаблюючі відпустки для пар на райських пляжах – мрія багатьох закоханих, і Віргінські острови ідеально для цього підходять. Це чудові місця з розвиненою туристичною інфраструктурою та красивою піщаною береговою лінією. Популярні пляжі, як-от Кейн Гарден Бей, багатолюдні, але пари можуть знайти більше усамітнення в таких місцях, як Смагглерс Біч. Плавайте, займайтеся снорклінгом у Спрінг Бей і влаштуйте романтичну фотосесію. На островах є багато шикарних місць для ідеального відпочинку для пар із широким спектром активностей. Наприклад, курорт Scrub Island Resort, Spa & Marina на власному приватному острові пропонує вишукані номери та відокремлені вілли, приватні пляжі, ресторани та пристань.

3. Палм-Спрінгс, Каліфорнія

Для пар, які люблять активний відпочинок на природі, Палм-Спрінгс – чудовий напрямок для найкращої романтичної відпустки. З пішими прогулянками, красивими полями для гольфу, поїздками на гондолах і популярними фестивалями тут можна створити безліч спогадів. Сядьте на канатну дорогу Палм-Спрінгс до вершини каньйону Чіно, щоб насолодитися чудовими краєвидами, а потім прогуляйтеся околицями. Після динамічних подорожей удвох варто розслабитися в місцевих спа-центрах із процедурами, натхненними пустелею. Наприклад, спа-центр Andreas пропонує пакет для двох, який включає масаж для пари, номер із каміном, джакузі з мінеральною водою та шампанське в номері.

4. Острів Відбі, Вашингтон

Перлина романтичних відпочинків для пар, про яку мандрівники іноді забувають або навіть не здогадуються, розташована на північному заході Тихого океану. На цьому острові ви знайдете приголомшливі пейзажі, які можна побачити без особливих зусиль. Це місце підійде парам, які подорожують у пошуках гарних краєвидів і не хочуть відмовлятися від комфортного розміщення. Тут є багато незвичайних готелів, таких як Inn at Langley, який стоїть на краю скелі над протокою Саратога. Прогуляйтеся магазинами, пообідайте в одному з милих ресторанів поблизу, а потім вирушайте на прогулянку вздовж узбережжя: ви можете побачити красу прибережних скель і поспостерігати за величними сірими китами, якщо приїдете в сезон.

5. Монтана

Насолоджуйтесь відпочинком серед прекрасних пейзажів Монтани. Джерело: Pixabay Насолоджуйтесь відпочинком серед прекрасних пейзажів Монтани. Джерело: Pixabay

Багато чудових місць для тихого романтичного відпочинку розташовані в чарівних гірських містечках Монтани. Зупиніться на ранчо в долині між вершинами Скелястих гір або поблизу національних парків для романтичних відпусток удвох у незайманій природі. Тут безліч активностей на свіжому повітрі в будь-яку пору року: верхова їзда, катання на лижах і гірських велосипедах, піші прогулянки історичними стежками, риболовля або каякінг на мальовничих озерах. Після активного відпочинку пари можуть відвідати цікаві магазини, повечеряти в затишних ресторанах, розслабитися в спа, посидіти на терасі під величними ялицями або насолодитися самотністю біля каміна в розкішному шале.

6. Ла-Пас, Мексика

Чудовий варіант для весільної подорожі або найкращих романтичних відпочинків розташований на морі Кортеса. Ла-Пас пропонує безліч першокласних готелів, неймовірні заходи сонця та різноманітні пригоди. Ці місця не дарма називають "акваріумом світу": ви можете вирушити в плавання, зайнятися серфінгом, снорклінгом, дайвінгом і навіть поплавати з китовою акулою. Відвідайте Баландру, найкрасивіший пляж Мексики, огляньте архітектуру та скульптури на набережній Малекон, покатайтеся на каяках через мангрові зарості в затоці або здійсніть човнову прогулянку до острова Еспіріту Санто. Завершіть ідеальний романтичний відпочинок вишуканою місцевою кухнею в барвистих ресторанах із відкритими терасами та панорамними видами на гавань і море.

7. Шассіньйоль, Франція

Це місце оцінять мандрівники, які хочуть насолодитися усамітненням удвох або шукають найкращі відпустки для пар у сільській місцевості. Село Шассіньйоль розташоване в найбільшому національному парку Лівадруа Форе. Тут немає натовпів туристів і небагато місцевих жителів. Це дуже тихе та спокійне місце, оточене мальовничими луками, може стати "особливим секретом" для пар на відпочинку. Прогуляйтеся барвистими вулицями та місцевими фермами, щоб побачити історичний музей, церкву 12 століття та замок Віллемор. Зупиніться в Auberge de Chassignolles, єдиному хостелі в цьому районі, який має лише 9 номерів, але ресторан із продуктами місцевого виробництва та чудовий винний льох із французькими та іноземними винами й органічним пивом.

8. Сент-Джеймс, Барбадос

Романтичний відпочинок на "платиновому узбережжі", як ще називають Сент-Джеймс, ідеально відповідає очікуванням безтурботного тропічного відпочинку з широкими піщаними пляжами, скелями та приголомшливими заходами сонця. Тут розташовані одні з найромантичніших готелів Карибського басейну. Наприклад, The House пропонує вишукані люкси з видом на океан і сніданки з шампанським. Місцеві курорти пропонують комфортні відпустки за системою "все включено" та круті відпочинки для пар. Проведіть час із коханою людиною на пляжі Брендон для купання та засмаги, а також огляньте підводний світ під час снорклінгу в затоці Карлайл. Обов’язково завітайте на екскурсію до віскікурні Mount Gay і скуштуйте фірмові роми.

9. Віллемстад, Кюрасао

Милуйтеся барвистою архітектурою столиці Кюрасао. Джерело: Pixabay Милуйтеся барвистою архітектурою столиці Кюрасао. Джерело: Pixabay

Любителі культурних пам’яток проведуть цікавий і романтичний відпочинок у Віллемстаді. Це місто – столиця Кюрасао, відоме своєю колоніальною архітектурою та музеями. Сплануйте маршрут його пам’яток із коханою людиною. Прогуляйтеся унікальним хитним мостом Королеви Емми, уздовж узбережжя, вистеленого голландськими будівлями 18–19 століть і розкішними старими особняками з численними магазинами, ресторанами, кафе та музеями, а також вирушайте на тур вуличним мистецтвом. Для романтичного відпочинку відвідайте ринок Марше Б’ю, де можна поїсти на свіжому повітрі, і купіть сувеніри в Serena’s Art Factory, де можна придбати фігурку карибської королеви чічі або навіть створити її самостійно в майстерні.

10. Чилое, Чилі

Цей острів маловідомий, тому ідеально підходить для закоханих, які хочуть сховатися від гамірних натовпів. Він не схожий на решту країни та пропонує своїм гостям найкращі романтичні відпустки в світі. Цей регіон є одним із найвіддаленіших і всіяний стародавніми церквами, традиційними рибальськими селами та містечками з барвистими котеджами, незайманими островами дикої природи. Зупиніться в одному з розкішних курортів, таких як Tierra Chiloe, які пропонують різноманітні активності, такі як каякінг між островами архіпелагу, верхова їзда, піші прогулянки та збирання молюсків на пляжі. Проведіть час, досліджуючи місцеві острівні традиції та поєднуючи захопливі пригоди з найкращими відпочинками для пар.

11. Санторіні, Греція

Цей мальовничий острів із бірюзовими водами, чудовими пляжами та побіленими будинками на скелях вважається найромантичнішим у Греції. Щороку його обирають мільйони пар для романтичних подорожей. Прогуляйтеся найбільшим містом Санторіні – Фірою, спостерігайте за заходом сонця в Ійї або біля маяка Акротірі на південно-західному краю острова, досліджуйте незвичайні пляжі з чорним піском. Санторіні – популярний напрямок для туристів з усього світу, тому в сезон тут людно. Але знайдіть відокремлені місця для пар у розкішних готелях, які пропонують першокласні зручності та різноманітні програми для гостей. Наприклад, готель Grace Hotel Santorini пропонує вишукані білі номери з мармуровою обробкою та невеликим приватним басейном.

12. Мауї, Гаваї

Один із топ-10 романтичних відпочинків для пар, які шукають активну відпустку з унікальними активностями, розташований на Гаваях. Проведіть час на казкових пляжах і спостерігайте за заходом сонця на пляжі з коктейлем, дивіться на китів і відвідайте майстер-клас із танцю хула, займіться снорклінгом, щоб побачити гавайських зелених морських черепах і барвисті корали в затоці Хонолуа. Одна з найромантичніших подорожей для пар – це ферма лаванди Алії Кула високо на схилах гори Халеакала на північному краю острова. Додайте незвичайні активності, такі як відвідування відомої віскікурні, що виробляє органічну горілку Ocean Organic Vodka. Або досліджуйте весь острів, включно з його найпотаємнішими куточками, під час вертолітного туру.

13. Квебек, Канада

Історичне європейське місто приваблює тих, хто шукає найкращі романтичні відпочинки, своїми вузькими брукованими вуличками, якими можна проїхатися на кінних екіпажах або пройти пішки, французькою колоніальною архітектурою, мистецькими центрами та історичними пам’ятками. Відвідайте Цитадель і Королівську площу, помилуйтеся старими будівлями та зазирніть до цікавих магазинів у мальовничому районі Пті Шамплен. Старе місто є домом для цікавих музеїв і вишуканих ресторанів. Чарівне місто зі старомодною атмосферою пропонує багато спокійних місць для пікніків і чудовий захід сонця на тлі водоспаду Монтморенсі. Місцеві готелі пропонують ідеальний відпочинок для пар, наприклад, Auberge Saint-Antoine, де гості можуть розраховувати на шампанське, спа, камін і безліч пам’яток поблизу.

14. Пхукет, Таїланд

Відкрийте райські куточки Таїланду. Джерело: Pixabay Відкрийте райські куточки Таїланду. Джерело: Pixabay

Центр пляжного життя в Таїланді захоплює серця мандрівників своїм яскравим нічним життям, смачною їжею та приголомшливим узбережжям із бірюзовими водами океану. Для найромантичніших відпусток для пар забронюйте номер у пляжних курортах, таких як Trisara, розташованому в затишній бухті посеред заповідної природи. Просторі вілли або резиденції серед пишних тропічних лісів і приголомшливих видів на океан забезпечать вам насичений відпочинок. Повечеряйте на березі в одному з пляжних ресторанів, вирушайте в човнову прогулянку вздовж величезних скель, насолоджуйтесь парними спа-процедурами, досліджуйте печери та фантастичні лагуни затоки Пханг-Нга та займіться дайвінгом.

15. Марракеш, Марокко

Вулиці Червоного міста наповнені святковою атмосферою, яскравими кольорами, лабіринтами історичних королівських пам’яток і стародавніми садами – усе для найромантичніших відпусток у світі. Досліджуйте середньовічну Медину: відвідайте її ринки, щоб оглянути розмаїття тканин, ювелірних виробів і кераміки, і подивіться на буйство розваг на площі Джемаа аль-Фна, наповненій поетами, жонглерами та продавцями їжі. Досліджуйте менш гамірний район Касба – прогуляйтеся повз розкішні палаци та величні мавзолеї серед доглянутих садів. Забронюйте номер в одному з ексклюзивних готелів, таких як El Fenn поблизу площі Джемаа аль-Фна. Гості на відпочинку для пар оцінять сонячні тераси, висячі сади, басейн, спа, хамам і поле для гольфу на даху.

16. Норвегія

Ця країна сповнена дивовижних місць для незабутніх побачень і найкращих подорожей для пар. Приїжджайте сюди з коханою людиною за північним сяйвом і неймовірною природною красою мерехтливих фйордів. Сплануйте міський вікенд удвох із чудовими ресторанами, чарівними оглядовими майданчиками та прекрасними музеями. Спробуйте унікальні активності, такі як сафарі на лосів, зіплайни, і відвідайте маяк Сенія для панорами на 360 градусів із видом на гори та фйорд. Якщо ви запланували романтичний відпочинок удвох взимку, катайтеся на лижах і снігоступах у національному парку Ондердален і досліджуйте його піші стежки в теплі місяці.

17. Танзанія

Дика природа цієї африканської країни пропонує найромантичніші відпочинки для активних і навіть авантюрних любителів відпочинку на природі. Включіть сафарі через рівнини національного парку Серенгеті, щоб побачити слонів, буйволів, носорогів та інших диких тварин у їхньому природному середовищі. Потім вирушайте до національного парку Кіліманджаро, щоб побачити найвищу гору Африканського континенту, і, можливо, навіть підніміться на її вершину. Відвідайте місцеві племена, щоб дослідити культуру Танзанії, історичні райони, такі як Стоун Таун, і насолоджуйтесь видами на океан на пляжі Нунгві. У цій подорожі ви можете отримати унікальний досвід проживання, зупинившись у незвичайних наметових курортах посеред савани.

18. Тоскана, Італія

Досліджуйте барвисті села та міста Італії. Джерело: Pixabay Досліджуйте барвисті села та міста Італії. Джерело: Pixabay

У цьому місці кохання витає в повітрі: прекрасна природа, смачна їжа та вино, історичні пам’ятки та вишукані курорти зачаровують із перших моментів. Для романтичних подорожей для пар забронюйте номер у чудовому готелі з правильною атмосферою, наприклад, у Castello di Ristonchi, середньовічному замку, який стоїть у тосканських пагорбах понад тисячу років. Для найкращих романтичних відпочинків для пар ви можете навіть посидіти у вежі на вершині та помилуватися казковим видом на мальовничі села, всіяні виноградниками та оливковими гаями. Потім відвідайте видатні музеї Пізи, Флоренції та Сієни, розслабтеся в термальних басейнах, огляньте стародавні історичні пам’ятки та повечеряйте у вишуканих ресторанах уздовж узбережжя.