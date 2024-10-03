Досвід гібридної війни в Ізраїлі

Захід разом з Ізраїлем придумав хорошу гібридну тактику в боротьбі з Іраном, союзником путінської Росії. Американські ППО, розташовані на Близькому Сході, разом з Ізраїлем успішно відбивають атаку 200 іранських балістичних ракет.

А потім ізраїльтяни, без участі США, самі вибирають час і спосіб нанесення удару у відповідь по Ірану. При цьому США не переходить "червону лінію" ескалації, можливого військово-політичного конфлікту з Росією, яка не може відрито виступити на боці Ірану.

А не закінчивши війну проти України, починати війну на Близькому Сході через розгромлену Хезбаллу - це вкрай незручне завдання не тільки для путінської Росії, а й Ірану.

Така гібридна тактика добре допомогла б Україні, яка бореться проти російської агресії, успішно відбивати повітряні атаки Росії - ППО НАТО допомагає нам захищати небо України від російських ракет і дронів, а ЗСУ вже саме ухвалює рішення щодо способу і часу несення удару у відповідь по Росії.

Нанесення ефективного ракетно-дронового удару вглиб Росії або на фронті.