Оточення Покровська: що важливо знати

Зараз багато говорять про те, що російське командування планує оточити Покровськ і тільки потім почати штурм міста. У певному сенсі, це правильна задумка, адже ізольоване місто в обороні довго не протримається, ось тільки одна справа планувати, а зовсім інша - реалізувати.

Російським військам, задіяним зараз у районі Покровська, критично не вистачає сил і засобів для того, щоб реалізувати план з оточенням, оскільки він вимагає просто колосальних ресурсів.

Для того, щоб оточити місто і не просто оточити, а й сформувати за ЛБС оточення фланги, буферні зони контролю, РОВ, потрібен потенціал угруповання чисельністю щонайменше 150 тисяч тіл, у той час як на всьому Покровсько-Курахівському напрямку зосереджено трохи більше ніж 100 тисяч тіл. Тобто, навіть якщо зняти всі війська з Курахівського напрямку і, зосередити на Покровському, для проведення операції з оточення міста, їх не вистачить на реалізацію задуманого.

Іншими словами, в нинішніх умовах оточення Покровська фізично неможливе.

Обстановка на рівні хаосу: у Нововасилівці під Покровськом тривають бої - DeepStateРекомендуємо:"Обстановка на рівні хаосу": у Нововасилівці під Покровськом тривають бої - DeepStateСвоєю чергою РОВ намагатимуться насамперед перерізати логістику до міста. Найближча артерія, що перебуває під загрозою - це траса 04-06, уздовж якої йде ще й залізниця. Думаю, що найближчими днями ми побачимо з вами запеклі бої в районі Котлині, на що будуть кинуті підрозділи 55-ї ОМСБр 41-ї ОВА.

Якщо їм вдасться зайняти це село, то РОВ цілком передбачувано поповзуть уздовж 04-06 на захід до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Цей напрямок для них, у рамках виходу на адмінкордон області, куди вигіднішим бачиться, ніж тягнутися вздовж річки Солона, що створює безліч рельєфно-ландшафтних незручностей і перешкод.

У другу чергу РОВ не залишать спроб виходу на М-30 і перерізати її на захід від Покровська для них куди пріоритетне завдання, ніж оточувати саме місто. Причому це стосується не тільки М-30 на захід від Покровська, а й східної логістики 05-04 на Костянтинівку. І багато хто якось забув про цю гілку, а вона зараз перебуває під загрозою перерізання як ніколи раніше.

Річ у тім, що РОВ розташовані менш ніж за 2 кілометри від розвилки 05-04 на північ від Воздвиженки. Село, яке тримало оборону понад 5 місяців, продавлюють, і його окупація - це питання часу, так само як і подальший вихід РОВ на ділянку 05-04 між Малинівкою і Водяним другим.

Таким чином, найближчим часом РОВ будуть в основному зайняті в районі Покровська формуванням умов для основної фази наступу на місто, частиною чого є послідовне перерізання логістики. Але починати цю основну фазу до того, поки не зрізано Курахівський виступ, поки не перерізано логістику, м'яко кажучи, не логічно. Але де росіяни, а де логіка? Якщо буде поставлено завдання штурмувати місто до інавгурації Дональда Трампа, вони почнуть це робити і для нас усе ж таки краще буде, щоб вони почали це раніше, ніж пізніше. Краще тим, що рівень співвідношення втрат і результативності, буде зовсім не на користь РОВ.