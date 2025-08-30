''Полювання на мігрантів'': як РФ придумала новий спосіб мобілізації

У Москві з 1 вересня запускають додаток для відстеження мігрантів.

На Росії це пілотний проєкт - "електронна карта", в рамках якого будуть зібрані всі дані - від дати приїзду до місця роботи, що дасть змогу поліції відстежувати кожного приїжджого за окремо взятим QR-кодом: зелений сигнал означає відсутність порушень, червоний - затримання.

Я неодноразово звертав увагу на те, наскільки в Росії каталізується переслідування і, в прямому сенсі слова, полювання на мігрантів.

Слідчий комітет РФ масштабує рейди по будівництвах і ринках з метою вилову мігрантів, які отримали паспорти громадян Росії та подальшої їхньої відправки на війну в Україну.

Що довше спостерігаю за тим, як цей процес здійснюється, то більше бачу, у який звіриний азарт входять російські силовики під час таких рейдів.

Нагадаю, що з початку 2025 року в Росії було затримано близько 100 тисяч мігрантів, з яких близько 30 тисяч осіб було примусово відправлено в зону бойових дій в Україну.

Упевнений, найближчим часом глава Слідчого комітету (СК) РФ Олександр Бастрикін буде знову хвалитися результатами вилову мігрантів із початку року і примусовим відправленням їх у зону бойових дій в Україну.

Російська влада намагається таким чином вирішити проблему з нестачею мобілізаційного ресурсу для компенсації втрат у російських військах. Нинішній рівень добровольців не задовольняє потреб компенсації втрат у 30-35 тисяч на місяць.

Таким чином, за перше півріччя 2025 року частка мігрантів у мобресурсі склала понад 15%.

Полювання на мігрантів, які отримали російські паспорти і є для російських силовиків найменш захищеною російським законом частиною суспільства, з інтенсифікацією бойових дій в Україні та на тлі провалу наступальної літньої кампанії, набуває дедалі більшого масштабу.

На сьогоднішній день Росія - це найгірший з наявних варіантів для заробітків і отримання громадянства. Все це пов'язано з ризиком бути примусово відправленим на війну в Україну і там залишитися назавжди.