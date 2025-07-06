Одноденні поїздки поблизу Рима: Топ-10 туристичних напрямків

Рим пропонує стільки цікавих і унікальних речей, що одного життя може не вистачити, щоб дослідити всі його скарби. Проте іноді хочеться зробити перерву від гамірного, хоча й "вічного" міста, яке цілий рік переповнене туристами з усього світу. Центральне розташування італійської столиці дозволяє використовувати її як відправну точку для одноденних поїздок із Рима. Деякі чарівні містечка розташовані менш ніж за годину їзди поїздом, тож найскладніше — вибрати, куди поїхати першим. Від каплиць, що приховують художні шедеври, до вишуканих ресторанів і історичних пам’яток — найкращі одноденні поїздки з Рима, Італія, подарують вам безліч вражень.

Неаполь

Яскравий Неаполь. Джерело: Image 12019/Pixabay Яскравий Неаполь. Джерело: Image 12019/Pixabay

Ця одноденна поїздка з Рима, Італія, може включати відвідування Помпеї. Неаполь, який несправедливо обходять туристи на шляху до руїн стародавнього римського міста, останніми роками покращив свій імідж і привабливість. Тут можна знайти як архітектурні шедеври (Castel dell'Ovo або каплиця Сансеверо), так і жваві вулиці з атмосферними закладами. Крім того, місто відоме однією з найзнаменитіших італійських страв — піцою. Загалом, Неаполь — це насолода для тіла й душі. Однією з переваг міста є те, що воно розташоване лише трохи більше ніж за годину від вокзалу Roma Termini поїздом.

Якщо ви не знаєте, з чого почати цю одноденну поїздку з Рима, радимо прогулятися чарівними вулицями Декумані та Спакканаполі. Після цього обов’язково замовте традиційну ідеальну піцу Маргарита в одній із піцерій на Via dei Tribunali. Щоб насолодитися прекрасним видом на Везувій з іншого боку затоки, вирушайте до центральної площі Пlebiscito та мальовничої набережної.

Інші пам’ятки, які варто побачити під час одноденної поїздки з Рима, Італія, включають:

Монастир Чіостро Санта К’яра з кахельною обробкою;

Археологічний музей Неаполя, де зберігаються мозаїки та стародавні артефакти, знайдені під час розкопок у Помпеях;

Вулиця Сан Грегоріо Армено з вигадливими статуетками та сценами Різдва в історичному центрі;

Катакомби Сан Дженнаро, де можна дізнатися про унікальну та захоплюючу історію міста.

Традиційні страви в Неаполі можна скуштувати в популярній і атмосферній тратторії Da Nennella, розташованій в історичному районі Спаньолі. Ще один ресторан, який спеціалізується на неаполітанській сфольятеллі, — Attanasio, розташований поблизу вокзалу. Інші традиційні ресторани включають:

Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo, де подають смажену піцу;

Pasticceria Poppella, відома такими десертами, як ромова баба та сфольятелла.

Окрім піци, місто славиться найкращою кавою в країні. Тому варто відвідати Caffè Gambrinus — історичне літературне кафе в центрі Неаполя, улюблене місце зустрічей інтелігенції. Якщо хочете випити щось міцніше за каву, зверніть увагу на винний бар-ресторан L'Ebbrezza di Noe у модному районі К’яя, або замовте напій у барі просто неба Barril.

У Неаполі є багато варіантів розміщення — від готелів до апартаментів, які можна орендувати на Airbnb. Мандрівники навіть мають можливість пожити в справжньому замку, забронювавши номер у Palazzo Caracciolo, розташованому поруч із центральним вокзалом. Родзинкою цього елегантного готелю з багатою історією є унікальний двір XV століття.

Орв’єто

Якщо ви плануєте одноденну поїздку за межі Рима, Італія, вирушайте до регіону Умбрія на північ від столиці. Орв’єто — прекрасне містечко, розташоване на вершині мальовничого пагорба. Воно є домом для численних історичних і культурних пам’яток, а також чудових ресторанів і кафе. Особливу увагу варто приділити пейзажам, типовим для сільської місцевості, які відрізняються від краєвидів Вічного міста.

Почати екскурсію варто з Дуомо ді Орв’єто. Цей великий католицький собор XIV століття привертає увагу своїм дивовижним фасадом, одним із найчудовіших в Італії. Каплиця Сан Бріціо пропонує неймовірно красиві фрески, які, за легендою, надихнули Мікеланджело на розпис Сикстинської капели. Щоб помилуватися чудовими краєвидами, прогуляйтеся кільцевою дорогою Анелло делла Рупе, яка оточує Орв’єто.

У місцевих крамницях можна придбати сувеніри ручної роботи з оливкового дерева. Після цього зупиніться на традиційний обід, замовивши свіжоприготовлену пасту та в’ялене м’ясо. Ресторан L'Oste del Re допоможе насолодитися традиційними місцевими стравами, такими як яловичина породи К’яніна або ідеально приготовлена дичина. У центрі Орв’єто, поруч із базилікою XIV століття, є невелика, але дуже приємна Enoteca al Duomo з вишуканим винним листом. Окрім чудових напоїв, тут можна замовити обід, аперитив чи вечерю.

Кульмінацією цієї одноденної поїздки до Рима буде відвідування дзвіниці Torre del Moro на заході сонця. Оглядовий майданчик пропонує панорамний вид на Орв’єто та мальовничі пейзажі вдалині.

Якщо ви плануєте залишитися в місті на вихідні, забронюйте номер у історичному готелі Palazzo Piccolomini, який колись належав однойменній папській родині. Найзручніший спосіб дістатися з Рима до Орв’єто — поїздом, дорога займає трохи більше години.

Лаго ді Болсена

Розташоване на північ від італійської столиці, Лаго ді Болсена — хороший вибір для одноденної поїздки поблизу Рима, Італія. Дістатися сюди можна поїздом Trenitalia від вокзалу Termini до Монтеф’ясконе. Подорож триває одну годину і 40 хвилин, а ціна квитка починається від 7 євро.

Цей регіон прикрашає красиве озеро, але це не єдине, що заслуговує на увагу. Лаго ді Болсена — це гастрономічний рай, адже регіон славиться виробництвом оливкової олії та чудовим вином Est! Est!!! Est!!! di Montefiascone. Крім того, у Лаго ді Болсена є багато стародавніх церков, відкритих для відвідувачів. Наприклад, церква Сан Флавіано, де розташована гробниця Йоганна Де Фука. Єпископ, який повертався з Рима до Німеччини, зупинився в прибережному містечку і так сильно його полюбив, що вирішив залишитися. За місцевими легендами, він занадто багато пив Est! Est!!! Est!!!, скориставшись гостинністю, і був проклятий Богом.

Під час одноденної поїздки навколо Рима, Італія, обов’язково зупиніться на обід у затишному ресторані Mamma Pappa. Це невеликий ресторан, але він пропонує страви "від ферми до столу". Крім того, ціни дуже доступні, а порції величезні.

Остія Антика

Археологічний парк Остія Антика, який за культурною та мистецькою цінністю можна порівняти з Помпеями, входить до числа найкращих одноденних поїздок із Рима. Колишнє портове місто, розташоване в гирлі річки Тибр, датується IV століттям до н.е. Сьогодні це один із найбільших археологічних заповідників із багатьма добре збереженими пам’ятками. Тут можна побачити громадські лазні, стародавній театр, єврейську синагогу, християнську базиліку та десятки інших релігійних споруд, присвячених перському богу Мітрі.

Остія Антика дозволяє подорожувати в часі та уявити, як жили стародавні римляни. Після огляду історичних будівель, вулиць, фресок і мозаїк спробуйте класичну італійську кухню, таку як фрикадельки та традиційна карбонара. Ресторан Sora Margherita, розташований за рогом від входу до археологічного парку, та затишний Bar Centro da Tonino e Maria з невеликою кількістю місць, але надзвичайно смачною кавою, варті відвідування.

У рамках цієї одноденної поїздки за межі Рима ви навряд чи зможете дослідити всі маршрути Остії Антики, оскільки територія цього місця дійсно величезна. Найпопулярніші релігійні споруди та пам’ятки, які варто побачити в першу чергу, включають:

Стародавні терми Нептуна, де добре збереглася складна мозаїка із зображенням морського бога на колісниці;

Руїни Капітолію, датовані 120 роком і побудовані за часів Адріана на честь римських богів;

Храм Геркулеса (I століття н.е.) з мармуровою статуєю оголеного політика Картіліо Поплікола;

Відновлений театр, побудований у 18-12 роках Агріппою, який знову використовується для вистав і вміщує майже три тисячі глядачів;

Комплекс із чотирьох храмів, присвячених божествам Фортуні, Венері, Церері та Спес.

Якщо ви плануєте одноденну поїздку з Рима влітку, не забудьте перевірити розклад вистав у Римському театрі. Тут можна побачити як театральні постановки, так і відвідати фестиваль електронної музики.

Дістатися до Остії Антики можна, доїхавши за півгодини від вокзалу Termini до аеропорту Ф’юмічіно, а потім за 20 хвилин автобусом до станції Calza або Romagnoli.

Флоренція

Дивовижна Флоренція. Джерело: Image Andrea Corsi/Pixabay Дивовижна Флоренція. Джерело: Image Andrea Corsi/Pixabay

Під час подорожі до Італії не можна пропустити відвідування Флоренції. Це неймовірне місто, розташоване лише за півтори години поїздом від столиці, є одним із найпопулярніших варіантів для найкращих одноденних поїздок із Рима.

Флоренція — столиця Відродження, кожен куточок якої сповнений архітектурними, історичними та мистецькими шедеврами. Це не просто місто, а справжній музей просто неба, тому його найкраще досліджувати під час тривалих прогулянок. Пам’ятки, які варто побачити:

Флорентійський собор;

Лоджія Ланці;

Галерея Академії, прикрашена скульптурою Мікеланджело "Давид";

Міст Понте Веккьо.

Щоб побачити Флоренцію з іншого боку, прогуляйтеся районом Ольтрарно, розташованим на протилежному березі річки Арно. Найкращі краєвиди міста відкриваються з площі Мікеланджело, особливо якщо відвідати це місце на заході сонця.

Флоренція, як і інші італійські міста, відома своєю смачною та простою їжею. Щоб скуштувати сільську тосканську кухню, вирушайте до крихітної Osteria al Tranvai, яка пропонує вибір щоденних спеціалітетів. Якщо хочете вишукану вечерю, забронюйте столик у Osteria dell'Enoteca. Особливої уваги заслуговує історичний делікатесний магазин Procacci, який пропонує найкращу вуличну їжу, таку як свіжоприготовлені трюфельні паніні.

Деякі заклади, що пропонують чудові напої, включають:

La Ménagére, кафе, яке також є меблевим магазином і квітковим бутиком;

Manifattura, де пропонують великий вибір крафтових коктейлів на основі італійського алкоголю;

Le Volpi e L'Uva, винний бар із затишною атмосферою, який найчастіше відвідують, щоб поспілкуватися за келихом К’янті.

Одноденна поїздка поблизу Рима не буде повною без насолоди надзвичайними краєвидами. Подолавши 414 сходинок на шляху до вершини дзвіниці Джотто, ви зможете побачити купол Брунеллескі у всій його красі та навколишні пейзажі. Також рекомендуємо прогулятися садами Боболі. Якщо хочете купити незвичайні сувеніри, наприклад, вироби ручної роботи зі шкіри, відвідайте історичну фабрику Scuola del Cuoio. Інші визначні пам’ятки включають Флорентійський баптистерій із його дивовижним восьмикутним куполом і неймовірними мозаїками.

Якщо ви плануєте залишитися у Флоренції на кілька днів, зупиніться в готелі Palazzo Guadagni, який має панорамну лоджію з неймовірними краєвидами. Інший варіант — бутик Antica Torre di Via Tornabuoni 1, який виходить на річку Арно.

Сорренто

Сорренто входить до числа найкращих одноденних поїздок за межі Рима. Це місто розташоване в затоці Неаполя, звідки видно знаменитий Везувій і острів Капрі. Сорренто може похвалитися найкращими краєвидами, тож фотографії тут виходять надзвичайними.

Обов’язково відвідайте церкву Сан Франческо, щоб побачити арки XIV століття. Крім того, протягом літа тут часто організовують концерти класичної музики, що дозволяють познайомитися з культурою регіону.

Чудова одноденна поїздка з Рима неможлива без неквапливих прогулянок старим містом, дослідження численних вузьких вуличок і блукання провулками. У Сорренто є велика кількість магазинів, де продають товари місцевого виробництва, такі як кераміка чи шкіряні вироби, а також сувеніри, прикрашені зображеннями лимонів. Обов’язково зупиніться в одній із чарівних тратторій, щоб насолодитися місцевими стравами просто неба.

Одним із символів Сорренто є місцевий лімончелло. Цей освіжаючий алкогольний напій особливо популярний у літню спеку, і на його основі готують різноманітні коктейлі. Дістатися з Рима до Сорренто можна поїздом, витративши близько двох годин у дорозі.

Браччіано

Одна з найкращих одноденних поїздок із Рима — це подорож до цього чудового середньовічного міста, розташованого на березі озера. Браччіано має зручне розташування, перебуваючи лише за годину від столиці поїздом. Однойменне озеро омиває й інші італійські міста, такі як Тревіньяно-Романо та Ангуїллара-Сабазія, які також заслуговують на увагу мандрівників.

Головною пам’яткою Браччіано є замок Орсіні-Оdeskалькі, що датується XV століттям. Цей величезний маєток височіє над історичним центром і був обраний місцем весілля Кеті Холмс і Тома Круза. Крім того, замок Орсіні-Оdeskалькі колись був резиденцією пап і кількох знатних родин протягом століть. Інші пам’ятки Браччіано включають середньовічний собор Санто Стефано.

У місті є багато місць, де можна поїсти:

L'Archetto — піцерія та ресторан, розташований поруч із замком Оdeskалькі;

Ristorante Le tre Spighe, який пропонує місцеві страви, приготовані з місцевих інгредієнтів;

Pane e Olio Osteria, розташована в історичному центрі.

Якщо ви здійснюєте одноденну поїздку з Рима влітку і хочете провести час біля води та поплавати, вам доведеться взяти таксі від Браччіано до озера або сісти на поїзд і після однієї зупинки вийти в Ангуїлларі, містечку, розташованому на березі водойми.

Ассізі

Умбрія — мальовничий регіон Італії, недооцінений мандрівниками. Багато туристів обирають проторені шляхи, наприклад, до Пізи чи Флоренції. Якщо ви шукаєте альтернативний варіант для найкращих одноденних поїздок із Рима, рекомендуємо відвідати регіон Умбрія, що межує з Лаціо.

Ассізі сповнений красивих брукованих вулиць, сімейних магазинів і кафе, а також одними з найунікальніших базилік в Італії. Поблизу однойменної церкви розташований унікальний ліс Боско ді Сан Франческо ді Ассізі з більш ніж 800-річною історією. Це територія площею 64 гектари з пейзажами, що включають поля та ліси, галявини та оливкові гаї. Саме тут святий Франциск прогулювався, споглядаючи неймовірну красу природи.

Звичайно, перебуваючи в Ассізі, варто купити оливкову олію та трюфелі, які продаються майже в кожному закладі.

Тіволі

Історичний Тіволі. Джерело: Image Shirin Amin/Pixabay Історичний Тіволі. Джерело: Image Shirin Amin/Pixabay

Любителі історії та мальовничих краєвидів оцінять одноденну поїздку з Рима до Тіволі. Дістатися туди можна менш ніж за годину поїздом із центру столиці або автобусом. Окрім розкішно доглянутих садів, два об’єкти є пам’ятками Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:

Вілла д’Есте з терасами епохи Відродження та дивовижними фонтанами й водоспадами;

Вілла Адріана, римський археологічний комплекс, побудований за наказом імператора Адріана.

Ці будівлі дуже різні, але їх можна оглянути за один день. За кілька хвилин ходьби від обох вілл розташований ресторан L'Angolino di Mirko, який пропонує чудову атмосферу та надзвичайно смачну їжу, що робить його ідеальним для обіду чи вечері. Також варто відвідати елегантний ресторан Sibilla, який існує з 1720 року. Цей ресторан досі обирають для найважливіших подій багато відомих осіб і знаменитостей, зокрема президенти США, принцеса Маргарет, Ніл Армстронг, співачка Йоко Оно та інші.

Бар Enoteca Gadì, де варто замовити принаймні келих вина, та паб Anselmo з чудовим вибором напоїв також заслуговують на увагу. Якщо у вас є час, відвідайте романтичні сади Вілли Грегоріана — прекрасний прихований оазис у центрі міста. Крім того, варто побачити Театр Маріттімо, один із символів архітектурної концепції Вілли Адріана, побудований державним діячем Агріппою.

Чудовий готель Villa d'Este розташований у пішій доступності від залізничної станції Тіволі та ключових історичних пам’яток. Тож, якщо ви хочете зупинитися в центрі міста, варто забронювати номер саме тут.

Вітербо

Це місто розташоване лише за сто кілометрів від столиці, але його рідко обирають для одноденної поїздки з Рима, Італія. Більше того, мало хто за межами країни знає про нього. Проте Вітербо — ідеальний вибір, щоб втекти від туристичних локацій і сховатися в найспекотніші літні місяці.

Головною пам’яткою міста є середньовічний центр, майже повністю оточений добре збереженими стінами. У XIII столітті Вітербо використовувався як резиденція Папи протягом 24 років. Інші локації, які варто відвідати, включають:

Церкву Санта Марія Нуова;

Собор Сан Лоренцо;

Сан Пеллегріно з лабіринтом вузьких брукованих вулиць і красивими маленькими площами.

Щороку в місті організовують фестиваль Macchina di Santa Rosa, який проходить щорічно в ніч на 3 вересня. Захід проводиться на честь святої захисниці Вітербо. Увечері сто осіб несуть гігантську освітлену статую, яку виготовляють кожні кілька років. У цей час темні центральні вулиці повністю закриваються для руху. Цей по-справжньому унікальний фестиваль, під час якого відвідувачі спостерігають за символічним наближенням святої, був доданий до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в 2013 році.

Щоб здійснити цю вдалу одноденну поїздку з Рима, потрібно сісти на поїзд, що відправляється з вокзалу Roma Aurelia. Подорож триватиме менше двох годин.