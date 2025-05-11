Черговий мирной розводняк Путіна

Кремлівській фюрерок вночі запропонував прямі переговори з Україною у Стамбулі. А Д. Трамп привітав це як вагомий крок до миру — мабуть, перед сном не розібрався із заявою.

Готовність Україн піти на такі переговори буде подана пропагандистами недоімперії як те, що вони нагнули весь світ. Бо Україна і Європа при підтримці США пропонували спочатку безумовне припинення вогню, а потім переговори. І під цей черговий "стамбульський розводняк" Україні треба буде скасувати заборону на подібні прямі контакти з агресором, що, безумовно, у Москві теж будуть подавати як свою принципову перемогу.

Але що ми отримаємо від переговорів? Кремль у черговий раз буде вимагати визнати Крим російським, а також віддати йому чотири українські области. Може, ще й Миколаївську з Одеською вимагатимуть — щоб переговори точно провалилися, а Україну можна було звинуватити у непоступливості.

Після того, як путіну вдалося безперешкодно провести шабаш победобєсія, він буде нахабніти — це кримінальна логіка, у який він функціонує.

Путін не піде на реальні мирні переговори, поки в нього є гроші на продовження війни і його війська продовжують повзучий наступ. В Україні і Європі це розуміють. В Китаї розуміють і підтримують. Коли до тями прийдуть США, невідомо нікому.

P.S. Сьогодні вночі росія може спробувати вдарити по Україні "Орєшником", начебто, там підготували ракету до випробувань. Збивати нам його нема чим. Підстав вважати, що він здатен діяти як кінетична зброя — теж нема. Чи відбудеться запуск, буде залежати від залаштункових переговорів з рф з США і від здатності цього екземпляра "Орєшника" взагалі полетіти. Не думаю, що ціллю буде обране щільно заселений об’єкт, але...